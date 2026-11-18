A Magyarország–Észak-Írország mérkőzésen Varga Barnabás szerzett vezetést, ám a vendégcsapat a második félidőben kiegyenlített. Az 1-1-es végeredmény azt jelenti, hogy az északírek automatikusan feljutottak a Nemzetek Ligája A divíziójába, míg a magyar válogatott osztályozón harcolhatja ki a legmagasabb divízióban történő szereplést.
Az északírek kapusa, Pierce Charles már a mérkőzés első perceiben felhívta magára a figyelmet, de nem egy nagy védéssel, hanem egy egészen más jellegű megmozdulással. A vendégek játékosa nagy erővel lőtte előre a labdát, kirúgásával azonban pont telibe találta Marco Guida játékvezetőt.
A fejbe rúgott olasz bíró elterült a földön, majd széles mosoly közepette pattant fel, és folytatni tudta a mérkőzést.
A magyar válogatott egyébként végigtámadta a meccset, a második félidőben a harciasan futballozó északírek azonban Justin Devenny bombagóljával egyenlíteni tudtak.
A találkozó feszült küzdelmet hozott, a második játékrész elején Varga akaszkodott össze a kapussal,
mindketten sárga lapot kaptak a közjátékért.
A magyar csapat számára a mérkőzés vezéráldozattal járt, Tóth Balázs kapus a lefújást követően arról beszélt, hogy nagy valószínűséggel eltört az ujja.
A Nemzetek Ligája B divíziójának 2. csoportját Észak-Írország nyerte meg 12 ponttal, így közvetlenül feljutott az A osztályba, míg Marco Rossi együttese 11 ponttal a második helyen végzett, megelőzve a hétpontos Ukrajnát és a két ponttal záró Georgiát.
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