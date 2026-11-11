JátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
6°C Székesfehérvár

Márton névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Molnár Viktor vallomása az Ázsia Expresszről: "Számos szereplőben csalódtam odakint"

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors emberismeret
PUBLIKÁLÁS: 2026. november 11. 13:00
Molnár ViktorÁzsia Expresszcsalódás
A Kincsvadászokból ismert műtárgykereskedő 17 éves fiával, Titusszal veselkedett neki a TV2 fizikailag és lelkileg egyaránt megterhelő műsorának. Az Ázsia Expressz a nehézségek és feszültségek ellenére végül életre szóló élményeket adott Molnár Viktornak még akkor is, ha több csalódás is érte.
D.G.
A szerző cikkei

Mivel mindig nagyon szoros volt a kapcsolatuk, a Kincsvadászok kereskedője nem gondolta, hogy ezen bármi váltzoztathatna. Azt persze sejtette, hogy lesznek köztük viták a fiával, viszont Molnár Viktor inkább a saját temperamentuma miatt aggódott, nem tudta mit vált ki belőle az Ázsia Expressz kaland.

Az Ázsia Expresszben együtt láthatjuk Molnár Viktort jóképű fiával.
Az Ázsia Expressz 2026 szereplők közül Molnár Viktor galéria tulajdonos és Molnár Titusz apa-fia páros
(Fotó: TV2)

Fiával indult az Ázsia Expresszben Molnár Viktor 

  • A népszerű kereskedő és gyermeke imádnak új kultúrákat felfedezni
  • Viktor a fia miatt mondott igent a latin-amerikai kalandra
  • Életreszóló élményekkel gazdagodtak
  • Még erősebb lett apa-fia kapcsolatuk 


Megszólalt Molnár Viktor az Ázsia Expresszről 

A népszerű műsorban való részvétel már az indulás előtt komoly belső konfliktust okozott a műtárgy kereskedőnek, aki tudta, hogy a TV2 kalandrealityje egészen más környezetet jelent, mint a számára jól ismert televíziós műsor, és tartott attól, hogy az extrém helyzetek a rosszabbik énjét hozzák elő. Ráadásul az Ázsia Expressz forgatása miatt Molnár Viktor műkereskedőnek fontos családi eseményekről is le kellett mondania.

„Két másik fiamnak akkor volt az érettségije, illetve a ballagása, ezért nem volt könnyű igent mondani a felkérésre” – mesélte a hot! magazinnak a Kincsvadászok kereskedője, aki bácsalmási gyilkosság árváinak gyűjtést szervezett.  „De közben az is bennem volt, hogy imádok új ­országokat felfedezni, és kiszakadni a mókuskerékből. Ráadásul ebben a műsorban olyan extra kalandokat élhet át az ember, amilyeneket a valós életben nem. Szóval megbeszéltem a dolgot a gyerekeimmel, és ők biztattak, hogy vágjunk bele Titusszal. Megérte: ami ott ránk várt, az minden várakozásunkat felülmúlta! Tényleg egy életre szóló kaland volt!”

A négygyermekes sztárapuka azt is elárulta, hogyan vették a számukra legnagyobb kihívást jelentő akadályokat.

Ez a játék minden szinten nagyon komplex, nagyon nehéz. Elsőként a magasság miatti légszomj adta fel a leckét, majd az elviselhetetlen hőség, de igazából folyamatosan volt valami, ami alapból kihívást jelentett, ami alapból nehezítette magát a létezést is. És ehhez jöttek még a fizikai feladatok… Amihez add hozzá az egésznek a lelki részét is, azt, hogy én például számos szereplőben csalódtam odakint. Mert az érdekek mentén ott azért gyorsan változott az emberek hozzáállása… Persze, ez egy taktikai játék, de én nem így működöm, nekem ezt nagyon nehéz volt megélni. Titusz természete és hozzáállása szerencsére nagyon sokat segített. Eddig is jó volt a kapcsolatunk, de most még mélyebb lett.

 

Molnár Viktor és Molnár Titusz a bolíviai sósivatagban
Molnár Viktor gyerekei közül Titusz 17 éves 
(Fotó: molnarviktor_amikor/instagram)

„Egy almával is boldogok voltunk”

Viktor azt is elárulta, hogy egy idő után valahogy minden extrém körülmény normálissá vált számukra.

„Az, hogy sokszor nem volt mit enni, azt eredményezte, hogy egy almával is boldogok voltunk. Persze, ettünk azért jót is, talán egyszer” – mondta nevetve. – „A másik probléma az alvás volt. Ebben a játékban nincs lehetőséged válogatni, hogy hol hajtsd álomra a fejed, mert örülsz, ha valahová egyáltalán befogadnak. Ez egy őrült daráló, ami után este egyszerűen csak ki akarsz dőlni, be­csukni a szemed és pihenni, mert másnap minden kezdődik elölről. Olyan helyekre kéredzkedtünk be, ahová máskor a lábamat sem tenném be, de ott ez nem szá­mított, sőt, hálás voltam, ­amiért egyáltalán beengedtek! Egy ilyen kaland során az ember sok mindent átértékel, az biztos…”

hot hétfői címlap feltöltés Tilos felhasználni 2026.11.11. előtt! Keresztes Ildikó Molnár Viktor Takács Nikolas Brasch Bence Dr. Mátyás Ádám Szofi Sárközi Ákos és Sárközi Éva Erdei Zsolt
Az e heti hot! magazinban még több érdekességet olvashatsz 
(Fotó: hot! magazin)

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu