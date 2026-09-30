„Szerintem ideje lenne, mert már pezseg bennem” – kiderült, milyen feladatra vágyik Ádám Szofi a Sztárban Sztárban

Ádám Szofi, vagy ahogy a legtöbben ismerik, Sofi a Sztárban Sztár 2026-os évadában versenyez, nem kis sikerrel. Már a fiatal előadó múlt heti Amy Winehouse produkciója is magasra tette a lécet, de még ezt is képes volt fokozni, és Daraként szinte felrobbantotta a stúdiót. De vajon van még ennél feljebb? Sofi most elárulta.

Ádám Szofi Amy Winehouse után Dara Bangaranga című dalával bizonyított, amiért a Sztárban Sztár zsűrije állva tapsolt neki (Fotó: Markovics Gábor)

Sofi Sztárban Sztáros produkciói nem csak a nézőket, a zsűrit is teljesen letaglózták. Már az első, Amy Winehouse előadás után sokan nagy esélyesnek tartották akár még a győzelemre is, de persze kérdés volt, hogy képes-e ezt a színvonalat hozni hétről hétre. Most azonban úgy tűnik, hogy igen, ugyanis Ádám Szofi Dara produkciójához hasonlót még 12 évad alatt is igen keveset láttunk. Ezek után pedig nem csoda, hogy megszerezte az adás győztese címet, hiszen emögött valójában kemény munka van.

Őszintén szólva számítottam rá, hogy adás győztes lehetek, mert nagyon keményen dolgoztam ezért. Minden energiámat beletettem, lemondtam a cigiről, ahogy a piáról is, ami nálam nagyon nagy szó, és tényleg rengeteget gyakoroltam

– kezdte Sofi.

„Lehet, hogy az emberek számára meglepetés vagyok, de pont ezért jöttem ide. Szerettem volna, hogy jobban megismerjenek, akár egy másik oldalamról is, amit eddig nem láttak. Szóval, megyünk végig” – jelentette ki az örökmozgó énekesnő.

Ádám Szofi kora ellenére mindenkit leiskoláz a Sztárban Sztár új évadában (Fotó: Markovics Gábor)

A Sztárban Sztár versenyzői félnek az átalakulástól, de Sofi alig várja

Bár a legtöbb előadó tart azoktól a feladatoktól, ahol egy ellentétes nemű énekest kell alakítaniuk, de nem úgy Ádám Szofi, aki már alig várja, hogy egy pasi bőrébe bújhasson.

Egy csávót jó lenne már hozni, szerintem ideje lenne, mert már pezseg bennem. Amúgy is azt gondolom, hogy nőként ennél már csak rosszabb produkció jöhet, mert itt most elég keményen táncoltam, meg énekeltem is, ennél keményebben már szerintem nem tudom nyomni, de ki tudja

– vallotta be.

„Nem tudom, hogy lehetne még emelni a tétet. Esetleg egy Freddie Mercury vagy Michael Jackson jöhetne, azok elég nehezek. De lenyomnám azt is. Ezért vagyok itt, hogy jöjjön akármi, lenyomjam” – tette még hozzá harciasan, ami alapján úgy tűnik, Sofinak valóban csak a Sztárban Sztár 12. évadának győztese cím lebeg a szeme előtt.