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Vége a sivatagi álomnak! Otthagyta az egyiptomi luxust Tiv Tivy, megdöbbentő okból tért haza

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Tiv Tivy
PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 18. 10:00
költözésEgyiptom
Véget ért a sivatagi álomélet. A kulturális különbségek és a honvágy miatt Tiv Tivy végleg hazaköltözött Egyiptomból.
Nagy Milán
sztárrovat újságíró
A szerző cikkei

Alig néhány hónappal azután, hogy Deák Tivadar, azaz Tiv Tivy óriási hírveréssel bejelentette az országból való végleges távozását, meglepő fordulat történt. Az egykori valóságshow-hős korábban még arról számolt be, hogy a piramisok földjén építi ki legújabb birodalmát, ahonnan majd Spanyolország felé veszi az irányt a családjával. A sivatagi kaland azonban a vártnál lényegesen hamarabb véget ért, a TikTok királya ugyanis csendben visszapakolta a bőröndjeit, és végleg visszatért Magyarországra.

Tiv Tivy hazaköltözött.
Tiv Tivy egyiptomi kalandja után visszaköltözött Magyarországra (Fotó: Bors)

Ezért jött haza Tiv Tivy

A korábban havonta 150 ezer forintos luxusapartmanjával büszkélkedő influenszernek hamar szembesülnie kellett a valósággal. Bár a kiutazása előtt még határozottan állította, hogy nem kíván többet a hazai közegben élni, a kinti mindennapok felülírták a korábbi elképzeléseit. Tiv Tivy őszintén vallott arról, miért döntött a hazatérés mellett:

Nagyon-nagyon más a kultúra, vissza vannak maradva évtizedekkel. Emellett a családom hiánya is döntő tényező volt, rájöttem, hogy nem éreztem ott igazán otthon magam, a gyökereim idekötnek

– ismerte el a Borsnak. Hozzátette, hogy külföldön mély társadalmi problémákkal szembesült: „Súlyos társadalmi és demográfiai kihívásokkal küzdenek arrafelé, így az ottani érvényesülés és a mindennapi élet egyáltalán nem egyszerű”.

„Akárhogy is van, Magyarország az én hazám”

Tiv Tivy szerint egy meleg országba elmenni nyaralni fantasztikus élmény, de tartósan ott élni egészen más lapra tartozik: „Amikor folyamatosan abban a környezetben élsz, és ott is szembesülsz a szürke hétköznapokkal, rájössz, hogy a szüntelen forróságnak megvannak a maga komoly hátulütői” – fejtette ki. A sivatagi hónapok azonban komoly tanulsággal is szolgáltak számára: 

Rájöttem, hogy akárhogy is van, de Magyarország az mégiscsak az otthonom, az én hazám. Mindent meg kell becsülni itthon! Ha rossz idő van, annak is örülni kell, mert a folyamatos jó időnek is megvannak a maga hátrányai

– szögezte le. Az egyiptomiaktól ugyanakkor emberséget is tanult: „Irdatlan nagy szegénységben élnek, sok mindenben nélkülöznek, de mindenért is hálásak és elégedettek.”

Tíz új reklámmal és új műsorral tért vissza

A hazatérés nemcsak lelki megnyugvást, hanem azonnali üzleti sikereket is hozott Tivynek, akit a hirdetők tárt karokkal várnak itthon. A televíziós műsorokat továbbra sem követő tartalomgyártó gőzerővel dolgozik a jövőjén.

„Folytatom a videózást, reklámozást, és lesz egy új műsorom. A Twitch-csatornámon fogok szerepelni, és arra fogunk összpontosítani. Hál' istennek jól indult a hazajövetelem, mert tíz plusz reklámmal indultam” – újságolta kitörő örömmel a sztár, aki már jelenleg is egymás után forgatja a legújabb reklámjait.

 

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