Egész Európában nem találsz szebbet: monacói díjátadón lett első a budapesti Advent Bazilika

Európa legszebb karácsonyi vásárának választották a budapesti Advent Bazilikát a monacói EBD-díjátadón.

A magyar főváros rendezvénye a többszörös győzteseket tömörítő „All stars” kategóriában lett az első helyezett.

Az ünnepi forgatag november 13-tól várja a látogatókat a Szent István-bazilika előtt és a Vörösmarty téren.

Újabb hatalmas nemzetközi sikert aratott a magyar főváros népszerű ünnepi rendezvénye, az Advent Bazilika. A 2026. október 9-én Monacóban megtartott díjátadón az Európa legjobb úti céljait rangsoroló European Best Destinations (EBD) szervezet a 2026-os év legszebb ünnepi helyszínének járó Best Christmas Market díjjal tüntette ki a Szent István-bazilika előtti eseményt. A megmérettetésen 40 ország helyszíne jutott a döntőbe, a budapesti rendezvény pedig a többszörös győzteseket tömörítő, úgynevezett „All stars” kategóriából emelkedett ki. Ez a siker is mutatja, hogy a szóban forgó budapesti karácsonyi vásár a nemzetközi turisztikai kínálat élvonalába tartozik, amit az is megerősít, hogy az amerikai Forbes ajánlásában is az első helyen szerepel.

Rangos díjat nyert Monacóban a Szent István-bazilika előtti karácsonyi vásár, az Advent Bazilika.

Fotó: Socially

Mikor nyit a budapesti karácsonyi vásár a belvárosban?

Az idei ünnepi szezont érdemes már most bejegyezned a naptárba, hiszen a 2026-os Advent Bazilika november 13-tól várja a látogatókat Budapesten, a Szent István-bazilika előtti téren és a Vörösmarty téren.

Nemzetközi elismerések és a siker háttere

Az Advent Bazilika nem először ér el kiemelkedő eredményt, hiszen idén ünnepli fennállásának 15. évfordulóját. Korábban négy alkalommal (2020-ban, 2022-ben, 2023-ban és 2024-ben) nyerte el az „Európa legjobb karácsonyi vására” címet, 2024-ben pedig a „Minden idők legjobb európai karácsonyi vására” elismerést is megkapta. A főváros másik ikonikus rendezvénye, a Vörösmarty Classic Xmas pedig 2025-ben lett a kontinens legnépszerűbb ünnepi eseménye a Tollwayr elemzése alapján, megelőzve Bécs, Prága és Strasbourg vásárait. Ugyanebben az évben a Travel and Tour World listáján Budapest a világ második legjobb karácsonyi úti célja lett New York mögött.