Egy-egy budapesti tér neve többet mesél a város történelméről, mint gondolnád. Az alábbi műveltségi kvíz olyan ismert fővárosi helyszíneket sorakoztat fel, amelyek neve az évtizedek során igencsak megváltozott. Nagyszüleid biztosan emlékeznek régi neveikre. És te?
Egy-egy budapesti tér neve többet mesél a város történelméről, mint gondolnád. A budapesti helyek és terek régi nevei között találunk politikai korszakokat idéző elnevezéseket, történelmi személyiségekhez kapcsolódó neveket és olyanokat is, amelyeket a helyiek a mai napig emlegetnek.
Gondoljunk csak a Moszkva térre, amely 2011-ben kapta vissza korábbi nevét, és azóta ismét Széll Kálmán térként szerepel. Vagy ott van a Roosevelt tér, amelyből Széchenyi István tér lett. Ezek az átnevezések nem pusztán új utcatáblákkal jártak: egy-egy korszakváltás emlékeit is magukkal hozták.
A Felszabadulás tér például Ferenciek tere lett, a Marx tér pedig Nyugati térként él tovább. A változások mögött az a szándék állt, hogy a korábbi történelmi elnevezések kerüljenek vissza a köztudatba. De vajon a legismertebb helyek korábbi nevei közül hányat tudnál felidézni segítség nélkül? Most próbára teheted a memóriádat! Kvízünkben olyan budapesti helyszínek kerülnek elő, amelyek mellett talán naponta elmész, mégsem biztos, hogy tudod, milyen néven ismerték őket régen.
Így nézett ki Budapest régen, nézd meg videón:
Ezek a kvízek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.