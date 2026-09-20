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Ezekre a történelmi kvízkérdésekre ciki, ha nem tudod a választ

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors műveltség
PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 20. 15:30
műveltségi kvízektörténelem
A történelemórákon rengeteg évszám, uralkodó és történelmi esemény kerül elő, de vajon felnőttként is emlékszünk a legfontosabb részletekre? Most hét kérdéssel tesztelheted a tudásodat az ókortól egészen a modern történelemig. Készen állsz megmérettetni magad? Jöhet a történelmi kvíz?
Szekáry Zsuzsanna
szerkesztő-újságíró
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A történelem tele van olyan nevekkel és eseményekkel, amelyeket egyszer megtanultunk, aztán az évek során szépen lassan kikoptak az emlékezetünkből. Egy-egy évszám még ismerős lehet, egy uralkodó neve pedig biztosan beugrik, de amikor három lehetőség közül kell kiválasztani a helyeset, már nem mindig olyan egyszerű a döntés. Ezért hoztunk egy történelmi kvízt, amellyel felmérheted a tudásod. 

történelmi kvízhez tartozó korona
Hoztunk egy kőkemény történelmi kvízt, amellyel felmérheted, valóban jó vagy-e a múlt eseményeinek ismeretében! 
Fotó: 123RF

Kőkemény történelmi kvíz a legokosabbaknak

Ez a kvíz több korszakot is érint, ezért nem érdemes egyetlen történelmi időszakra hagyatkozni. Az ókori Róma, a magyar történelem, a középkor, a nagy európai változások és a 20. század eseményei egyaránt helyet kaptak benne.

Ne siess, olvasd el figyelmesen a kérdéseket, és csak akkor nézd meg a válaszokat, amikor már döntöttél. A végén kiderülhet, hogy sokkal több mindenre emlékszel az iskolai történelemórákról, mint gondoltad.

Készen állsz, jöhet a történelmi kvíz?

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 7
Melyik ókori civilizációhoz kötődik a hieroglif írás használata?

Az alábbi videó segít felfrissíteni a tudásod a magyar uralkodókról:

Tedd próbára a tudásod ezekkel a történelmi kvízekkel is:

 

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