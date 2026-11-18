Újabb kellemetlen fordulat a Beckham-család viszályában. Brooklyn Beckham ismét egy kemény és fájdalmas húzással állt elő. Még egy hét sem telt el azóta, hogy Victoria Beckham békejobbot nyújtott fiának és átadta a nevéhez kapcsolódó védjegyjogokat, ő válaszul újabb csapást mért apjára.

Brooklyn Beckham felhagyott az apja mezszámáról elnevezett márkájának védjegyoltalmi eljárásával (Fotó: Denis Guignebourg/Bestimage/Northfoto)

Brooklyn Beckham felhagyott a csípős szósz márkája, a Cloud23 nevének védjegyoltalmi eljárásával

felhagyott a csípős szósz márkája, a nevének védjegyoltalmi eljárásával A legidősebb Beckham fiú még korábban apja mezszáma miatt használta a 23-as számot a saját márkájánál

fiú még korábban apja mezszáma miatt használta a 23-as számot a saját márkájánál Az újabb csapás egy héttel azután történt, hogy Victoria Beckham olajágat nyújtott fiának, és átadta neki a nevéhez kapcsolódó védjegyjogokat.

Brooklyn Beckham újabb csapást mért apjára

Újabb fejezetéhez érkezett David és Victoria Beckham, valamint legidősebb fiuk családi viszálya. A 27 éves séf ezúttal nem egy indulatos közösségi médiás bejegyzéssel, hanem egy hivatalos lépéssel szúrt oda szüleinek. A The Sun értesülései szerint ugyanis Brooklyn Beckham Cloud23 nevű csípős szószmárkája amerikai védjegybejegyzési kérelmét megszüntették, miután a vállalkozás nem nyújtotta be határidőre a használat igazolását, és hosszabbítást sem kért.

Brooklyn Beckham apja, David Beckham mezszáma után nevezte el saját márkáját, a Cloud23-t (Fotó: Piko Gabriel/Northfoto)

Brooklyn Beckham márkájával apja, David Beckham focista karrierje előtt tisztelgett

Ez a döntés különösen fájdalmas lehet a szülők számára, hiszen amikor Brooklyn Beckham megalkotta a Cloud23 márkát, ezzel egyértelműen édesapja előtt tisztelgett. A 23-as szám a futballista legendás mezszámára utal, aki a Real Madridban és a Los Angeles Galaxy csapatában is ezt a számot viselte.

Victoria Beckham gondoskodott arról, hogy Brooklyn visszakapja a saját nevéhez kapcsolódó védjegyjogokat (Fotó: PA/Northfoto)

Victoria Beckham békülni próbált

Az újabb csapás egy héttel azután történt, hogy Victoria Beckham váratlan lépést tett fia irányába: gondoskodott arról, hogy Brooklyn visszakapja a saját nevéhez kapcsolódó védjegyjogokat. Az egykori Spice Girls tag nem egyszerűen hagyta lejárni a korábbi bejegyzéseket, hanem aktívan közreműködött az átadás előkészítésében, hogy a folyamat zökkenőmentes legyen. Ezzel is megpróbálva közelebb kerülni az elidegenedett Brooklyn Beckham irányába. A legidősebb fiúnak ugyanis komoly problémája lett a családjával, állítása szerint a szülei többször is nyomást gyakoroltak rá, sőt megvesztegették azért, hogy mondjon le a saját nevéhez fűződő kereskedelmi védjegyjogairól. Azt is kifogásolta szüleiben, hogy folyton kontrollálni akarták, emellett a feleségével, Nicolával kötött házasságát is próbálták tönkretenni. Bár az énekesnőből lett divattervező most a békülés irányába próbálta terelni a viszályt, Brooklyn Beckham egyértelmű jelzéssel reagált: továbbra sem kér a családjából.