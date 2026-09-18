Kevin Costner újra szerelmes? Nála 30 évvel fiatalabb nővel randizgat a 71 éves világsztár

Kevin Costner becsajozott. A 71 éves színészt egy nála több, mint három évtizeddel fiatalabb nő társaságában kapták lencsevégre Santa Barbarában. A beszámolók szerint pedig feltűnően közvetlenek voltak egymással.
Kevin Costner szerelmi élete újra a címlapokon. A 71 éves színészt Santa Barbarában kapták lencsevégre egy nála 30 évvel fiatalabb nő, Jennifer Milburn társaságában. A DailyMail által közzétett fotókon jól látható, hogy a páros egy helyi Albertsons üzletben vásárolgatott kettesben. És bár a találkozó első pillantásra teljesen hétköznapinak tűnik, a beszámolók szerint a Yellowstone sztárja végig rendkívül gyengéd volt a nővel.
Kevin Costner barátnője, a 40 éves Jennifer Milburn nem a klasszikus hollywoodi sztárvilágból érkezik. A beszámolók szerint korábban légiutas-kísérőként dolgozott a Delta-nál, emellett modellként is tevékenykedett, majd több éven keresztül a Kemo Sabe nevű, ismert western-divatmárkánál volt. Jelenleg pedig a Simon Sinek nevéhez kapcsolódó The Optimism Company-nál dolgozik távmunkában partnerkapcsolatokért felelős igazgatóként. Jennifer Milburn Coloradoban, Aspen környékén él, ahol a színésznek is van egy hatalmas birtoka, a Dunbar Ranch.
Kevin Costner szerelmi élete 3 éve került ismét reflektorfénybe, miután 2023-ban véget ért a 18 évig tartó házassága Christine Baumgartnerrel. A válásuk komoly jogi és pénzügyi csatározásokkal járt, így a színész azóta meglehetősen óvatosan kezelte a magánéletét. De még ennek ellenére is, az utóbbi időben több nővel is hírbe hozták. 2024-ben például Jennifer Lopezzel, miután együtt látták őket Aspenben. 2025-ben pedig Kelly Noonan Gores, Alec Gores milliárdos volt feleségével, akivel a beszámolók szerint egy évig laza kapcsolatban volt. De végül egyikből sem lett semmi komoly.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.