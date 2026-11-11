Csokoládé gyógyszerként: bizarr receptek a múltból

Elsősorban ma a csokoládéra édességként gondolunk, a 18–19. században azonban egészen más szerepet töltött be. Az orvosok és gyógyítók különféle panaszokra ajánlották, a magyar szakirodalomba pedig tápláló, erősítő szerként jegyezték fel. Akadt olyan is, aki az idegek megnyugtatását, a menstruációs panaszok enyhítését vagy éppen a gyermekek étvágyának javítását remélte tőle. A korabeli orvosi gondolkodásban a kakaó nem pusztán kényeztetés volt, hanem a gyógyítás egyik igencsak különös hozzávalója.
A 18. századi Magyarországon már K. Mátyus István tisztifőorvos is elismerően írt a naplójába erről a hozzávalóról. Úgy vélte, hogy bőségesen táplál, jót tesz a vérnek, kipirosítja az arcot, erősíti az agyat, sőt, véleménye szerint a „Venus tüzét” is gerjeszti. A korabeli szóhasználatban ez utóbbi a nemi vágy fokozására utalt. Mátyus a csokoládét egyebek között erőtlen időseknek, friss kismamáknak és olyan gyermekeknek ajánlotta, akik nem akartak enni. A menstruációval és a női méh betegségeivel kapcsolatos panaszok esetében szintén hasznosnak tartotta. A kakaós orvosság elkészítése ráadásul önmagában is kisebb szertartásnak számított. A tömbösített csokoládét forró vízben, tejben vagy akár borban főzték fel, majd habosították és cukorral ízesítették. Így mondhatni a ma ismert forró csokoládé egykor egy mai C-vitaminos itallal ért fel.
Az 1700-as évektől kezdve az orvostudomány számos olyan fogalmat használt, amelyet ma már egészen másként értünk. Ilyen volt a hisztéria is, amelyet a korabeli szakértők sokféle, főként nőknél jelentkező testi és lelki tünet magyarázatára alkalmaztak. A panaszok közé sorolták például az idegességet, ájulást, szorongást vagy megmagyarázhatatlannak vélt testi rosszulléteket. Úgy vélték, a hisztériát a méh elmozdulása, vándorlása vagy az idegrendszer túlérzékenysége okozza, és olyan anyagokkal kezelték, amiknek elviselhetetlenül erős, átható szaguk és ízük volt, hogy ezzel „visszatereljék” a szerveket a helyükre. Ezáltal a csokoládé kiváló hordozóanyaggá vált: ezzel fedték el a safoetida, magyarul ördögszar vagy bűzös gyökér nevű növényi gyanta orrfacsaró bűzét.
A csokoládé gyógyászati karrierje a 19. században is folytatódott. Almási Balogh Pál 1830-ban megjelent könyvében tápláló, nyugtató szerként említette. Úgy gondolták, bizonyos élelmiszerek rendszeres fogyasztása hozzájárulhat a szervezet megerősítéséhez.
Teljes gyógyászati recepteket raktak össze a kakaó, állati eredetű porok:
– százlábúak, földigiliszták, vipera-por, valamint az angolna májának és epéjének reszeléke – és néha a higany hozzáadásával. A „giliszta-csokoládét” elsősorban gyermekeknek szánták, és a bélférgek elleni kezelés részeként árusították. Gyakran javasolták a szülőknek a hashajtóként szolgáló jalapagyökér hamvadékát fahéjjal és csokoládéval keverni. A váltóláz ellen használt kínafakéreg finom porát szintén csokoládéba dolgozták, hogy ne legyen undorító, és közben tápláljon is. Sőt, akár vasreszeléket is kevertek bele, hogy a gyomorban ne álljon össze.
K. Mátyus István naplójában feljegyezte a gyógyító édességitalát, amelyet tejben vagy borban is főztek. Erőtlen öregeknek, szoptatós anyáknak és enni nem akaró gyerekeknek ajánlotta.
„Megreszelvén vagy megaprítván egy pogátsátskát fél ejtelnyi (kb. 0,75 liter) forró vízben hánynak, abban főzik, s szorgalmatosan keverik, míg derekasan habozni kezd. Ezen tajtékos vagy habos részit fintsiákba kimérik, és ha magában nem elég édes, megnádmézelvén, biscotával mártogatják és hörpölik.”
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