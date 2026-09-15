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Ezt a műveltségi kvízt csak a magyarok 1%-a tudja kitölteni – Tedd próbára a tudásod

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors műveltségi kvízek
PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 15. 11:00
teszttudás
Te vajon hány kérdésre tudod a helyes választ? Teszteld a tudásod egy változatos műveltségi kvízzel, amelyben a történelemtől és az irodalomtól kezdve a mitológián át egészen a tudományig többféle témában próbára teheted magad.
Szekáry Zsuzsanna
szerkesztő-újságíró
A szerző cikkei

Most kiderül, mennyire vagy otthon a világ legkülönbözőbb témáiban! Egy jó műveltségi kvízben ugyanis nem lehet pusztán egyetlen területre hagyatkozni: szükség lehet történelmi ismeretekre, irodalmi tájékozottságra, földrajzi tudásra, de még az ókori mitológiában vagy a művészettörténetben való jártasságra is. Összeállításunkban éppen ezért változatos kérdéseket gyűjtöttünk össze, hogy alaposan próbára tegyük a memóriádat és az általános műveltségedet.

műveltségi kvízen gondolkodó férfi
Műveltségi kvízünkben minden tudásodra szükséged lesz
Fotó: Who is Danny

Kőkemény műveltségi kvíz

Vannak közöttük olyan feladványok, amelyekre talán gondolkodás nélkül rávágod a helyes választ, másoknál azonban könnyen elbizonytalanodhatsz. Ráadásul akad néhány becsapós kérdés is, ahol nem árt kétszer is átgondolni, melyik lehet a jó megoldás.

Ne hagyd, hogy az elsőre könnyűnek tűnő kérdések megtévesszenek! Haladj végig a kvízen, jelöld meg a szerinted helyes válaszokat, a végén pedig nézd meg, hány pontot sikerült szerezned. Vajon a legjobbak között végzel, vagy lesz néhány kérdés, amely alaposan megizzaszt? Tedd próbára a tudásodat, és kiderül!

Készen állsz, jöhetnek a kvízkérdések? 

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
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Hármójuk közül kit tiszteltek az alvilág istennőjeként?

Nézd meg videón, hogyan szavalja el Reviczky Gábor a kvízben is szerplő Ady Endre egyik versét:

Tedd próbára a tudásod ezekkel a műveltségi kvízekkel is:

 

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu