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Csak a legnagyobb Columbo-rajongók tudják kitölteni ezt a Peter Falk-kvízt

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PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 16. 15:30
columbopeter falkfilmes kvízek
Ma lenne Peter Falk, a legendás Columbo megformálója 99 éves. A jellegzetes ballonkabát, a gyűrött megjelenés és a sokat emlegetett „még valami…” nélkül is azonnal felismerhetővé vált. De vajon mennyit tudsz magáról a színészről? Most 7 kvízkérdésből kiderül!
Szekáry Zsuzsanna
szerkesztő-újságíró
A szerző cikkei
  • Tudod, milyen pályáról érkezett Peter Falk a színészet világába?
  • Columbo mellett melyik filmekben láthattad a legendás színészt?
  • Vajon hányszor jelölték Oscar-díjra?
  • Emlékszel, mikor öltötte magára először Columbo ballonkabátját?
  • Mi tette igazán különlegessé a legendás krimisorozat történetvezetését?
  • Több mint három évtizeden át alakította Columbót – de mennyit tudsz magáról Peter Falkról?
  • Hét kérdés, amelyből kiderül, mennyire ismered a legendás színész életét és pályafutását.

Peter Falk neve hallatán a legtöbbeknek szinte azonnal Columbo hadnagy jut eszébe: a kissé gyűrött ballonkabát, a jellegzetes járás, a szivar és persze az elmaradhatatlan „még valami…” pillanatok. A karakter annyira összeforrt Falk nevével, hogy nehéz elképzelni mást a szerepben. Pedig a színész pályája korántsem csak a legendás nyomozóról szólt. Hoztunk egy kvízt, amely átfogja a legendás színész pályafutását.

Columbo kvízhez fotó Peter Falk színészről
Ezt a Peter Falkról szóló kvízt kevesen tudják hibátlanul kitölteni
Fotó: Photo12 via AFP

Peter Falk-kvíz a legnagyobb rajongóknak

Peter Falk 1927. szeptember 16-án született New Yorkban, és mielőtt színészként ismertté vált volna, egészen más területeken próbálta ki magát. Dolgozott többek között a kereskedelmi tengerészetnél, majd közszolgálati területen is, miközben már amatőr színjátszóként is színpadra lépett. Végül a színészet mellett kötött ki, és rövid idő alatt Hollywood egyik keresett karakterszínésze lett.

Filmes pályája során olyan alkotásokban szerepelt, mint a Gyilkosság, Inc., a Hóbortos hétvége, A nagy balhé vagy A herceg menyasszonya. Kétszer jelölték Oscar-díjra, miközben televíziós munkáiért összesen öt Primetime Emmy-díjat nyert – ezek közül négyet Columbo megformálásáért.

Érdekesség, hogy Columbo karaktere már azelőtt létezett, hogy saját televíziós sorozatot kapott volna. Falk először 1968-ban, a Prescription: Murder című tévéfilmben alakította a nyomozót, majd 1971-ben indult el a bűnügyi sorozat, amelynek különlegessége az volt, hogy a néző általában már a történet elején tudta, ki a gyilkos. Így a kérdés nem az volt, hogy „ki tette?”, hanem az, hogyan fogja Columbo sarokba szorítani.

A sorozat eredeti időszaka 1971-től 1978-ig tartott, később pedig új epizódokkal tért vissza. Falk több mint három évtizeden keresztül alakította a figurát, amely végül a televíziózás egyik legismertebb nyomozójává vált.

De vajon te mennyire ismered azt az embert, aki a karakter mögött állt? Tudod, milyen pályáról érkezett a színészethez, hány Emmy-díjat nyert, vagy éppen melyik filmekért kapott Oscar-jelölést? Most hét kérdés következik – néhány könnyebbnek tűnik majd, mint amilyen valójában.

Készen állsz, jöhet a kvíz?

Nosztaligiázz ezzel a filmes részlettel:

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