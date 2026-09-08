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Ezt a helyesírási kvízt csak a legnagyobb nyelvzsenik tudják kitölteni

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors magyar nyelv
PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 08. 13:30
helyesírási tesztkvíz
Szeptember 8. az írástudatlanság elleni küzdelem nemzetközi napja, amely arra emlékeztet, milyen hatalmas érték, hogy írni és olvasni tudunk. De vajon a mindennapokban mennyire használjuk biztosan a magyar helyesírás szabályait? Teszteld magad helyesírási kvízünkkel!
Szekáry Zsuzsanna
szerkesztő-újságíró
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Az olvasás és az írás sokunk számára annyira természetes része a hétköznapoknak, hogy ritkán gondolunk bele, milyen fontos szerepet játszik az életünkben. Elolvasunk egy üzenetet, megírunk egy e-mailt, keresünk valamit az interneten, kitöltünk egy űrlapot vagy egyszerűen csak követjük egy recept lépéseit – mindehhez szükségünk van az írás és az olvasás képességére.

Helyesírási kvíz
Helyesírási kvíz az írástudatlanság elleni küzdelem nemzetközi napján

Helyesírási kvíz 

Szeptember 8-án, az írástudatlanság elleni küzdelem nemzetközi napján éppen ezért érdemes egy pillanatra megállni. Ez a nap arra is emlékeztet, hogy az írástudás nemcsak betűk felismerését jelenti: segítségével tanulunk, tájékozódunk, kapcsolatot tartunk egymással és megosztjuk a gondolatainkat.

Persze attól, hogy valaki magabiztosan ír és olvas, még könnyen belefuthat egy-egy alattomos helyesírási hibába. A magyar nyelv tele van olyan szavakkal és szerkezetekkel, amelyek első pillantásra egyszerűnek tűnnek, mégis sokszor elbizonytalanodunk: egybeírjuk vagy külön? Kell bele hosszú betű? És vajon melyik alak számít helyesnek?

Most kiderül, mennyire vagy biztos a tudásodban. Ebben a helyesírási kvízben nem a legegyszerűbb, mindenki által ismert szavak következnek, hanem olyanok, amelyeknél még a jó magyarosok is elgondolkodhatnak.

Felkészültél, jöhet a kvíz?

 

Tedd próbára magad ezekkel a kvízekkel is:

 

 

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