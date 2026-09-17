Farm VIP: Rejtélyes bűz fogadta a sárgákat a parasztházban - "Segg, hónalj és szájszag van"

A Farm VIP csütörtöki része újabb meglepetéseket tartogat, ezúttal ugyanis egy igazi rejtély borzolja majd a kedélyeket a Farmon. A csapatok lakóhelyet cseréltek: a pirosak leköltöztek a pajtába, míg a sárgák elfoglalhatták a komfortosabb parasztházat, ám az új otthon felfedezése nem egészen úgy alakult, ahogyan azt elképzelték.
A sárga csapat érthető módon örült annak, hogy végre kényelmesebb körülmények között tölthetik a következő időszakot. A költözés azonban hamar különös fordulatot vett, amikor beléptek a házba. A kezdeti lelkesedést ugyanis gyorsan felváltotta a döbbenet, ugyanis olyan kellemetlen szag fogadta őket, amire egyikük sem számított.
„Nagyon büdös van” – jelentette ki Béres Anett.
Nem kellett sokáig várni, hogy a többiek is csatlakozzanak a panaszkodáshoz. Úgy tűnt, nem csupán egyetlen helyiségben érezhető a kellemetlen szag, ráadásul a ház állapotával kapcsolatban is akadt kifogásuk.
„Ne már, de hát ez tök koszos” – vette észre Dér Heni.
A helyzetet Simor Olivér sem hagyta szó nélkül, ő már azt is megpróbálta pontosabban körülírni, milyen szagok keveredhetnek az új otthonban. A megfogalmazása meglehetősen kendőzetlenre sikerült.
Segg, hónalj és szájszag van
– elemezte ki a helyzetet Simor Olivér.
A sárgák számára tehát nem indult felhőtlenül a beköltözés. Miközben próbálták felderíteni, mi okozhatja a különös bűzt, újabb kellemetlen felfedezést is tettek. Béres Anett a mosdóban talált valamit, amitől végképp nem lett kellemesebb a helyzet.
„Gyerekek, nézzétek meg, mit hagytak itt nekünk a vécében” – hívta fel egy újabb problémára a figyelmet Béres Anett.
A történtek természetesen nem maradtak szó nélkül. A sárga csapat tagjaiban felmerült a kérdés, vajon milyen állapotban élhettek korábban a pirosak a parasztházban, ha ilyen fogadtatás várta őket. Olivér és Németh Kristóf később személyesen is szembesítette a piros csapat két tagját, Young G Bécit és Lorenzo Tanót. A két sárga játékos szerette volna megtudni, hogyan fordulhatott elő, hogy ilyen körülmények maradtak utánuk a parasztházban.
Srácok, komolyan, én rátok nézek, én nem tudom elképzelni, nem sült ki a szemetek ilyen körülmények között élni?
– kérdezte Olivér.
Egy biztos, hogy a sárga csapat nem éppen álomotthonba érkezett, és a kellemetlen szag forrását sem sikerült azonnal megfejteniük. Hogy pontosan miért lett ennyire büdös a parasztházban, és mit mondanak erre a pirosak, az a Farm VIP csütörtöki adásából kiderül!
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