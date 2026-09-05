Bud Spencer és Terence Hill: mennyire ismered az ikonikus páros filmjeit? Kvíz

Kevés olyan filmes páros van, amelynek alkotásait Magyarországon ennyire sokan ismerik és szeretik. Bud Spencer és Terence Hill neve szinte összeforrt a könnyed, humoros akciófilmekkel, amelyekben a két főhős rendszerint bajba kerül, összeverekszik néhány rosszfiúval, majd valamilyen kiadós étkezés mellett próbálja kiheverni a kalandokat. Most te is felelevenítheted a nagy poénokat filmes kvízünkkel!

Nosztalgikus kvíz Bud Spencer és Terence Hill filmjeiből.

Fotó: NORTHFOTO

Bud Spencer és Terence Hill kvíz: felismered a filmeket?

A filmeket újra és újra műsorra tűzték a televíziók, így sokak számára a gyerekkor vagy a családi tévézések emléke is kapcsolódik hozzájuk. Az olyan klasszikusok, mint a Kincs, ami nincs, a Nincs kettő négy nélkül vagy a ...és megint dühbe jövünk, máig idézhető jelenetekkel vannak tele. A nézők annyira imádják Magyarországon az ikonikus párost, hogy 2017-ben Bud Spencernek egy szobrot is állítottak a budapesti Corvin sétányon.

Most hét kérdéssel tesztelheted, mennyire ismered a legendás páros filmjeit. Lesznek könnyebb kérdések, de néhánynál bizony a legnagyobb rajongóknak is érdemes lesz gondolkodniuk.

Készen állsz a filmes kvízre? Lássuk, hányat találsz el!