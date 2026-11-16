Selena Gomez és Justin Bieber románca csak a kezdet volt: Nem csak ők estek szerelembe a kamerák előtt

Selena Gomez és Justin Bieber sokat emlegetett története csak egy a hollywoodi álomgyár legemlékezetesebb románcai közül, amelyek még a sztárok karrierjének elején, a vakuk állandó villogása közepette szövődtek. Ezek a fiatalkori kapcsolatok annyira mély nyomot hagytak a popkultúrában, hogy a közönség még évekkel a szakításuk után is elválaszthatatlan párosként tekint rájuk, a hot! magazin pedig most összegyűjtötte ezeket. Közös vörös szőnyeges megjelenéseik, az egymásnak írt slágerek és a nyilvánosság előtt zajló szakítások mind hozzájárultak ahhoz, hogy egy egész generáció szinte sajátjaként élje meg ezeket a szerelmeket.
A Jelena néven ismertté vált sztárpár éveken át tartó, se veled, se nélküled kapcsolata az egész Z generáció számára ismert. Szerelmük történetét, majd szakításukat is egy világ kísérte figyelemmel.
A 2000-es évek elejének egyik legmeghatározóbb álompárja voltak. Bár a kapcsolatuk öt év után véget ért, a hollywoodi színész és a brazil szupermodell közös vörös szőnyeges pillanatai a mai napig emlékezetesek maradtak.
A High School Musical forgatásán szerettek egymásba, és a képernyőn köztük lévő kémia a valóságban is évekig kitartott, a rajongók legnagyobb örömére. Ötéves kapcsolatuk során együtt élték meg a hirtelen jött hírnév hatásait, majd 2010 decemberében békében váltak el.
A popzene aranykorának legnépszerűbb tinipárja még a Mickey Mouse Club forgatásán ismerte meg egymást, majd 1999 és 2002 között alkottak egy párt. Közös megjelenéseikkel egy egész generáció stílusát határozták meg.
A nyolcvanas évek végének gyermeksztárjaiként találtak egymásra. Fiatalon mind a ketten korán szembesültek a hírnév árnyoldalaival. Kapcsolatuk akkoriban szinte mindennapos témát szolgáltatott a sajtóban.
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