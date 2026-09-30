Csuklós buszhoz ment feleségül a fiatal nő – Így élnek, akik gépekbe szerelmesek

Ki ne örülne, ha a veje egy csuklós busz lenne?! Bizonyára Yeline édesanyja is rettentően boldog. Yeline, a 34 éves nő elmondása szerint a románc nem egy hirtelen jött fellángolás eredménye. Körülbelül egy évig „jártak együtt”, mielőtt oltár elé – pontosabban a buszsofőr ülése elé – állt. és létrejött a házasság.
Az alábbi videóban az említett hölgy látható, aki szerelme munkahelyén, egy buszpályaudvaron fogadta a riportert. „Úgy érzem, ez egy viszonzott szerelem. A busz közelsége megadja nekem azt a lelki békét és stabilitást, amit a férfiak mellett sosem találtam meg” – mondta Yeline Lizbeth Patiño, aki miután egy éve élt „párkapcsolatban” a szóban forgó TransMilenio busszal, úgy döntött, házasságra lép a csuklós járművel. Sokan azt hitték, hogy az egész csak egy jól kitervelt médiahack vagy egy lájkvadász TikTok-videó, a pszichológusok és szakértők azonban gyorsan rávilágítottak, hogy egy létező, bár kétségkívül ritka jelenségről van szó: ez a mechanofília.
A hölgy tetőtől talpig fehér menyasszonyi ruhába öltözött, fátylat tűzött a hajába, és egy szimbolikus, mégis ünnepélyes szertartás keretében örök hűséget fogadott élete párjának: a hatalmas járműnek.
A mechanofíliával (a gépek iránti érzelmi és szexuális vonzalommal) élő emberek mindennapjait egy (vagy több) tárgy köré épülő párkapcsolati dinamika határozza meg. Az érintett nem csupán rajong egy tárgyért, hanem élőlényként, társként tekint arra, mint aminek személyisége, lelke és kisugárzása van. Rendszeresen beszélget a szeretett géppel, elmeséli neki a napját, megosztja vele örömét és bánatát. Habár tudja, hogy a gép nem válaszol, érzi a jármű „rezgéseit”.
Ahogy egy hagyományos kapcsolatban a felek figyelnek egymásra, a mechanofíliás ember is óvja a társát. Ez megnyilvánulhat a megszállott takarításban, polírozásban, vagy a gép tökéletes műszaki állapotban tartásában.
A fizikai intimitás az alkatrészek simogatásában és a tárggyal való együttalvásban merül ki. Ha a partner egy óriási jármű, mint Yeline csuklós busza, az komoly logisztikai és érzelmi kihívás. Mivel a tárgy nem az övé, kénytelen a menetrendekhez igazodni. Féltékenységet is éppúgy átél, mint egy klasszikus párkapcsolatban: ha például a buszhoz szerelőnek kell hozzányúlnia, mély szorongást érez.
Habár egy külső szemlélő számára ez érthetetlen, a szakemberek szerint az ilyen kötődések mögött korábbi csalódások, mély magány vagy a klasszikus párkapcsolati intimitástól való félelem áll. A gép ugyanis kiszámítható: nem hagy el, nem vitatkozik, és mindig ott van, ahol hagyták. A parkolóban például.
Yeline büszkén vállalja az érzéseit, és cseppet sem törődik a gúnyos megjegyzésekkel. Számára ez a házasság egy új élet kezdete, amelyben a boldogságot nem a hagyományos keretek között, hanem négy keréken sikerült megtalálnia.
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