A soproni erődítményt egyetlen ember, id. Taródi István építette fel fél évszázad alatt.

A szobafestőként dolgozó mester mintegy 200 vagonnyi követ és téglát használt fel az építkezéshez.

A vár ma múzeumként működik, ahol régiséggyűjtemény és különleges növénykert várja a látogatókat.

Ahogy a székesfehérvári Bory-vár, úgy a soproni hegyoldalban álló erődítmény is egyetlen ember kitartásának köszönheti a létezését. Míg Bory Jenő a hitvesi szeretetnek emelt monumentális emléket, addig id. Taródi István a középkori várak iránti rajongását öntötte kőbe. A Sopronban található Taródi-vár, amelyet a helyiek gyakran Bagolyvárként emlegetnek, több mint fél évszázados kitartó fizikai munka gyümölcse. Az 1925-ben született építő a Somoskői-vár mintájára formálta meg a több ezer négyzetméteres komplexumot, amely ma a hazai vízionális építészet egyik legkiemelkedőbb emléke.

A Sopron Felsőlővérek városrészben található Taródi-vár egy egész élet munkája, amelyet id. Taródi István 1959 és 2010 között épített szinte egymaga.

Fotó: Shutterstock

Hogyan született meg a soproni Taródi-vár?

Taródi István már gyerekkorában is szenvedélyesen szeretett alkotni, az ehhez szükséges spórolást pedig már fiatalon megtanulta, amikor iskola után kifutófiúnak állt. Az építkezés története valójában annak a soproni bérháznak az udvarán kezdődött, ahol szüleivel lakott gyermekkorában, itt egy nyolc méter magas favárat emelt, amit 1951-ben átköltöztett a Felsőlövérekben megvásárolt telkére, a Csalogány közbe.

A Taródi-vár 1962-ben, csupán 3 évvel azután, hogy építője nekiállt a hatalmas munka kivitelezésének.

Fotó: Fortepan / Divéky István

A tényleges kővár alapjait 1959-ben ásta ki. Mivel főfoglalkozása szobafestő-mázoló volt, a napi nyolc órás munkaidő lejárta után, valamint hétvégente dolgozott a váron: lényegében életének minden szabad percét az építésre fordította. Hajnali ötkor már keverte a habarcsot, esténként pedig folytatta a munkálatokat. Autója sosem volt, a követ és a vizet kezdetben kiskocsival és kerékpárral szállította a dombra, miközben folyamatosan járta a környékbeli kőfejtőket, bontásokat.

Mintegy 200 vasúti kocsinak megfelelő mennyiségű követ és téglát épített be, javarészt teljesen egyedül. Amikor elkészültek az első ikertornyok, lebontotta a korábbi favárat, a helyére pedig egy kis lakrészt épített, így beköltözhetett a területre. Munkáját egészen 80 éves koráig, 2010-ben bekövetkezett haláláig folytatta, ma pedig fiai és unokái gondozzák az életművét.