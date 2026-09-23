Katalin hercegné élete legszebb ruhájában lépett a vörös szőnyegre – mindenkit elbűvölt Vilmos herceg oldalán: galéria

Katalin hercegné történelmi jelentőségű királyi ékszerekben tündökölt Tom Cruise Digger című filmjének világpremierjén.
A 44 éves walesi hercegné lenyűgöző lila összeállításban lépett a sztárokkal teli vörös szőnyegre. Jenny Packham Grape Cutout Pleated elnevezésű, selyemmuszlin estélyi ruháját viselte, amely a neves tervező 2016-os őszi-téli kollekciójának darabja.
A háromgyermekes édesanya a légiesen omló estélyit egy bordó, bársonyból készült Jimmy Choo J Box kézitáskával, valamint a divatház ugyancsak bordó bársony körömcipőjével egészítette ki.
Katalin néhai anyósa előtt is megható módon tisztelgett: a híres Collingwood gyémánt- és gyöngyfülbevalót választotta, amelyet Diana hercegné még Károly királlyal kötött 1981-es házassága előtt kapott ajándékba.
A hercegné káprázatos megjelenésének egyik legfeltűnőbb darabja azonban az anyakirályné ametisztnyakéke volt. A királyi család történetéhez szorosan kötődő, elegáns, szív alakú ékszert Kamilla királyné is viselte a Skyfall 2012-es királyi világpremierjén, a londoni Royal Albert Hallban.
A különleges ékszer eredetileg Alexandra királynétól, VII. Eduárd feleségétől került a későbbi anyakirálynéhoz, aki 1923-ban, a későbbi VI. György királlyal kötött eljegyzése alkalmából kapta ajándékba. A páratlan nyakéket ametisztek, gyémántok és apró gyöngyök díszítik, középpontjában pedig egy nagyméretű, szív alakú ametiszt ragyog.
Katalin hercegné vörös szőnyeges megjelenése lenyűgözte a királyi család rajongóit a londoni eseményen. Vilmos herceg sem maradt el mellette eleganciában: fekete nyakkendős összeállítást, bársony szmokingzakót és fényesre polírozott cipőt viselt, miközben mosolyogva integetett az összegyűlt tömegnek.
Tom Cruise ráadásul személyesen segítette le Katalint a mozihoz vezető lépcsőn. A hollywoodi sztár és a walesi hercegi pár nem most találkozott először: Katalin és Vilmos négy évvel korábban, 2022 májusában, a Top Gun: Maverick brit premierjén is találkozott a színésszel.
A Digger vetítése előtt készült felvételeken Katalin hercegné és Vilmos herceg széles mosollyal beszélgetett Cruise-zal, valamint a film rendezőjével, Alejandro G. Iñárrituval. Tom Cruise és a leendő brit király korábban jótékonysági ügyben is együttműködött: mindketten részt vettek egy, a londoni légimentő-szolgálatot támogató eseményen.
A hírek szerint Cruise még egy különleges, zártkörű filmvetítést is szervezett a walesi hercegi családnak, miután megtudta, hogy Vilmos hatalmas rajongója az 1986-os eredeti Top Gun-filmnek – írja a Daily Mail.
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