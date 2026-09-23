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Katalin hercegné élete legszebb ruhájában lépett a vörös szőnyegre – mindenkit elbűvölt Vilmos herceg oldalán: galéria

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PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 23. 15:00
galériaTom Cruisevörös szőnyegVilmos herceg
Katalin hercegné ismét bebizonyította, hogy ha eleganciáról van szó, nehéz levenni róla a szemünket. A walesi hercegné egy lélegzetelállító lila estélyiben jelent meg a vörös szőnyegen, megjelenését pedig a brit királyi család történelmi ékszereivel koronázta meg. Vilmos herceg oldalán és Tom Cruise társaságában csak úgy ragyogott – galériánkban mutatjuk az este leglátványosabb pillanatait.
N.T.
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Katalin hercegné történelmi jelentőségű királyi ékszerekben tündökölt Tom Cruise Digger című filmjének világpremierjén.

Katalin hercegné meseszép estélyiben tündökölt – fotókon a vörös szőnyeg legszebb pillanatai
Katalin hercegné meseszép estélyiben tündökölt – fotókon a vörös szőnyeg legszebb pillanatai Fotó: PA

Katalin hercegné meseszép estélyiben tündökölt – fotókon a vörös szőnyeg legszebb pillanatai

A 44 éves walesi hercegné lenyűgöző lila összeállításban lépett a sztárokkal teli vörös szőnyegre. Jenny Packham Grape Cutout Pleated elnevezésű, selyemmuszlin estélyi ruháját viselte, amely a neves tervező 2016-os őszi-téli kollekciójának darabja.

A háromgyermekes édesanya a légiesen omló estélyit egy bordó, bársonyból készült Jimmy Choo J Box kézitáskával, valamint a divatház ugyancsak bordó bársony körömcipőjével egészítette ki.

Katalin néhai anyósa előtt is megható módon tisztelgett: a híres Collingwood gyémánt- és gyöngyfülbevalót választotta, amelyet Diana hercegné még Károly királlyal kötött 1981-es házassága előtt kapott ajándékba.

Katalin hercegné történelmi jelentőségű királyi ékszerekben tündökölt Tom Cruise Digger című filmjének világpremierjén
Katalin hercegné történelmi jelentőségű királyi ékszerekben tündökölt Tom Cruise Digger című filmjének világpremierjén Fotó: PA

A hercegné káprázatos megjelenésének egyik legfeltűnőbb darabja azonban az anyakirályné ametisztnyakéke volt. A királyi család történetéhez szorosan kötődő, elegáns, szív alakú ékszert Kamilla királyné is viselte a Skyfall 2012-es királyi világpremierjén, a londoni Royal Albert Hallban.

A különleges ékszer eredetileg Alexandra királynétól, VII. Eduárd feleségétől került a későbbi anyakirálynéhoz, aki 1923-ban, a későbbi VI. György királlyal kötött eljegyzése alkalmából kapta ajándékba. A páratlan nyakéket ametisztek, gyémántok és apró gyöngyök díszítik, középpontjában pedig egy nagyméretű, szív alakú ametiszt ragyog.

Katalin hercegné vörös szőnyeges megjelenése lenyűgözte a királyi család rajongóit a londoni eseményen. Vilmos herceg sem maradt el mellette eleganciában: fekete nyakkendős összeállítást, bársony szmokingzakót és fényesre polírozott cipőt viselt, miközben mosolyogva integetett az összegyűlt tömegnek.

Katalin hercegné és Tom Cruise
Katalin hercegné és Tom Cruise Fotó: KGC-158

Tom Cruise ráadásul személyesen segítette le Katalint a mozihoz vezető lépcsőn. A hollywoodi sztár és a walesi hercegi pár nem most találkozott először: Katalin és Vilmos négy évvel korábban, 2022 májusában, a Top Gun: Maverick brit premierjén is találkozott a színésszel.

A Digger vetítése előtt készült felvételeken Katalin hercegné és Vilmos herceg széles mosollyal beszélgetett Cruise-zal, valamint a film rendezőjével, Alejandro G. Iñárrituval. Tom Cruise és a leendő brit király korábban jótékonysági ügyben is együttműködött: mindketten részt vettek egy, a londoni légimentő-szolgálatot támogató eseményen.

A hírek szerint Cruise még egy különleges, zártkörű filmvetítést is szervezett a walesi hercegi családnak, miután megtudta, hogy Vilmos hatalmas rajongója az 1986-os eredeti Top Gun-filmnek – írja a Daily Mail.

Galériánkat a fotóra kattintva nézheted meg:

22 September 2026. Celebrities seen attending the world premiere of "Digger" in London Pictured: Princess of Wales, Kate Middleton, Prince of Wales, Prince William Credit: GoffPhotos.com Ref: KGC-158
22 September 2026. Celebrities seen attending the world premiere of "Digger" in London Pictured: Princess of Wales, Kate Middleton Credit: GoffPhotos.com Ref: KGC-158
Image Licensed to i-Images Picture Agency. 22/09/2026. London, United Kingdom. Tom Cruise and Kate Middleton, the Princess of Wales, at the world premiere of Digger at the Royal Film Performance in London. Picture by Stephen Lock / i-Images
22 September 2026. Celebrities seen attending the world premiere of "Digger" in London Pictured: Princess of Wales, Kate Middleton, Tom Cruise Credit: GoffPhotos.com Ref: KGC-158
Galéria: Katalin hercegné meseszép estélyiben tündökölt – fotókon a vörös szőnyeg legszebb pillanatai
Fotó: Northfoto
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Katalin hercegné meseszép estélyiben tündökölt – fotókon a vörös szőnyeg legszebb pillanatai

 

 

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