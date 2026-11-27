A főváros legismertebb tereinek nevei többször is megváltoztak az elmúlt évszázadban.

Egyes elnevezések politikai korszakokat és történelmi fordulatokat idéznek fel.

A régi nevek közül több ma is él a budapestiek hétköznapi szóhasználatában.

Egy-egy budapesti tér neve többet mesél a város történelméről, mint gondolnád. Az alábbi műveltségi kvíz olyan ismert fővárosi helyszíneket sorakoztat fel, amelyek neve az évtizedek során igencsak megváltozott. Nagyszüleid biztosan emlékeznek régi neveikre. És te?

Az Oktogon arculata, neve és funkciói is jelentősen átalakultak a nyolcvanas évek óta. Az alábbi műveltségi kvíz erről is tartogat kérdéseket.

Fotó: Fortepan / FŐFOTÓ

Ez a műveltségi kvíz a főváros múltjából vizsgáztat

Egy-egy budapesti tér neve többet mesél a város történelméről, mint gondolnád. A budapesti helyek és terek régi nevei között találunk politikai korszakokat idéző elnevezéseket, történelmi személyiségekhez kapcsolódó neveket és olyanokat is, amelyeket a helyiek a mai napig emlegetnek.

Gondoljunk csak a Moszkva térre, amely 2011-ben kapta vissza korábbi nevét, és azóta ismét Széll Kálmán térként szerepel. Vagy ott van a Roosevelt tér, amelyből Széchenyi István tér lett. Ezek az átnevezések nem pusztán új utcatáblákkal jártak: egy-egy korszakváltás emlékeit is magukkal hozták.

A Felszabadulás tér például Ferenciek tere lett, a Marx tér pedig Nyugati térként él tovább. A változások mögött az a szándék állt, hogy a korábbi történelmi elnevezések kerüljenek vissza a köztudatba. De vajon a legismertebb helyek korábbi nevei közül hányat tudnál felidézni segítség nélkül? Most próbára teheted a memóriádat! Kvízünkben olyan budapesti helyszínek kerülnek elő, amelyek mellett talán naponta elmész, mégsem biztos, hogy tudod, milyen néven ismerték őket régen.