Ezt a műveltségi kvízt csak a magyarok 1%-a tudja kitölteni – Tedd próbára a tudásod

Most kiderül, mennyire vagy otthon a világ legkülönbözőbb témáiban! Egy jó műveltségi kvízben ugyanis nem lehet pusztán egyetlen területre hagyatkozni: szükség lehet történelmi ismeretekre, irodalmi tájékozottságra, földrajzi tudásra, de még az ókori mitológiában vagy a művészettörténetben való jártasságra is. Összeállításunkban éppen ezért változatos kérdéseket gyűjtöttünk össze, hogy alaposan próbára tegyük a memóriádat és az általános műveltségedet.

Műveltségi kvízünkben minden tudásodra szükséged lesz

Fotó: Who is Danny

Kőkemény műveltségi kvíz

Vannak közöttük olyan feladványok, amelyekre talán gondolkodás nélkül rávágod a helyes választ, másoknál azonban könnyen elbizonytalanodhatsz. Ráadásul akad néhány becsapós kérdés is, ahol nem árt kétszer is átgondolni, melyik lehet a jó megoldás.

Ne hagyd, hogy az elsőre könnyűnek tűnő kérdések megtévesszenek! Haladj végig a kvízen, jelöld meg a szerinted helyes válaszokat, a végén pedig nézd meg, hány pontot sikerült szerezned. Vajon a legjobbak között végzel, vagy lesz néhány kérdés, amely alaposan megizzaszt? Tedd próbára a tudásodat, és kiderül!

Készen állsz, jöhetnek a kvízkérdések?