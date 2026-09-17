Most jelentette be a SPAR: komoly kedvezmények jönnek, rengeteg vásárló örülhet

Újabb kedvezményekkel készül a SPAR: szeptember 17-től számos termékhez juthatnak hozzá olcsóbban a vásárlók. A kínálatban 1+1-es és 2+1-es promóciók is helyet kapnak, emellett jelentős árengedményekkel és az Oktoberfest hangulatát idéző termékekkel is találkozhatnak az üzletekben.
A nagyobb bevásárlást tervezőknek érdemes lehet átnézniük a SPAR legfrissebb ajánlatait, a következő héten ugyanis több terméknél is 1+1-es, illetve 2+1-es akcióval találkozhatnak. A kedvezményes kínálatban olyan élelmiszerek is szerepelnek, amelyek sok háztartásban rendszeresen kerülnek a kosárba.
Az akció többek között felvágottakat, kefirt, kenyeret, rizst, kávét és különféle rágcsálnivalókat érint, de sör és bor is bekerült a kínálatba. Az 1+1-es ajánlat keretében két termékből csak egyet kell kifizetni, míg a 2+1-es konstrukciónál három termék árából kettőt számolnak fel. Aki egyébként is feltöltené az otthoni készleteket, ezekkel az ajánlatokkal többet spórolhat.
Nem kell feltétlenül sörfesztiválra utaznunk ahhoz, hogy egy kis bajor hangulatot varázsoljunk az otthonunkba. A SPAR az Oktoberfesthez kapcsolódó finomságokkal is készül, így egy baráti összejövetelhez vagy egy hangulatos otthoni estéhez is könnyedén összeállíthatjuk a menüt.
A TANN müncheni fehérkolbász például mindössze 899 forintért lesz kapható, míg a TANN Leberkäse 23 százalékos kedvezménnyel, 1999 forintért kerülhet a kosarunkba. Egy igazi Oktoberfest-piknikről természetesen a perec sem hiányozhat: az S-BUDGET bajor stílusú perec 179 forintba kerül, a sörperecet pedig MySPAR áron 499 forintért vásárolhatjuk meg.
És persze egy jó korsó sör nélkül sem lenne teljes a bajor hangulat. A Hofbräu sör 21 százalékos kedvezménnyel, 299 forintért lesz elérhető, míg a Paulaner lager sör és a Paulaner búzasör a MySPAR applikációval 26 százalékos árengedménnyel, mindössze 549 forintért vásárolható meg - írja cikkében a Mindmegette.
A kisállattartóknak is tartogat kedvezményt a SPAR új akciója. Az üzletekben kapható száraz és nedves állateledelek, konzervek és jutalomfalatok mellett a kisállatoknak szánt kiegészítők is olcsóbban kerülhetnek a kosárba.
2026. szeptember 17. és 23. között 25 százalékos kedvezmény jár minden állateledelre és kisállat-kiegészítőre a címlapon szereplő kupon felmutatásával. A kupont nemcsak nyomtatott formában lehet igénybe venni, hanem a MySPAR alkalmazásban is megtalálható. További előny, hogy az akció időtartama alatt többször is felhasználható, így akár több bevásárlás alkalmával is érvényesíthető a kedvezmény.
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