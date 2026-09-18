Aurelio is T. Danny sorsára jutott: „Szinte nincsen orrsövényem, mert teljesen át van lyukadva”

Aurelio Való Világos győzelme után sajnos igencsak megrészegült a hirtelen jött ismertségtől, na meg az ezzel járó pénzről, amit a lehető legrosszabbra költött. A békés családi életet élő celeb nagyon fiatalon került kapcsolatba a kábítószerekkel, ami egészen addig fajult, amíg visszafordíthatatlan kár keletkezett. Aurelio börtönévei óta azonban rengeteget változott, és ma már azon dolgozik, hogy más fiatalokat megóvjon attól, hogy a nyomdokaiba lépjenek. Emiatt pedig most arról mesélt részletesen, hogy mit tett vele a kábítószer.

Aurelio kislánya születése óta teljesen megváltozott, és másokat is szeretne jó útra téríteni (Fotó: hot! magazin/Szabolcs László)

Aurelio Caversaccio nevét jó ideig csak botrányok kapcsán hallhatták a rajongók, aminek végül börtönbüntetés lett a vége. Azóta viszont jó útra tért, de sajnos az évekig tartó önpusztításnak nyoma maradt.

„Szoktál kokainozni? Akkor elmondom, hogy mi fog veled történni. Sajnos tapasztalatból mondom. Szóval, ha még nem vagy rákattanva, akkor minél előbb tedd le, mert tönkre fog tenni” – kezdte TikTok-videójában a volt villalakó.

Az első fél év-egy év jót fog adni. Azt fogod érezni, hogy te vagy a világ közepe, a libidód az egekben, mindenkit meg akarsz töcskölni, és ha jóképű vagy és jó a dumád, akkor meg is fogsz. De aztán eljön a második része, jön az, amikor anélkül már nem érzed magad magabiztosnak, amikor anélkül már nincs kedved a szexhez, nincs bátorság, ösztön, zavart vagy, be vagy feszülve és antiszociális leszel. És ezek csak a mentális tünetek

– folytatta.

Míg T. Danny orra annyira rossz állapotba került, hogy maszkot kell hordania, Aureliónál szerencsére nem ennyire rossz a helyzet (Fotó: TV2)

Aurelio orrát is helyre kell állítani

Bár T. Danny maszk nélkül ma már nem igen lép utcára, nem titok, hogy az orra a kábítószer miatt ment tönkre. Erre Aurelio is ráerősített, aki jóval korábban került hasonló helyzetbe, amiről teljesen nyíltan beszélt.

Még ott vannak a biológiai változások, amiket a testeden érzékelsz emiatt, mint az orrod. Én bevallom, nekem az orrsövényem már 2015-ben kilyukadt. Ez azt jelenti – most voltam nemrég vizsgálaton –, hogy konkrétan szinte nincsen orrsövényem, mert teljesen át van lyukadva, arról nem is beszélve, hogy eldeformálódott az orrom. Igaz, szerencsére nem annyira durván, mint ismert zenészünknek, de arra jutottam, hogy mivel nagyon hiú vagyok és zavarja az egómat, nekem ezt meg kell műttetnem

– árulta el a titkát.