Dél-Spanyolország gyöngyszemei – Kihagyhatatlan állomások a fehér falvak útvonalán

Dél-Spanyolország varázsa a természet és az építészet találkozásában rejlik, ahol a mór múlt öröksége mindmáig jelen van a szűk utcákban és a fallal körülvett erődítményekben. Ebben a régióban találhatók Andalúzia fehér falvai, amelyeket ősszel érdemes felfedezni, amikor a nyári hőség már elcsitul.
Noha a drámai szurdok szélén elterülő, panorámájával, látnivalóival s hangulatával csalogató Ronda ugyan nem falu, hanem város, földrajzi és építészeti szempontból ugyanazt a jellegzetes, mór eredetű, fehérre meszelt városképet mutatja, mint a környező települések. Ha felfedeznéd a környék fehér falvait (Pueblos Blancos), csillagtúra szerűen innen érdemes elindulni.
Rondát az El Tajo-szurdok vágja ketté, felette pedig a XVIII. századi Puente Nuevo, azaz az Új híd ível át. A híd alatti kanyonba vezető Camino del Desfiladero del Tajo ösvényen a sziklafalak miatt védősisakban sétálhatunk le a legszebb kilátópontig.
A mór óvárosban, La Ciudadban szűk utcák és árnyas terek találhatók, mint a Plaza Duquesa de Parcent, míg a történelem iránt érdeklődők a jó állapotban megőrzött arab fürdőket (Baños Árabes) és a Casa del Rey Moro függőkertjeit is felkereshetik.
A település sziklaperemre épült házai, a kivilágított híd esti képe és a hangulatos tapas bárok ideális kiindulóponttá teszik a vidéket felfedezők számára. A tengerpart felől vagy Málagából érkezve a hegyi utak fokozatosan tárják fel a táj jellegzetes építészeti formáit.
A „Fehér falvak” hivatalos útvonala Cádiz tartományban húzódik, és összesen 19 települést foglal magában, amelyek falaikat a hőség elleni védekezésül és fertőtlenítési céllal meszelték fehérre a mór idők óta. Az alábbiakban öt kiemelkedő kisvárost mutatunk be az útvonalról, amelyeket nem érdemes kihagyni egy spanyolországi utazás alkalmával:
A Rondától mindössze húsz percre fekvő település, Setenil de las Bodegas a legkülönlegesebb szerkezetű falu a környéken. A házak nem a sziklákra, hanem a Trejo folyó által vájt kanyon túlnyúló kőperemei alá épültek, így a kőzet alkotja a természetes mennyezetet. Leghíresebb utcái, a Cuevas del Sol és a Cuevas de la Sombra egész évben vonzzák a látogatókat.
A település egy meredek hegyoldalban fekszik, a felette magasodó, XIII. századi mór várkastély tövében. A falu lábánál a Zahara-El Gastor víztározó türkizkék vize nyújt látványos kontrasztot a fehérre meszelt házfalakkal. Utcái rendkívül meredekek, a várba vezető séta során pedig széles panoráma nyílik a Sierra de Grazalema környező hegyeire.
Ez a falu az útvonal egyik legegyedibb sziluettjével büszkélkedhet, amelyet a dombtetőn álló neoklasszicista templom és a mór erőd párosa alkot. A települést elterülő olajfaligetek veszik körül, amelyek a helyi mezőgazdaság alapját adják. Innen indul a Vía Verde de la Sierra nevű egykori vasúti nyomvonal is, amely ma kedvelt túra- és kerékpárútvonal.
A tengerpart felé vezető úton található települést gyakran nevezik „függő falunak”, mivel házai szorosan illeszkednek a 435 méter magasan elterülő sziklaoldalhoz. A csúcson lévő arab vár romjaitól tiszta időben ellátni a Gibraltári-szikláig és az afrikai partokig. A falu történelmi jelentőségét növeli, hogy itt született Blas Infante, az andalúz autonómia mozgalom kiemelkedő alakja.
A nevét viselő természetvédelmi park központjában elhelyezkedő hegyi falu a régió egyik legcsapadékosabb pontján fekszik, ezért környezete rendkívül zöld. A hagyományos építészetű házak, a kovácsoltvas erkélyek és a kézműves gyapjútakarók készítésének hagyománya határozzák meg a falu arculatát. Magas fekvése miatt a nyári hónapokban is kellemesebb, hűvösebb klímát biztosít a túrázóknak.
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