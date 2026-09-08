Ezt a helyesírási kvízt csak a legnagyobb nyelvzsenik tudják kitölteni

Az olvasás és az írás sokunk számára annyira természetes része a hétköznapoknak, hogy ritkán gondolunk bele, milyen fontos szerepet játszik az életünkben. Elolvasunk egy üzenetet, megírunk egy e-mailt, keresünk valamit az interneten, kitöltünk egy űrlapot vagy egyszerűen csak követjük egy recept lépéseit – mindehhez szükségünk van az írás és az olvasás képességére.

Helyesírási kvíz az írástudatlanság elleni küzdelem nemzetközi napján

Helyesírási kvíz

Szeptember 8-án, az írástudatlanság elleni küzdelem nemzetközi napján éppen ezért érdemes egy pillanatra megállni. Ez a nap arra is emlékeztet, hogy az írástudás nemcsak betűk felismerését jelenti: segítségével tanulunk, tájékozódunk, kapcsolatot tartunk egymással és megosztjuk a gondolatainkat.

Persze attól, hogy valaki magabiztosan ír és olvas, még könnyen belefuthat egy-egy alattomos helyesírási hibába. A magyar nyelv tele van olyan szavakkal és szerkezetekkel, amelyek első pillantásra egyszerűnek tűnnek, mégis sokszor elbizonytalanodunk: egybeírjuk vagy külön? Kell bele hosszú betű? És vajon melyik alak számít helyesnek?

Most kiderül, mennyire vagy biztos a tudásodban. Ebben a helyesírási kvízben nem a legegyszerűbb, mindenki által ismert szavak következnek, hanem olyanok, amelyeknél még a jó magyarosok is elgondolkodhatnak.

Felkészültél, jöhet a kvíz?

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