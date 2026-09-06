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Ezt a földrajzi kvízt csak a legtájékozottabb utazók tudják kitölteni – Te köztük vagy?

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PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 06. 12:00
földrajzkvízkérdésföldrajz kvízek
Készen állsz egy igazi szellemi utazásra a Föld leglenyűgözőbb tájai és eldugott természeti csodái között? Teszteld a tudásodat a legváltozatosabb helyszíneken, és derítsd ki e földrajzi kvíz segítségével, hogy mennyire magabiztosan igazodsz el a világ atlaszában!
Etédi Alexa
újságíró
A szerző cikkei
  • Nehéz földrajzi feladványok a Föld legkülönlegesebb pontjairól.
  • 10 kérdés eldugott hegycsúcsokról, barlangokról és városokról.
  • Azonnali értékelés a kitöltés végén a saját tudásszintedről.

A Föld felszíne tele van lenyűgöző tájakkal, eldugott természeti csodákkal és gazdag történelmi múltra visszatekintő városokkal. A következő földrajzi kvíz kérdéssorával most te is tesztelheted tudásodat, hogy vajon mennyire vagy jóban a geográfiai atlasszal.

Földrajzi kvíz kérdéseink a vietnami Hang Sơn Đoòng barlangot is érintik.
Földrajzi kvíz kérdéssorunkkal bebarangoljuk a világ legkülönlegesebb természeti helyszíneit.
Fotó: Shutterstock

Kifog rajtad ez a nehéz földrajzi kvíz?

Bár sok ismert helyszín nevét kívülről tudjuk, bolygónk számtalan olyan szegletet rejt, amelyek még a rutinos utazókon is kifoghatnak. Ez a kvíz pontosan ezekre a különleges, sokszor embert próbáló vagy éppen kulturálisan egyedülálló földrajzi pontokra kalauzol el. A hegycsúcsok szédítő magasságaitól kezdve a legmélyebb barlangokon át egészen az ősi sivatagi településekig mérheted fel a tudásodat.

Nem kell mást tenned, mint végigolvasni a feladványokat, és kiválasztani a három lehetőség közül azt az országot, amelyik az adott helyszínnek otthont ad. Egyes kérdésekhez elég lehet az általános műveltség, míg másoknál a mélyebb földrajzi tájékozottságra lesz szükséged. Teszteld, mennyire igazodsz el a kontinensek sokszínű térképén, és derítsd ki, vajon felfedezőként vagy igazi földrajzi szakértőként mozogsz-e a nagyvilágban. Készülj fel a kihívásra, és vágj bele a szellemi utazásba! 

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
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Melyik országban található a Huascarán, a Fehér Cordillera legmagasabb csúcsa?

Nézd meg a következő videót a világ legkülönlegesebb helyszíneiről:

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu