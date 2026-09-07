JátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
27°C Székesfehérvár

Regina névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Menzakvíz: kitalálod, melyik retró menzás ételre gondoltunk?

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors menza
PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 07. 17:00
piskótamenzareformközétkeztetés
Emlékszel még a menza legendás fogásaira? A paradicsomos káposzta, a grízes tészta, a tejbegríz, vagy éppen a piskótakocka hamisítatlan retró menzás ételek voltak − egyesek borzongva, mások szeretettel emlékeznek vissza rájuk. Te ki tudod hibátlanul tölteni retró gasztrokvízünket?
Jónás Ágnes
újságíró
A szerző cikkei
  • Az egykori magyar iskolai menza olcsó és házias jellegű volt
  • 2010-től menzareform: célja a gyermekkori elhízás, a szív- és érrendszeri megbetegedések és a cukorbetegség megelőzése
  • Teszteld magad kvízünkkel retró menzás ételek felismeréséből!

Aki a 80-as–90-es években belépett egy magyar általános iskola vagy üzemi étkezde folyosójára, talán most vegyes érzelmekkel gondol az itt elfogyasztott ételekre. A frankfurti leves és a rizses hús tipikus retró menzás ételek voltak, nem aratott osztatlan sikert a finomfőzelék sem, viszont a csokis piskótáért és a rózsaszínű mignonért rohantunk az étkezdébe. Kvízünk most lehetőséget ad arra, hogy újraéld ezeket az emlékeket.

Retró menzás ételek az iskolai ebédlőbe a 70-es-80-as években
Retró menzás ételek
Fotó: fotoak

A retró menzás ételek varázsa

A menzán beszéltük ki a félelmetes fizika tanárokat, és a közös spenótfőzelék-utálat közben születtek a legnagyobb barátságok. A kvíz kitöltése közben te is rájössz majd, hogy a menza nem csak az ételekről szólt: okostelefon híján kénytelenek voltunk beszélgetni egymással, megtanultuk a türelemmel sorba állni és alkudozni a konyhás nénikkel.

A retró menzás menü és a mai iskolai menza

A retró menza korszakát a nehéz, kalóriadús és sokszor egy kaptafára készülő fogások jellemezték. Alapvető cél volt a gyerekek gyors és olcsó jóllakatása, így az ételek gerincét a szénhidrátok, a zsír és a rántás adta. Az asztalokon pedig elmaradhatatlan kellék volt a sószóró, amellyel a gyerekek utólag próbáltak ízt adni a fogásoknak. Az étkezést szinte minden esetben hatalmas alumínium kancsókban felszolgált, töményen cukros tea vagy szörp kísérte. Ezzel szemben a mai menza radikálisan átalakult, elsősorban a 2010-es évek közepén bevezetett, úgynevezett menzareformnak és a szigorú táplálkozás-egészségügyi előírásoknak köszönhetően. 

A modern közétkeztetés középpontjában ma már az egészségmegőrzés és a kiegyensúlyozott táplálkozás áll. A jogszabályok pontosan meghatározzák az ételek megengedett só- és cukortartalmát, és teljesen száműzték a mesterséges ételízesítőket, valamint a transzzsírokat. 

A sűrű rántásokat felváltotta a habarás 

Vagy az önmagával történő sűrítés, és a finomított fehér liszt helyett egyre gyakrabban jelennek meg a teljes kiőrlésű gabonák. A mai menzán alapkövetelmény a friss zöldségek és gyümölcsök mindennapos jelenléte, a cukros üdítőket pedig felváltotta a tiszta víz vagy a hozzáadott cukor nélkül készülő teák.

Teszteld magad, hogy kiderüljön, mennyire vagy retró gasztroszakértő!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 8
Melyik gyümölcsből készült az a sűrű édes-savanykás mártás, amit főtt húshoz és pirított darához adtak?

A nyomatékosítás kedvéért íme egy videó a retró fogásokról:

Ezek a kvízek is érdekelhetnek:

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu