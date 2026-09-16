Csak a legnagyobb Columbo-rajongók tudják kitölteni ezt a Peter Falk-kvízt

Peter Falk neve hallatán a legtöbbeknek szinte azonnal Columbo hadnagy jut eszébe: a kissé gyűrött ballonkabát, a jellegzetes járás, a szivar és persze az elmaradhatatlan „még valami…” pillanatok. A karakter annyira összeforrt Falk nevével, hogy nehéz elképzelni mást a szerepben. Pedig a színész pályája korántsem csak a legendás nyomozóról szólt. Hoztunk egy kvízt, amely átfogja a legendás színész pályafutását.
Peter Falk 1927. szeptember 16-án született New Yorkban, és mielőtt színészként ismertté vált volna, egészen más területeken próbálta ki magát. Dolgozott többek között a kereskedelmi tengerészetnél, majd közszolgálati területen is, miközben már amatőr színjátszóként is színpadra lépett. Végül a színészet mellett kötött ki, és rövid idő alatt Hollywood egyik keresett karakterszínésze lett.
Filmes pályája során olyan alkotásokban szerepelt, mint a Gyilkosság, Inc., a Hóbortos hétvége, A nagy balhé vagy A herceg menyasszonya. Kétszer jelölték Oscar-díjra, miközben televíziós munkáiért összesen öt Primetime Emmy-díjat nyert – ezek közül négyet Columbo megformálásáért.
Érdekesség, hogy Columbo karaktere már azelőtt létezett, hogy saját televíziós sorozatot kapott volna. Falk először 1968-ban, a Prescription: Murder című tévéfilmben alakította a nyomozót, majd 1971-ben indult el a bűnügyi sorozat, amelynek különlegessége az volt, hogy a néző általában már a történet elején tudta, ki a gyilkos. Így a kérdés nem az volt, hogy „ki tette?”, hanem az, hogyan fogja Columbo sarokba szorítani.
A sorozat eredeti időszaka 1971-től 1978-ig tartott, később pedig új epizódokkal tért vissza. Falk több mint három évtizeden keresztül alakította a figurát, amely végül a televíziózás egyik legismertebb nyomozójává vált.
De vajon te mennyire ismered azt az embert, aki a karakter mögött állt? Tudod, milyen pályáról érkezett a színészethez, hány Emmy-díjat nyert, vagy éppen melyik filmekért kapott Oscar-jelölést? Most hét kérdés következik – néhány könnyebbnek tűnik majd, mint amilyen valójában.
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