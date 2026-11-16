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Selena Gomez és Justin Bieber románca csak a kezdet volt: Nem csak ők estek szerelembe a kamerák előtt

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Selena Gomez
PUBLIKÁLÁS: 2026. november 16. 06:00
szerelemJustin Bieber
A sztárvilág legemlékezetesebb kapcsolatai közül sok még a hírnév hajnalán, a kamerák kereszttüzében született. Néhány fiatalkori szerelem, mint Selena Gomez és Justin Bieber pedig annyira ikonikussá vált, hogy a rajongók a mai napig együtt emlegetik a két nevet.
N. V.
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Selena Gomez és Justin Bieber sokat emlegetett története csak egy a hollywoodi álomgyár legemlékezetesebb románcai közül, amelyek még a sztárok karrierjének elején, a vakuk állandó villogása közepette szövődtek. Ezek a fiatalkori kapcsolatok annyira mély nyomot hagytak a popkultúrában, hogy a közönség még évekkel a szakításuk után is elválaszthatatlan párosként tekint rájuk, a hot! magazin pedig most összegyűjtötte ezeket. Közös vörös szőnyeges megjelenéseik, az egymásnak írt slágerek és a nyilvánosság előtt zajló szakítások mind hozzájárultak ahhoz, hogy egy egész generáció szinte sajátjaként élje meg ezeket a szerelmeket.

Selena Gomez és Justin Bieber se veled se nélküled kapcsolatról ismert.
Selena Gomez és Justin kapcsolata viharos volt (Fotó: AFP / hot! magazin/ AFP)

Selena Gomez és Justin Bieber

A Jelena néven ismertté vált sztárpár éveken át tartó, se veled, se nélküled kapcsolata az egész Z generáció számára ismert. Szerelmük történetét, majd szakításukat is egy világ kísérte figyelemmel.

Mindenki meleg szívvel emlékszik vissza rájuk.
A 2000-es évek elején alkottak egy párt (Fotó: AFP / hot! magazin/ Northfoto)

Gisele Bündchen és Leonardo DiCaprio

A 2000-es évek elejének egyik legmeghatározóbb álompárja voltak. Bár a kapcsolatuk öt év után véget ért, a hollywoodi színész és a brazil szupermodell közös vörös szőnyeges pillanatai a mai napig emlékezetesek maradtak.

Már 16 éve nem alkotnak egy párt.
A két csillag békében vált el egymástól (Fotó: AFP / hot! magazin/ AFP)

Vanessa Hudgens és Zac Efron

A High School Musical forgatásán szerettek egymásba, és a képernyőn köztük lévő kémia a valóságban is évekig kitartott, a rajongók legnagyobb örömére. Ötéves kapcsolatuk során együtt élték meg a hirtelen jött hírnév hatásait, majd 2010 decemberében békében váltak el.

Egyik legnépszerűbb párnak tartották őket számon.
A két híresség szintén a kameráknak köszönheti a szerelmet (Fotó: Zuma/ Northfoto / hot! magazin/ Northfoto)

Britney Spears és Justin Timberlake

A popzene aranykorának legnépszerűbb tinipárja még a Mickey Mouse Club forgatásán ismerte meg egymást, majd 1999 és 2002 között alkottak egy párt. Közös megjelenéseikkel egy egész generáció stílusát határozták meg.

Hamar meg kellett bírkózniuk a sajtó figyelmével.
Hangos volt tőéük a sajtó (Fotó: ZUMA Press / hot! magazin/ Northfoto)

Drew Barrymore és Corey Feldman

A nyolcvanas évek végének gyermeksztárjaiként találtak egymásra. Fiatalon mind a ketten korán szembesültek a hírnév árnyoldalaival. Kapcsolatuk akkoriban szinte mindennapos témát szolgáltatott a sajtóban.

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További friss sztárhírek a legújabb hot! magazinban! (Fotó: hot! magazin)

 

 

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