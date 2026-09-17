Brutális kivégzés élő adásban: fegyveresek rontottak a stúdióba, hidegvérrel agyonlőtték a műsorvezetőt

Élő adás közben, hidegvérrel lőttek agyon egy műsorvezetőt, miután két fegyveres berontott a stúdióba, ahol éppen szokásos déli műsorát vezette.

Élő adásban lőtték agyon a műsorvezetőt – álruhában jutottak be a fegyveresek a stúdióba

Fotó: Pexels (illusztráció)

Élő adásban lőtték agyon a műsorvezetőt – álruhában jutottak be a fegyveresek a stúdióba

Gleydson Carvalhót 2015-ben gyilkolták meg. Támadói azzal az ürüggyel jutottak be a rádió épületébe, hogy hirdetést szeretnének feladni, majd betörtek a stúdióba, és arra kényszerítették a hangtechnikust, hogy bújjon az asztal alá.

Ezután háromszor rálőttek a rádiós műsorvezetőre, aki rendszeresen és nyíltan bírálta a brazíliai korrupciót. Az El País beszámolója szerint az egyik lövés a fején, kettő pedig a felsőtestén találta el.

A brutális gyilkosság a Radio Liberdade FM stúdiójában történt Camocimban, Brazília északkeleti részén, Ceará állam egyik tengerparti üdülővárosában. A gyilkosok egy fehér motorkerékpárral menekültek el a helyszínről. Carvalhót azonnal kórházba szállították, sérülései azonban olyan súlyosak voltak, hogy útközben életét vesztette.

A támadást a rádióműsor egyik rövid zenei szünetében hajtották végre. A lövöldözés után Carvalho egyik kollégája közölte a hallgatókkal, hogy a műsorvezetőt meglőtték, és éppen orvosi ellátásban részesítik, majd zenével folytatták az adást. Gleydson Carvalho helyi szinten jól ismert volt arról, hogy élesen bírálta az önkormányzati korrupciót. Barátja, Autran Santos elmondása szerint a műsorvezetőt rendszeresen fenyegették, miközben élő adásban dolgozott.

Folyamatosan beszélt nekem a fenyegetésekről, de mindig azt mondta, hogy nem fél. A legsúlyosabb fenyegetéseket politikai ügyek miatt kapta. Azt mondta, azért vannak ellenségei, mert nyilvánosan megfogalmazta a vádjait

– idézte fel Santos.

Carvalho ügyvédjét, Marcos Coelhót is megdöbbentette a brutális gyilkosság.

Soha nem gondoltam volna, hogy ilyesmi megtörténhet a városunkban. Ez olyan bűncselekmény, amely a lehető legalaposabb és legszigorúbb hatósági vizsgálatot követeli meg

– mondta.

A rendőrség később két embert őrizetbe vett, akiket azzal gyanúsítottak, hogy közük lehetett Gleydson Carvalho meggyilkolásához. A G1 akkori beszámolója szerint ugyanakkor a két fegyveres, aki leadta a halálos lövéseket, továbbra is szökésben volt. Az állam vezetése közölte, hogy az ügy felderítését kiemelt prioritásként kezelte a katonai rendőrség.