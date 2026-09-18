Ezt a műveltségi kvízt csak a magyarok 2%-a tudja kitölteni – Vajon te is közéjük tartozol?

Történelemből is előkerül egy érdekes kérdés.

Földrajzi tudásodra is szükséged lesz.

Egy klasszikus irodalmi kérdés sem maradhat ki.

A tudomány világából is érkezik egy feladvány.

Lesz olyan kérdés, amelynél könnyű elbizonytalanodni.

Hét kérdés, hét lehetőség a bizonyításra.

Vajon sikerül mind a hetet eltalálnod?

Vannak olyan ismeretek, amelyekre évtizedekkel azután is emlékszünk, hogy utoljára találkoztunk velük az iskolában. Más információk viszont valahogy kikopnak a fejünkből, és amikor hirtelen szükség lenne rájuk, csak egy halvány emlék ugrik be. Ezért nem árt néha tesztelünk a tudásunkat egy műveltségi kvízzel.

Műveltségi kvízünkben a Bánk bán című drámából is lesz egy kérdésünk.

Fotó: Fortepan / Szalay Zoltán

Műveltségi kvíz a legokosabbaknak

Egy jó műveltségi kvíz éppen ezért nemcsak tudásteszt, hanem egy kis időutazás is. Egyik pillanatban még egy történelmi eseményen gondolkodunk, a következőben már egy földrajzi néven vagy egy tudományos fogalmon törjük a fejünket.

Most hét ilyen kérdés következik. Nem kell hozzá lexikont bújnod, de az biztos, hogy néhány kvízfeladvány megdolgoztatja majd az emlékezetedet.

Készen állsz, jöhet a tudáspróba?