Vége a sivatagi álomnak! Otthagyta az egyiptomi luxust Tiv Tivy, megdöbbentő okból tért haza

Alig néhány hónappal azután, hogy Deák Tivadar, azaz Tiv Tivy óriási hírveréssel bejelentette az országból való végleges távozását, meglepő fordulat történt. Az egykori valóságshow-hős korábban még arról számolt be, hogy a piramisok földjén építi ki legújabb birodalmát, ahonnan majd Spanyolország felé veszi az irányt a családjával. A sivatagi kaland azonban a vártnál lényegesen hamarabb véget ért, a TikTok királya ugyanis csendben visszapakolta a bőröndjeit, és végleg visszatért Magyarországra.
A korábban havonta 150 ezer forintos luxusapartmanjával büszkélkedő influenszernek hamar szembesülnie kellett a valósággal. Bár a kiutazása előtt még határozottan állította, hogy nem kíván többet a hazai közegben élni, a kinti mindennapok felülírták a korábbi elképzeléseit. Tiv Tivy őszintén vallott arról, miért döntött a hazatérés mellett:
Nagyon-nagyon más a kultúra, vissza vannak maradva évtizedekkel. Emellett a családom hiánya is döntő tényező volt, rájöttem, hogy nem éreztem ott igazán otthon magam, a gyökereim idekötnek
– ismerte el a Borsnak. Hozzátette, hogy külföldön mély társadalmi problémákkal szembesült: „Súlyos társadalmi és demográfiai kihívásokkal küzdenek arrafelé, így az ottani érvényesülés és a mindennapi élet egyáltalán nem egyszerű”.
Tiv Tivy szerint egy meleg országba elmenni nyaralni fantasztikus élmény, de tartósan ott élni egészen más lapra tartozik: „Amikor folyamatosan abban a környezetben élsz, és ott is szembesülsz a szürke hétköznapokkal, rájössz, hogy a szüntelen forróságnak megvannak a maga komoly hátulütői” – fejtette ki. A sivatagi hónapok azonban komoly tanulsággal is szolgáltak számára:
Rájöttem, hogy akárhogy is van, de Magyarország az mégiscsak az otthonom, az én hazám. Mindent meg kell becsülni itthon! Ha rossz idő van, annak is örülni kell, mert a folyamatos jó időnek is megvannak a maga hátrányai
– szögezte le. Az egyiptomiaktól ugyanakkor emberséget is tanult: „Irdatlan nagy szegénységben élnek, sok mindenben nélkülöznek, de mindenért is hálásak és elégedettek.”
A hazatérés nemcsak lelki megnyugvást, hanem azonnali üzleti sikereket is hozott Tivynek, akit a hirdetők tárt karokkal várnak itthon. A televíziós műsorokat továbbra sem követő tartalomgyártó gőzerővel dolgozik a jövőjén.
„Folytatom a videózást, reklámozást, és lesz egy új műsorom. A Twitch-csatornámon fogok szerepelni, és arra fogunk összpontosítani. Hál' istennek jól indult a hazajövetelem, mert tíz plusz reklámmal indultam” – újságolta kitörő örömmel a sztár, aki már jelenleg is egymás után forgatja a legújabb reklámjait.
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