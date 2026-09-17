Most jelentette be a SPAR: komoly kedvezmények jönnek, rengeteg vásárló örülhet

Újabb kedvezményekkel készül a SPAR: szeptember 17-től számos termékhez juthatnak hozzá olcsóbban a vásárlók. A kínálatban 1+1-es és 2+1-es promóciók is helyet kapnak, emellett jelentős árengedményekkel és az Oktoberfest hangulatát idéző termékekkel is találkozhatnak az üzletekben.

Megéri többet vásárolni a SPAR-ban

FOTÓ: SPAR

Kettőt fizetünk, hármat vihetünk

A nagyobb bevásárlást tervezőknek érdemes lehet átnézniük a SPAR legfrissebb ajánlatait, a következő héten ugyanis több terméknél is 1+1-es, illetve 2+1-es akcióval találkozhatnak. A kedvezményes kínálatban olyan élelmiszerek is szerepelnek, amelyek sok háztartásban rendszeresen kerülnek a kosárba.

Az akció többek között felvágottakat, kefirt, kenyeret, rizst, kávét és különféle rágcsálnivalókat érint, de sör és bor is bekerült a kínálatba. Az 1+1-es ajánlat keretében két termékből csak egyet kell kifizetni, míg a 2+1-es konstrukciónál három termék árából kettőt számolnak fel. Aki egyébként is feltöltené az otthoni készleteket, ezekkel az ajánlatokkal többet spórolhat.

Igazi Oktoberfest-hangulatot varázsolhatunk otthonra

FOTÓ: SPAR

Oktoberfest-hangulat a SPAR-ban

Nem kell feltétlenül sörfesztiválra utaznunk ahhoz, hogy egy kis bajor hangulatot varázsoljunk az otthonunkba. A SPAR az Oktoberfesthez kapcsolódó finomságokkal is készül, így egy baráti összejövetelhez vagy egy hangulatos otthoni estéhez is könnyedén összeállíthatjuk a menüt.

A TANN müncheni fehérkolbász például mindössze 899 forintért lesz kapható, míg a TANN Leberkäse 23 százalékos kedvezménnyel, 1999 forintért kerülhet a kosarunkba. Egy igazi Oktoberfest-piknikről természetesen a perec sem hiányozhat: az S-BUDGET bajor stílusú perec 179 forintba kerül, a sörperecet pedig MySPAR áron 499 forintért vásárolhatjuk meg.

És persze egy jó korsó sör nélkül sem lenne teljes a bajor hangulat. A Hofbräu sör 21 százalékos kedvezménnyel, 299 forintért lesz elérhető, míg a Paulaner lager sör és a Paulaner búzasör a MySPAR applikációval 26 százalékos árengedménnyel, mindössze 549 forintért vásárolható meg - írja cikkében a Mindmegette.

25% kedvezmény az állateledelekre és kisállat-kiegészítőkre

FOTÓ: SPAR

A kisállattartók is komoly kedvezményt kapnak

A kisállattartóknak is tartogat kedvezményt a SPAR új akciója. Az üzletekben kapható száraz és nedves állateledelek, konzervek és jutalomfalatok mellett a kisállatoknak szánt kiegészítők is olcsóbban kerülhetnek a kosárba.