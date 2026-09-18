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Ezt a műveltségi kvízt csak a magyarok 2%-a tudja kitölteni – Vajon te is közéjük tartozol?

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors tudás
PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 18. 17:30
földrajzzenei kvízműveltségi kvízektörténelem
Az általános műveltség nem csupán évszámok bemagolásáról vagy híres emberek nevének ismeretéről szól. Egy kis történelem, egy csipetnyi földrajz, némi irodalom és tudomány – mindez most egyetlen rövid kvízben találkozik. Hét kérdés következik, amelyek között akad könnyebb és olyan is, amelynél bizony jól jön majd az iskolában megszerzett tudás. Vajon hány pontot szerzel?
Szekáry Zsuzsanna
szerkesztő-újságíró
A szerző cikkei
  • Történelemből is előkerül egy érdekes kérdés.
  • Földrajzi tudásodra is szükséged lesz.
  • Egy klasszikus irodalmi kérdés sem maradhat ki.
  • A tudomány világából is érkezik egy feladvány.
  • Lesz olyan kérdés, amelynél könnyű elbizonytalanodni.
  • Hét kérdés, hét lehetőség a bizonyításra.
  • Vajon sikerül mind a hetet eltalálnod?

Vannak olyan ismeretek, amelyekre évtizedekkel azután is emlékszünk, hogy utoljára találkoztunk velük az iskolában. Más információk viszont valahogy kikopnak a fejünkből, és amikor hirtelen szükség lenne rájuk, csak egy halvány emlék ugrik be. Ezért nem árt néha tesztelünk a tudásunkat egy műveltségi kvízzel.

Bánk bán jelenet ami műveltségi kvízben is szerepel
Műveltségi kvízünkben a Bánk bán című drámából is lesz egy kérdésünk. 
Fotó: Fortepan / Szalay Zoltán

Műveltségi kvíz a legokosabbaknak

Egy jó műveltségi kvíz éppen ezért nemcsak tudásteszt, hanem egy kis időutazás is. Egyik pillanatban még egy történelmi eseményen gondolkodunk, a következőben már egy földrajzi néven vagy egy tudományos fogalmon törjük a fejünket.

Most hét ilyen kérdés következik. Nem kell hozzá lexikont bújnod, de az biztos, hogy néhány kvízfeladvány megdolgoztatja majd az emlékezetedet.

Készen állsz, jöhet a tudáspróba?

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
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Mit nem fedezett fel Magellán?

Az alábbi videóval felfrissítheted a tudásod a magyarországi királyokról:

Tedd próbára a tudásod ezekkel a műveltségi kvízekkel is:

 

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