Egész Európában nem találsz szebbet: monacói díjátadón lett első a budapesti Advent Bazilika

Újabb hatalmas nemzetközi sikert aratott a magyar főváros népszerű ünnepi rendezvénye, az Advent Bazilika. A 2026. október 9-én Monacóban megtartott díjátadón az Európa legjobb úti céljait rangsoroló European Best Destinations (EBD) szervezet a 2026-os év legszebb ünnepi helyszínének járó Best Christmas Market díjjal tüntette ki a Szent István-bazilika előtti eseményt. A megmérettetésen 40 ország helyszíne jutott a döntőbe, a budapesti rendezvény pedig a többszörös győzteseket tömörítő, úgynevezett „All stars” kategóriából emelkedett ki. Ez a siker is mutatja, hogy a szóban forgó budapesti karácsonyi vásár a nemzetközi turisztikai kínálat élvonalába tartozik, amit az is megerősít, hogy az amerikai Forbes ajánlásában is az első helyen szerepel.
Az idei ünnepi szezont érdemes már most bejegyezned a naptárba, hiszen a 2026-os Advent Bazilika november 13-tól várja a látogatókat Budapesten, a Szent István-bazilika előtti téren és a Vörösmarty téren.
Az Advent Bazilika nem először ér el kiemelkedő eredményt, hiszen idén ünnepli fennállásának 15. évfordulóját. Korábban négy alkalommal (2020-ban, 2022-ben, 2023-ban és 2024-ben) nyerte el az „Európa legjobb karácsonyi vására” címet, 2024-ben pedig a „Minden idők legjobb európai karácsonyi vására” elismerést is megkapta. A főváros másik ikonikus rendezvénye, a Vörösmarty Classic Xmas pedig 2025-ben lett a kontinens legnépszerűbb ünnepi eseménye a Tollwayr elemzése alapján, megelőzve Bécs, Prága és Strasbourg vásárait. Ugyanebben az évben a Travel and Tour World listáján Budapest a világ második legjobb karácsonyi úti célja lett New York mögött.
A siker kulcsa a kultúra és a gasztronómia harmonikus találkozása. A Szent István-bazilika elegáns tömbje előtt sorakozó kézműves kiállítók, a minőségi ételkínálat és az egyedi világítás olyan légkört teremt, amely évente visszacsalogatja a hazai és külföldi látogatókat. Maximilien Lejeune, az EBD ügyvezető igazgatója kiemelte, hogy a rendezvény az utazók által elvárt szépséget, varázslatos hangulatot és eredetiséget nyújtja, megteremtve a látvány és az élmény közötti egyensúlyt.
Az EBD elismerésének rangját a szigorú módszertan adja: a 40 helyszínből álló szűkített listát független újságírók cikkjei alapján állították össze, amelyre végül 11 648 utazó adta le a szavazatát. A monacói díjátadón olyan ismert személyiségek is jelen voltak, mint Stefánia monacói hercegnő és Eva Longoria.
A rendezvény hátterében a 28 éves tapasztalattal rendelkező HG Média áll. A multiplatform tartalommarketing-ügynökség kommunikációs és rendezvényszervezői szakértelme, valamint gasztronómiai tapasztalatai biztosítják, hogy a látogatók minden évben magas szakmai színvonalú, folyamatosan megújuló programban részesüljenek.
Ilyen volt a 2021-es Advent Bazilika:
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