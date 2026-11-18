Bangó Margit hosszú hallgatás után, október végén jelentkezett újra a közösségi oldalán. Egy családi fotót osztott meg, amelyen mosolyogva, a szerettei körében, az egész családjával együtt látható – a bejegyzésben pedig elárulta, hogy az elmúlt több mint egy év élete egyik legnehezebb harcával telt. Megköszönte az orvosai, valamint az egészségügyi dolgozók munkáját, a rajongók imáit, és hálát adott azért, hogy megélhette az ükunokája, Norbika születését. A nótakirálynőt annak idején az ország legfiatalabb nagymamájaként emlegették, most pedig már az ükunokáját ringathatja.
Az elmúlt hónapokban kevés információ látott napvilágot a hogylétéről: családja tudatosan igyekezett biztosítani neki a nyugalmat, hogy a szerettei körében, a nyilvánosságtól távol vészelhesse
át a nehéz időszakot.
A hírre ők is fellélegeztek. Bangó Marika, aki maga is nehéz évet tudhat maga mögött, óvatos, de bizakodó szavakkal beszélt lapunknak az édesanyja állapotáról.
Hála Istennek, jól van. Ahhoz képest, amin az elmúlt időszakban keresztülment, szerintem kifejezetten jól!
– kezdte a hot!-nak Marika Bangó Margit betegségéről.
Arra a kérdésre, kimondható-e már, hogy az édesanyja meggyógyult, azt felelte, nem akar elkiabálni semmit.
„Ez egy olyan betegség, hogy azért ezt sosem lehet százszázalékosan kijelenteni, de azt mondanám, hogy hetven százalékban igen” – fogalmazott Marika, aki korábban azt is elárulta, hogy az édesanyja jelenleg nem kap kezelést, de havonta jár kontrollvizsgálatra és vérvételre.
Bár a friss családi képen az énekesnő már a dédunokái és az ükunokája társaságában pózolt, a lánya szerint a régi ereje még nem tért vissza teljesen.
Ezen a téren egyelőre még nem az igazi a helyzet, de lépésről lépésre haladunk
– tette hozzá óvatosan.
A családi fotó azért is különleges, mert Margit a betegsége kiderülése után sokáig nem szerette, ha fényképezik. Ezúttal azonban fodrásznál is járt, és jól érezte magát a bőrében, így örömmel állt be a közös képhez.
A felépülésében a család legkisebb tagja is komoly szerepet játszott. Az áprilisban született Norbika, Tina és Emilio első unokája egy fedél alatt él az üknagymamával, így mindennap látják egymást. Emilio nyáron lapunknak elárulta: azért fohászkodott Istenhez, hogy a mama még láthassa a kisfiút.
Norbika olyan, mint egy gyógyszer a mamának, aki nagyon komoly betegségen esett át. Vannak gyengébb és erősebb napjai, de a kisfiú olyan vitamint ad neki, amit semmi más. Az is gyógyító volt, hogy tizenöt év után kibékültünk a családdal. Szépen elindult minden. Együtt nézik a Columbót is, mert mama óriási rajongó, illetve a kertben még hintáztatja is. Olyan látvány, hogy sírunk!
– mesélte akkor a hot!-nak a büszke nagypapa.
A család életét egyébként is alaposan felforgatta a kisfiú érkezése: Tina korábban úgy fogalmazott, hogy olyan földöntúli szerelmet éreznek iránta, amit semmihez nem tudnak hasonlítani. A kisfiú zenei neveléséből is mindenki kiveszi a részét: Emilio elmondása szerint a mama csárdásokat énekel neki, ő maga popdalokat, Tina pedig az altatókért felel.
A királynő mellett a nehéz hónapokban végig ott volt az unokája, Jellinek Tina és a férje, Emilio. Tina elárulta, hogy szeretett mamája a legnehezebb pillanataiban abba kapaszkodott, ami a színpadon is mindig hajtotta: az emberek szeretetébe és abba, hogy ezt a lehető legjobban kiérdemelje és viszonozza.
„A betegség kezdetétől fogva érezhető volt a felé áradó hatalmas mértékű szeretet, és ez rengeteg erőt adott neki a felépüléshez. Bármikor ment vagy megy most is fellépni Emilio, az első kérdés mindig az, hogy van Bangó Margit” – mesélte Tina, aki azt is elárulta, egyelőre óvatosan örülnek a jó híreknek.
Nem titok, hogy daganatos betegségen esett át, és kezeléseket kapott. Jók az eredményei és a leletei, és hisszük, hogy úton van a gyógyulás felé.
Bangó Margit színpadi visszatérésére tehát még várniuk kell ugyan a rajongóknak, de a Kossuth-díjas énekesnő most üzent a hot! olvasóinak, megköszönve a rengeteg aggódást és azt, hogy rendszeresen érdeklődnek a hogyléte felől. Arról, hogy mikor léphet újra a közönség elé, egyelőre nem beszélnek a családban, hiszen most az a legfontosabb, hogy lépésről lépésre visszanyerje az erejét.
Mindenkinek üzenem, hogy köszönöm az aggódást. Éreztem az imákat, és nem hullottak a porba! Azoknak, akik szintén súlyos betegséggel küzdenek, üzenem, hogy higgyenek és bízzanak a Jóistenben, mert én is az ő segítségével találhattam meg a kivezető utat a legnagyobb kétségbeesésből.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.