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Kevin Costner újra szerelmes? Nála 30 évvel fiatalabb nővel randizgat a 71 éves világsztár

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PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 18. 08:30
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A Yellowstone 71 éves színésze ismét becsajozott. Kevin Costnert egy nála 30 évvel fiatalabb nővel kapták lencsevégre Santa Barbarában.
Fekete Ágnes
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Kevin Costner becsajozott. A 71 éves színészt egy nála több, mint három évtizeddel fiatalabb nő társaságában kapták lencsevégre Santa Barbarában. A beszámolók szerint pedig feltűnően közvetlenek voltak egymással.

Kevin Costner becsajozott, újra randizgat a világsztár.
Kevin Costnert egy nála 30 évvel fiatalabb nővel, Jennifer Milburnnel kapták lencsevégre
(Fotó: CraSH/Northfoto)
  • A 71 éves színészt Santa Barbarában lencsevégre kapták egy nála 30 évvel fiatalabb nővel
  • Kevin Costner új barátnője, Jennifer Milburn jelenleg távmunkában dolgozik egy cégnél
  • A Yellowstone sztárját a válása óta több nővel is hírbe hozták, de eddig egyik sem bizonyult komolynak.

Kevin Costner egy nála 30 évvel fiatalabb nővel randizgat

Kevin Costner szerelmi élete újra a címlapokon. A 71 éves színészt Santa Barbarában kapták lencsevégre egy nála 30 évvel fiatalabb nő, Jennifer Milburn társaságában. A DailyMail által közzétett fotókon jól látható, hogy a páros egy helyi Albertsons üzletben vásárolgatott kettesben. És bár a találkozó első pillantásra teljesen hétköznapinak tűnik, a beszámolók szerint a Yellowstone sztárja végig rendkívül gyengéd volt a nővel.

Kevin Costner és Christine Baumgartner 18 évnyi házasság után szakított.
Kevin Costner és Christine Baumgartner 18 évig voltak házasok
(Fotó: WALTER/BESTIMAGE/Northfoto)

Ki Kevin Costner barátnője, Jennifer Milburn?

Kevin Costner barátnője, a 40 éves Jennifer Milburn nem a klasszikus hollywoodi sztárvilágból érkezik. A beszámolók szerint korábban légiutas-kísérőként dolgozott a Delta-nál, emellett modellként is tevékenykedett, majd több éven keresztül a Kemo Sabe nevű, ismert western-divatmárkánál volt. Jelenleg pedig a Simon Sinek nevéhez kapcsolódó The Optimism Company-nál dolgozik távmunkában partnerkapcsolatokért felelős igazgatóként. Jennifer Milburn Coloradoban, Aspen környékén él, ahol a színésznek is van egy hatalmas birtoka, a Dunbar Ranch.

Kevin Costner válása után egy évig Kelly Noonan Goresszel volt laza kapcsolatban.
Kevin Costner válása után egy évig Kelly Noonan Goresszel volt laza kapcsolatban
(Fotó: TheImageDirect.com/Northfoto)

Kevin Costner válása óta újra randizgat

Kevin Costner szerelmi élete 3 éve került ismét reflektorfénybe, miután 2023-ban véget ért a 18 évig tartó házassága Christine Baumgartnerrel. A válásuk komoly jogi és pénzügyi csatározásokkal járt, így a színész azóta meglehetősen óvatosan kezelte a magánéletét. De még ennek ellenére is, az utóbbi időben több nővel is hírbe hozták. 2024-ben például Jennifer Lopezzel, miután együtt látták őket Aspenben. 2025-ben pedig Kelly Noonan Gores, Alec Gores milliárdos volt feleségével, akivel a beszámolók szerint egy évig laza kapcsolatban volt. De végül egyikből sem lett semmi komoly.

 

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