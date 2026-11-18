Hivatalosan is háromgyermekes édesanya lett Anne Hathaway. Az Oscar-díjas színésznőt a minap New Yorkban kapták lencsevégre, a mellkasára erősített babahordozóval, majd források a People magazinnak megerősítették, hogy valóban világra jött a sztár és férje, Adam Shulman babája, aki két kisfiú: a tízéves Jonathan és a hatéves Jack után érkezett a családjukba.

Megszületett Anne Hathaway és férje harmadik gyermeke (Photo by Lisa O'CONNOR / AFP) / Fotó: AFP

Megszületett Anne Hathaway harmadik gyermeke

A Neveletlen hercegnő, Az ördög Pradát visel és a Nyomorultak sztárja június 19-én jelentette be, hogy ismét gyermeket vár: a színésznő ekkor egy lenge fehér ruhában mutatta meg kerekedő pocakját az Instagram-oldalán, mialatt Barbara Lewis Baby I’m Yours című dala szólt a háttérben. Anne Hathaway októberben, a CBS Mornings című műsorában mesélt a Verityben játszott szerepéről, valamint arról is, mennyire izgatottak az újbóli gyermekáldás miatt.

A színésznő egyébként titokban tartotta a terhességét Az ördög Pradát visel régóta várt folytatásának nemzetközi promóciós turnéja alatt. Egy exkluzív forrás a People magazinnak elmondta, azért várt a hír nyilvánosságra hozatalával, mert izgatott volt a film miatt, és azt szerette volna, ha a figyelem a projektre irányul, illetve a saját feltételei szerint akarta megosztani a nyilvánossággal a várandósságát.

A kicsi nemét és nevét egyébként egyelőre nem tudni, a rajongók azonban úgy vélik, kislány lehet, a babahordozóból kikandikáló, rózsaszín bojtos sapka miatt.