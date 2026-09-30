Eltűnt egy 13 éves fiú Csátaljáról, nagy erőkkel keresik – megtalálták a kerékpárját

Szeptember 29-én kora délután indult haza az iskolából a 13 éves csátaljai Sz. István, ám otthonából később kerékpárral ismeretlen helyre távozott. A rendőrség és a speciális mentők egész éjszaka keresték, de egyelőre nem találták meg – írja a Baon, a portál fotót is közölt az eltűnt gyermekről.
A Hírös Rescue Team Speciális Mentő Egyesület szerda hajnalban, 0 óra 20 perc körül kapott riasztást a Bajai Rendőrkapitányságtól az eltűnt gyermek miatt. A hatóságok nagy erőkkel, több technikai eszköz bevonásával kezdték meg a keresést.
A mentők közlése szerint több, egymásnak ellentmondó információ is érkezett arról, hogy hol láthatták a fiút. Csátalján, Dávodon, Püspökpusztán és Nagybaracskán is észlelni vélték, ráadásul különböző időpontokban.
A települések között több kilométeres távolság van, ezért a kutatási terület is jelentősen kibővült.
A speciális mentők a bizonytalan jelzések és a hatalmas kutatási terület miatt kutyás keresést nem tudtak indítani, a rendőrség kérésére azonban több környéket is átvizsgáltak hőkamerás drónokkal. A kutatás egyik helyszínen sem vezetett eredményre.
A keresést szerda reggel folytatták, miközben a hatóságok tovább gyűjtik az információkat.
A fiú kerékpárját időközben megtalálták Dávod belterületén.
Ez alapján most azt próbálják tisztázni, hogy a gyermek esetleg más járművel hagyta-e el a települést, vagy továbbra is a környéken tartózkodik.
A rendőrség és a mentőegyesület arra kéri a lakosságot, hogy aki látta a fiút, vagy bármilyen információval rendelkezik a hollétéről, azonnal jelezze a 112-es segélyhívón vagy a Bajai Rendőrkapitányság 06 79 540 100-as telefonszámán.
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