Vége a sivatagi álomnak! Otthagyta az egyiptomi luxust Tiv Tivy, megdöbbentő okból tért haza

Alig néhány hónappal azután, hogy Deák Tivadar, azaz Tiv Tivy óriási hírveréssel bejelentette az országból való végleges távozását, meglepő fordulat történt. Az egykori valóságshow-hős korábban még arról számolt be, hogy a piramisok földjén építi ki legújabb birodalmát, ahonnan majd Spanyolország felé veszi az irányt a családjával. A sivatagi kaland azonban a vártnál lényegesen hamarabb véget ért, a TikTok királya ugyanis csendben visszapakolta a bőröndjeit, és végleg visszatért Magyarországra.

Tiv Tivy egyiptomi kalandja után visszaköltözött Magyarországra (Fotó: Bors)

Ezért jött haza Tiv Tivy

A korábban havonta 150 ezer forintos luxusapartmanjával büszkélkedő influenszernek hamar szembesülnie kellett a valósággal. Bár a kiutazása előtt még határozottan állította, hogy nem kíván többet a hazai közegben élni, a kinti mindennapok felülírták a korábbi elképzeléseit. Tiv Tivy őszintén vallott arról, miért döntött a hazatérés mellett:

Nagyon-nagyon más a kultúra, vissza vannak maradva évtizedekkel. Emellett a családom hiánya is döntő tényező volt, rájöttem, hogy nem éreztem ott igazán otthon magam, a gyökereim idekötnek

– ismerte el a Borsnak. Hozzátette, hogy külföldön mély társadalmi problémákkal szembesült: „Súlyos társadalmi és demográfiai kihívásokkal küzdenek arrafelé, így az ottani érvényesülés és a mindennapi élet egyáltalán nem egyszerű”.