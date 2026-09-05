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Bud Spencer és Terence Hill: mennyire ismered az ikonikus páros filmjeit? Kvíz

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors filmes kvízek
PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 05. 11:00
bud spencerTerrence Hillvígjáték
Ökölcsapások, babgulyás, sör, rengeteg humor és felejthetetlen beszólások – Bud Spencer és Terence Hill filmjei generációk számára jelentettek garantált szórakozást. De vajon a legnagyobb rajongók tényleg minden részletre emlékeznek? Tedd próbára a tudásod filmes kvízünkkel!
Szekáry Zsuzsanna
szerkesztő-újságíró
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Kevés olyan filmes páros van, amelynek alkotásait Magyarországon ennyire sokan ismerik és szeretik. Bud Spencer és Terence Hill neve szinte összeforrt a könnyed, humoros akciófilmekkel, amelyekben a két főhős rendszerint bajba kerül, összeverekszik néhány rosszfiúval, majd valamilyen kiadós étkezés mellett próbálja kiheverni a kalandokat. Most te is felelevenítheted a nagy poénokat filmes kvízünkkel!

Bud Spencer és Terence Hill motorokon ülnek ez is szerepel a filmes kvízben
Nosztalgikus kvíz Bud Spencer és Terence Hill filmjeiből. 
Fotó: NORTHFOTO

Bud Spencer és Terence Hill kvíz: felismered a filmeket?

A filmeket újra és újra műsorra tűzték a televíziók, így sokak számára a gyerekkor vagy a családi tévézések emléke is kapcsolódik hozzájuk. Az olyan klasszikusok, mint a Kincs, ami nincs, a Nincs kettő négy nélkül vagy a ...és megint dühbe jövünk, máig idézhető jelenetekkel vannak tele. A nézők annyira imádják Magyarországon az ikonikus párost, hogy 2017-ben Bud Spencernek egy szobrot is állítottak a budapesti Corvin sétányon. 

Most hét kérdéssel tesztelheted, mennyire ismered a legendás páros filmjeit. Lesznek könnyebb kérdések, de néhánynál bizony a legnagyobb rajongóknak is érdemes lesz gondolkodniuk.

Készen állsz a filmes kvízre? Lássuk, hányat találsz el!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
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Melyik filmben keresi a páros a legendás kincset egy távoli szigeten?

Nézd meg Bud és Terence egyik híres jelenetét:

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu