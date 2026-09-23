Dél-Spanyolország gyöngyszemei – Kihagyhatatlan állomások a fehér falvak útvonalán

Különleges elhelyezkedés: Ronda a drámai El Tajo-szurdok peremén terül el, ikonikus XIX. századi hídjával és mór óvárosával.

Ronda a drámai El Tajo-szurdok peremén terül el, ikonikus XIX. századi hídjával és mór óvárosával. Történelmi háttér: a falvak fehérre meszelt falai a mór időkig nyúlnak vissza, amelyek a hőség elleni védekezést és a fertőtlenítést szolgálták.

a falvak fehérre meszelt falai a mór időkig nyúlnak vissza, amelyek a hőség elleni védekezést és a fertőtlenítést szolgálták. Változatos látnivalók: a Cádiz tartományi útvonal legszebb állomásai között szikla alá épült és hegyoldalra kapaszkodó településeket is találunk.

Dél-Spanyolország varázsa a természet és az építészet találkozásában rejlik, ahol a mór múlt öröksége mindmáig jelen van a szűk utcákban és a fallal körülvett erődítményekben. Ebben a régióban találhatók Andalúzia fehér falvai, amelyeket ősszel érdemes felfedezni, amikor a nyári hőség már elcsitul.

Andalúzia fehér falvai a sziklaperemen egyensúlyozó Ronda városából a legkönnyebben felfedezhetők

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Melyek Andalúzia fehér falvai? – Az elbűvölő Ronda

Noha a drámai szurdok szélén elterülő, panorámájával, látnivalóival s hangulatával csalogató Ronda ugyan nem falu, hanem város, földrajzi és építészeti szempontból ugyanazt a jellegzetes, mór eredetű, fehérre meszelt városképet mutatja, mint a környező települések. Ha felfedeznéd a környék fehér falvait (Pueblos Blancos), csillagtúra szerűen innen érdemes elindulni.

Rondát az El Tajo-szurdok vágja ketté, felette pedig a XVIII. századi Puente Nuevo, azaz az Új híd ível át. A híd alatti kanyonba vezető Camino del Desfiladero del Tajo ösvényen a sziklafalak miatt védősisakban sétálhatunk le a legszebb kilátópontig.

A mór óvárosban, La Ciudadban szűk utcák és árnyas terek találhatók, mint a Plaza Duquesa de Parcent, míg a történelem iránt érdeklődők a jó állapotban megőrzött arab fürdőket (Baños Árabes) és a Casa del Rey Moro függőkertjeit is felkereshetik.

A település sziklaperemre épült házai, a kivilágított híd esti képe és a hangulatos tapas bárok ideális kiindulóponttá teszik a vidéket felfedezők számára. A tengerpart felől vagy Málagából érkezve a hegyi utak fokozatosan tárják fel a táj jellegzetes építészeti formáit.

A fehér falvak útvonalán

A „Fehér falvak” hivatalos útvonala Cádiz tartományban húzódik, és összesen 19 települést foglal magában, amelyek falaikat a hőség elleni védekezésül és fertőtlenítési céllal meszelték fehérre a mór idők óta. Az alábbiakban öt kiemelkedő kisvárost mutatunk be az útvonalról, amelyeket nem érdemes kihagyni egy spanyolországi utazás alkalmával: