JátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
11°C Székesfehérvár

Teréz névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Egész Európában nem találsz szebbet: monacói díjátadón lett első a budapesti Advent Bazilika

Egész Európában nem találsz szebbet: monacói díjátadón lett első a budapesti Advent Bazilika

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors adventi vásár
PUBLIKÁLÁS: 2026. október 15. 18:30
Advent Bazilikaelismerés
Készülj fel az ünnepi időszakra, és látogass el Európa legszebb karácsonyi forgatagába! Ismét rangos nemzetközi elismerést szerzett a budapesti Advent Bazilika, amelyet egy monacói díjátadón választottak meg a kontinens első számú ünnepi helyszínének, így az idei karácsonyi vásár minden eddiginél különlegesebb élményeket ígér.
PR cikk
A szerző cikkei
  • Európa legszebb karácsonyi vásárának választották a budapesti Advent Bazilikát a monacói EBD-díjátadón.
  • A magyar főváros rendezvénye a többszörös győzteseket tömörítő „All stars” kategóriában lett az első helyezett.
  • Az ünnepi forgatag november 13-tól várja a látogatókat a Szent István-bazilika előtt és a Vörösmarty téren.

Újabb hatalmas nemzetközi sikert aratott a magyar főváros népszerű ünnepi rendezvénye, az Advent Bazilika. A 2026. október 9-én Monacóban megtartott díjátadón az Európa legjobb úti céljait rangsoroló European Best Destinations (EBD) szervezet a 2026-os év legszebb ünnepi helyszínének járó Best Christmas Market díjjal tüntette ki a Szent István-bazilika előtti eseményt. A megmérettetésen 40 ország helyszíne jutott a döntőbe, a budapesti rendezvény pedig a többszörös győzteseket tömörítő, úgynevezett „All stars” kategóriából emelkedett ki. Ez a siker is mutatja, hogy a szóban forgó budapesti karácsonyi vásár a nemzetközi turisztikai kínálat élvonalába tartozik, amit az is megerősít, hogy az amerikai Forbes ajánlásában is az első helyen szerepel.

Monacói elismerés a Szent István-bazilika előtti karácsonyi vásár, az Advent Bazilika számára..
Rangos díjat nyert Monacóban a Szent István-bazilika előtti karácsonyi vásár, az Advent Bazilika. 
Fotó: Socially

Mikor nyit a budapesti karácsonyi vásár a belvárosban?

Az idei ünnepi szezont érdemes már most bejegyezned a naptárba, hiszen a 2026-os Advent Bazilika november 13-tól várja a látogatókat Budapesten, a Szent István-bazilika előtti téren és a Vörösmarty téren.

Nemzetközi elismerések és a siker háttere

Az Advent Bazilika nem először ér el kiemelkedő eredményt, hiszen idén ünnepli fennállásának 15. évfordulóját. Korábban négy alkalommal (2020-ban, 2022-ben, 2023-ban és 2024-ben) nyerte el az „Európa legjobb karácsonyi vására” címet, 2024-ben pedig a „Minden idők legjobb európai karácsonyi vására” elismerést is megkapta. A főváros másik ikonikus rendezvénye, a Vörösmarty Classic Xmas pedig 2025-ben lett a kontinens legnépszerűbb ünnepi eseménye a Tollwayr elemzése alapján, megelőzve Bécs, Prága és Strasbourg vásárait. Ugyanebben az évben a Travel and Tour World listáján Budapest a világ második legjobb karácsonyi úti célja lett New York mögött.

Az Advent Bazilika eddig négy alkalommal nyerte el az „Európa legjobb karácsonyi vására” címet.
Fotó: Socially

A siker kulcsa a kultúra és a gasztronómia harmonikus találkozása. A Szent István-bazilika elegáns tömbje előtt sorakozó kézműves kiállítók, a minőségi ételkínálat és az egyedi világítás olyan légkört teremt, amely évente visszacsalogatja a hazai és külföldi látogatókat. Maximilien Lejeune, az EBD ügyvezető igazgatója kiemelte, hogy a rendezvény az utazók által elvárt szépséget, varázslatos hangulatot és eredetiséget nyújtja, megteremtve a látvány és az élmény közötti egyensúlyt.

Független értékelés és tapasztalt szervezőcsapat

Az EBD elismerésének rangját a szigorú módszertan adja: a 40 helyszínből álló szűkített listát független újságírók cikkjei alapján állították össze, amelyre végül 11 648 utazó adta le a szavazatát. A monacói díjátadón olyan ismert személyiségek is jelen voltak, mint Stefánia monacói hercegnő és Eva Longoria.

Az Advent Bazilika a bazilika tornya mögül fotózva éjszaka.
Az Advent Bazilika esetében  a kultúra és a gasztronómia harmonikus találkozása a siker kulcsa.
Fotó: Socially

A rendezvény hátterében a 28 éves tapasztalattal rendelkező HG Média áll. A multiplatform tartalommarketing-ügynökség kommunikációs és rendezvényszervezői szakértelme, valamint gasztronómiai tapasztalatai biztosítják, hogy a látogatók minden évben magas szakmai színvonalú, folyamatosan megújuló programban részesüljenek.

Ilyen volt a 2021-es Advent Bazilika: 

Ezek a cikkek is érdekelhenek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu