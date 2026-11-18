Bangó Margit hosszú hallgatás után, október végén jelentkezett újra a közösségi oldalán. Egy családi fotót osztott meg, amelyen mosolyogva, a szerettei körében, az egész családjával együtt látható – a bejegyzésben pedig elárulta, hogy az elmúlt több mint egy év élete egyik legnehezebb harcával telt. Megköszönte az orvosai, valamint az egészségügyi dolgozók munkáját, a rajongók imáit, és hálát adott azért, hogy megélhette az ükunokája, Norbika születését. A nótakirálynőt annak idején az ­ország legfiatalabb nagymamájaként emlegették, most pedig már az ükunokáját ­ringathatja.

Bangó Margit hosszú küzdelem után elindult a gyógyulás útján (Fotó: Markovics Gábor / hot! magazin/ Markovics Gábor)

Bangó Margit családja a hot!-nak exklúzívan nyilatkozott a művésznő hogylétéről.

családja a hot!-nak exklúzívan nyilatkozott a művésznő hogylétéről. Elárulták, a legendás énekesnő fokozatosan nyeri vissza erejét.

Ükunokája is sokat segített a küzdelem során.

Bangó Margit lánya Marika elárulta: édesanyja úton van a gyógyulás felé

Az elmúlt hónapokban ­kevés információ látott napvilágot a hogylétéről: családja tudatosan igyekezett biztosítani neki a nyugalmat, hogy a szerettei körében, a nyilvánosságtól távol vészelhesse

át a nehéz időszakot.

A hírre ők is fellélegeztek. Bangó Marika, aki maga is nehéz évet tudhat maga mögött, óvatos, de bizakodó szavakkal beszélt lapunknak az édesanyja állapotáról.

Hála Istennek, jól van. Ahhoz képest, amin az elmúlt időszakban keresztülment, szerintem kifejezetten jól!

– kezdte a hot!-nak ­Marika Bangó Margit betegségéről.

Arra a kérdésre, kimondható-e már, hogy az édesanyja meggyógyult, azt felelte, nem akar elkiabálni semmit.

„Ez egy olyan betegség, hogy azért ezt sosem lehet százszázalékosan kijelenteni, de azt mondanám, hogy hetven százalékban igen” – fogalmazott Marika, aki korábban azt is elárulta, hogy az édesanyja jelenleg nem kap kezelést, de havonta jár kontrollvizsgálatra és vérvételre.

Bár a friss családi képen az énekesnő már a dédunokái és az ükunokája társaságában pózolt, a lánya szerint a régi ereje még nem tért vissza teljesen.

Ezen a téren egyelőre még nem az igazi a helyzet, de lépésről lépésre haladunk

– tette hozzá óvatosan.