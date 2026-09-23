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Miért nem tudjuk megcsiklandozni saját magunkat?

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PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 23. 16:30
agyérintéscsiklandozás
Miért nem tudjuk magunkat úgy megnevettetni, ahogy mások képesek rá? Cikkünkben a csiklandozás különös természetével, az érintések érzékelésével és azzal foglalkozunk, hogyan vesz részt mindebben az agyunk.
Jónás Ágnes
újságíró
A szerző cikkei
  • Az agyunk előre tudja, mire készülünk, ezért a saját érintésünk kevésbé meglepő.
  • A csiklandozásnak két eltérő típusa van.
  • Az érzés kialakulásában több agyterület és a bőrben található idegvégződések is szerepet játszanak.

Van, amit mások egyetlen mozdulattal elérnek nálunk, mi azonban hiába próbálkozunk vele, saját magunkon nem igazán működik. A csiklandozás érzése mögött ugyanis nemcsak a bőrünkben található idegvégződések, hanem az agy több területének összehangolt működése is áll. De vajon miért reagálunk ennyire másképp egy idegen és a saját érintésünkre, és mi köze mindehhez annak, hogy vannak különösen érzékeny testrészeink?

Anyuka és kisfia a csiklandozás hevében
Anyuka és kisfia a csiklandozás hevében
Fotó: MexChriss

Az agy és csiklandozás kapcsolata

Bőrünk alatt többmillió idegvégződés van, amelyek gyakorlatilag riasztják agyunkat, ha megérintünk valamit, vagy amikor mások megérintenek bennünket. Mielőtt rátérnénk a csiklandozásra, fontos tisztában lennünk a következővel: az érintések által kiváltott ingereket a szomatoszenzoros kéreg, a boldogságérzetet pedig az elülső cinguláris kéreg dolgozza fel. Ezek szinkronizált működése eredményezi csiklandozás érzetét.

Kétféle csiklandozás létezik

Amikor egy tollpihével vagy egy virággal végigsimítanak a bőrünkön, tehát amikor valaki eszközzel csiklandoz, szaknyelven  knismesisnek hívjuk. Jóval erősebb ingert kelt az ún. gargalesis: eszköz nélkül bennünket csiklandoznak, akaratunk ellenére, ettől pedig akár nevetőgörcsöt is kaphatunk. Az elsőt még elő tudjuk idézni magunknak, a másodikra már  nem vagyunk képesek.

A csiklandozás felkészülés a támadásra

Evolúcióbiológusok szerint ez azért alakulhatott így ki egyedfejlődésünk során, mert ennek révén tudták az emberek megtanítani utódaiknak, hogy hogyan védjék meg magukat támadókkal szemben. a legérzékenyebb testfelületeinken, a nyakon, a hason vagy a hónaljban vagyunk a legcsiklandósabbak - ezek a területeken könnyű sérülést is okozni. Agyunk természetesen tudja, hogy saját kezeink nem jelentenek fenyegetést saját magunk számára, ráadásul számítunk is rá, hogy kezünk hozzáér a testünkhöz, ezért nem indít be semmilyen reakciót. Pedig milyen jó lenne, ha így ventilálhatnánk, ha épp stresszesek vagyunk!

Magát a csiklandozás érzését a bőrünk alatti idegvégződések okozzák. Ez az oka annak, hogy nem tudjuk megcsiklandozni magunkat. MRI-s vizsgálatokból kiderült, hogy a kisagyunk riasztja az agyunk többi részét, amikor meg akarjuk csiklandozni magunkat. Pont emiatt válik testünk  "érzéketlenné" az öncsiklandozásra. 

Mi történik akkor, ha nem működik rendesen a szomatoszenzoros kéreg?

A szomatoszenzoros kéreg az agy azon része, amely lehetővé teszi, hogy érezzünk. Ha nem műödik, lehet esély, hogy megcsiklandozzuk magunkat. A skizofrének képesek erre: agyuk nem képes megfelelően előrejelezni és kiszűrni a saját mozdulataikból származó érzékszervi hatásokat. Emiatt a saját maguk által kiváltott érintést is úgy élik meg, mintha azt egy külső személy vagy váratlan inger okozná, ami beindítja a csiklandóssági reflexet.

A majmok képesek megcsiklandozni magukat, és ugyanennyire szeretik, ha csiklandozzák őket. Nézd csak!

@lulabellemonkey When you're so tired, you become slap happy and want tickle time😂🐒❤️ #lulabelle #babymonkey #goodnıght #animallover #fye ♬ original sound - Lula Belle

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