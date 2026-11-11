Molnár Viktor vallomása az Ázsia Expresszről: "Számos szereplőben csalódtam odakint"

Mivel mindig nagyon szoros volt a kapcsolatuk, a Kincsvadászok kereskedője nem gondolta, hogy ezen bármi váltzoztathatna. Azt persze sejtette, hogy lesznek köztük viták a fiával, viszont Molnár Viktor inkább a saját temperamentuma miatt aggódott, nem tudta mit vált ki belőle az Ázsia Expressz kaland.

Az Ázsia Expressz 2026 szereplők közül Molnár Viktor galéria tulajdonos és Molnár Titusz apa-fia páros

(Fotó: TV2)

Fiával indult az Ázsia Expresszben Molnár Viktor

A népszerű kereskedő és gyermeke imádnak új kultúrákat felfedezni

Viktor a fia miatt mondott igent a latin-amerikai kalandra

Életreszóló élményekkel gazdagodtak

Még erősebb lett apa-fia kapcsolatuk



Megszólalt Molnár Viktor az Ázsia Expresszről

A népszerű műsorban való részvétel már az indulás előtt komoly belső konfliktust okozott a műtárgy kereskedőnek, aki tudta, hogy a TV2 kalandrealityje egészen más környezetet jelent, mint a számára jól ismert televíziós műsor, és tartott attól, hogy az extrém helyzetek a rosszabbik énjét hozzák elő. Ráadásul az Ázsia Expressz forgatása miatt Molnár Viktor műkereskedőnek fontos családi eseményekről is le kellett mondania.

„Két másik fiamnak akkor volt az érettségije, illetve a ballagása, ezért nem volt könnyű igent mondani a felkérésre” – mesélte a hot! magazinnak a Kincsvadászok kereskedője, aki bácsalmási gyilkosság árváinak gyűjtést szervezett. „De közben az is bennem volt, hogy imádok új ­országokat felfedezni, és kiszakadni a mókuskerékből. Ráadásul ebben a műsorban olyan extra kalandokat élhet át az ember, amilyeneket a valós életben nem. Szóval megbeszéltem a dolgot a gyerekeimmel, és ők biztattak, hogy vágjunk bele Titusszal. Megérte: ami ott ránk várt, az minden várakozásunkat felülmúlta! Tényleg egy életre szóló kaland volt!”

A négygyermekes sztárapuka azt is elárulta, hogyan vették a számukra legnagyobb kihívást jelentő akadályokat.

Ez a játék minden szinten nagyon komplex, nagyon nehéz. Elsőként a magasság miatti légszomj adta fel a leckét, majd az elviselhetetlen hőség, de igazából folyamatosan volt valami, ami alapból kihívást jelentett, ami alapból nehezítette magát a létezést is. És ehhez jöttek még a fizikai feladatok… Amihez add hozzá az egésznek a lelki részét is, azt, hogy én például számos szereplőben csalódtam odakint. Mert az érdekek mentén ott azért gyorsan változott az emberek hozzáállása… Persze, ez egy taktikai játék, de én nem így működöm, nekem ezt nagyon nehéz volt megélni. Titusz természete és hozzáállása szerencsére nagyon sokat segített. Eddig is jó volt a kapcsolatunk, de most még mélyebb lett.