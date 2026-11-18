Újabb magyar influenszer pár magánélete került a rajongók kereszttüzébe, miután aggasztó jeleket fedeztek fel Vareha Petra és Bódi Hunor Instagramján. A követőknek ugyanis feltűnt, hogy a pár profiljáról hirtelen az összes közös fotó és korábbi sztori kámforrá vált, ami azonnal elindította a vadabbnál vadabb találgatásokat. Valóban szakított a szerelmespár és szingli lett az Ázsia Expressz egykori győztese?

Az Ázsia Expressz győztesének a kapcsolatát már sokan temetik (Fotó: Bors)

Bajban az Ázsia Expressz győztesének a kapcsolata?

A Reddit népe természetesen rögtön akcióba lépett, és hatalmas vita alakult ki a felek jövőjét illetően. Az egyik hangos tábor szerint szinte borítékolható volt ez a kimenetel, mondván, a kapcsolatuk hosszú évek óta stagnált, és a köztük lévő kémia sokak szemében már régóta inkább testvéri jellegű volt, mintsem romantikus. Ezt az álláspontot többen is megerősítették a fórumon, egyikük így fogalmazott:

Ha van pár, akinél borítékolható, hogy szakítanak: na, azok ők. Évek óta semmi előrelépés a kapcsolatukban, és kb. olyan a kémia köztük, mint két 10 éves testvér között.

Sokan hozzátették azt is, hogy ennyi idő után az elköteleződés hiánya szinte borítékolta a szakítást.

Az eljegyzési gyűrű maradt

Ezzel szemben a higgadtabb elemzők arra hívják fel a figyelmet, hogy kár lenne még temetni a szerelmet, hiszen a háttérben több megmagyarázható jel is utalhat arra, hogy csupán tudatos visszavonulásról vagy stratégiai lépésről van szó. Egy éles szemű kommentelő rámutatott a részletekre: „Utóbbi időben tényleg nem posztolnak együtt, de a régiek meg fent vannak. Követik egymást Instán. És nem mellesleg Petrán rajta van az eljegyzési gyűrűje, lehet, tudatosan nem posztolnak most.”

Vajon tényleg pont került egy hosszú kapcsolat végére, vagy csak egy újabb, okosan felépített figyelemelterelésről van szó? Egyelőre sem Petra, sem Hunor nem adott ki hivatalos nyilatkozatot a pletykákra reagálva, így a rajongóknak marad a találgatás, miközben mi árgus szemekkel figyeljük minden rezdülésüket.