Katalin hercegné élete legszebb ruhájában lépett a vörös szőnyegre – mindenkit elbűvölt Vilmos herceg oldalán: galéria

Katalin hercegné történelmi jelentőségű királyi ékszerekben tündökölt Tom Cruise Digger című filmjének világpremierjén.

Katalin hercegné meseszép estélyiben tündökölt – fotókon a vörös szőnyeg legszebb pillanatai Fotó: PA

Katalin hercegné meseszép estélyiben tündökölt – fotókon a vörös szőnyeg legszebb pillanatai

A 44 éves walesi hercegné lenyűgöző lila összeállításban lépett a sztárokkal teli vörös szőnyegre. Jenny Packham Grape Cutout Pleated elnevezésű, selyemmuszlin estélyi ruháját viselte, amely a neves tervező 2016-os őszi-téli kollekciójának darabja.

A háromgyermekes édesanya a légiesen omló estélyit egy bordó, bársonyból készült Jimmy Choo J Box kézitáskával, valamint a divatház ugyancsak bordó bársony körömcipőjével egészítette ki.

Katalin néhai anyósa előtt is megható módon tisztelgett: a híres Collingwood gyémánt- és gyöngyfülbevalót választotta, amelyet Diana hercegné még Károly királlyal kötött 1981-es házassága előtt kapott ajándékba.

Katalin hercegné történelmi jelentőségű királyi ékszerekben tündökölt Tom Cruise Digger című filmjének világpremierjén Fotó: PA

A hercegné káprázatos megjelenésének egyik legfeltűnőbb darabja azonban az anyakirályné ametisztnyakéke volt. A királyi család történetéhez szorosan kötődő, elegáns, szív alakú ékszert Kamilla királyné is viselte a Skyfall 2012-es királyi világpremierjén, a londoni Royal Albert Hallban.

A különleges ékszer eredetileg Alexandra királynétól, VII. Eduárd feleségétől került a későbbi anyakirálynéhoz, aki 1923-ban, a későbbi VI. György királlyal kötött eljegyzése alkalmából kapta ajándékba. A páratlan nyakéket ametisztek, gyémántok és apró gyöngyök díszítik, középpontjában pedig egy nagyméretű, szív alakú ametiszt ragyog.

Katalin hercegné vörös szőnyeges megjelenése lenyűgözte a királyi család rajongóit a londoni eseményen. Vilmos herceg sem maradt el mellette eleganciában: fekete nyakkendős összeállítást, bársony szmokingzakót és fényesre polírozott cipőt viselt, miközben mosolyogva integetett az összegyűlt tömegnek.

Katalin hercegné és Tom Cruise Fotó: KGC-158

Tom Cruise ráadásul személyesen segítette le Katalint a mozihoz vezető lépcsőn. A hollywoodi sztár és a walesi hercegi pár nem most találkozott először: Katalin és Vilmos négy évvel korábban, 2022 májusában, a Top Gun: Maverick brit premierjén is találkozott a színésszel.