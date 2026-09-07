Menzakvíz: kitalálod, melyik retró menzás ételre gondoltunk?

Az egykori magyar iskolai menza olcsó és házias jellegű volt

2010-től menzareform: célja a gyermekkori elhízás, a szív- és érrendszeri megbetegedések és a cukorbetegség megelőzése

Teszteld magad kvízünkkel retró menzás ételek felismeréséből!

Aki a 80-as–90-es években belépett egy magyar általános iskola vagy üzemi étkezde folyosójára, talán most vegyes érzelmekkel gondol az itt elfogyasztott ételekre. A frankfurti leves és a rizses hús tipikus retró menzás ételek voltak, nem aratott osztatlan sikert a finomfőzelék sem, viszont a csokis piskótáért és a rózsaszínű mignonért rohantunk az étkezdébe. Kvízünk most lehetőséget ad arra, hogy újraéld ezeket az emlékeket.

Retró menzás ételek

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A retró menzás ételek varázsa

A menzán beszéltük ki a félelmetes fizika tanárokat, és a közös spenótfőzelék-utálat közben születtek a legnagyobb barátságok. A kvíz kitöltése közben te is rájössz majd, hogy a menza nem csak az ételekről szólt: okostelefon híján kénytelenek voltunk beszélgetni egymással, megtanultuk a türelemmel sorba állni és alkudozni a konyhás nénikkel.

A retró menzás menü és a mai iskolai menza

A retró menza korszakát a nehéz, kalóriadús és sokszor egy kaptafára készülő fogások jellemezték. Alapvető cél volt a gyerekek gyors és olcsó jóllakatása, így az ételek gerincét a szénhidrátok, a zsír és a rántás adta. Az asztalokon pedig elmaradhatatlan kellék volt a sószóró, amellyel a gyerekek utólag próbáltak ízt adni a fogásoknak. Az étkezést szinte minden esetben hatalmas alumínium kancsókban felszolgált, töményen cukros tea vagy szörp kísérte. Ezzel szemben a mai menza radikálisan átalakult, elsősorban a 2010-es évek közepén bevezetett, úgynevezett menzareformnak és a szigorú táplálkozás-egészségügyi előírásoknak köszönhetően.

A modern közétkeztetés középpontjában ma már az egészségmegőrzés és a kiegyensúlyozott táplálkozás áll. A jogszabályok pontosan meghatározzák az ételek megengedett só- és cukortartalmát, és teljesen száműzték a mesterséges ételízesítőket, valamint a transzzsírokat.

A sűrű rántásokat felváltotta a habarás

Vagy az önmagával történő sűrítés, és a finomított fehér liszt helyett egyre gyakrabban jelennek meg a teljes kiőrlésű gabonák. A mai menzán alapkövetelmény a friss zöldségek és gyümölcsök mindennapos jelenléte, a cukros üdítőket pedig felváltotta a tiszta víz vagy a hozzáadott cukor nélkül készülő teák.