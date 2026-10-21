Halle Berry volt férjénél elszabadultak az indulatok: meghallgatás közben viharzott ki a tárgyalóteremből

Forrtak az indulatok a gyermekelhelyezési vita legutóbbi bírósági meghallgatásán. Halle Berry volt férje egy iskolai dolgozó tanúvallomása közben feldúltan viharzott ki a tárgyalóteremből ügyvédével, Patrick Baghdaserians-szel együtt. A feszült jogi csatározás középpontjában közös fiuk, a 13 éves Maceo áll, akit a férfi állítása szerint a színésznő bántalmazott. A bíróság pedig most a tanúvallomások segítségével próbálja tisztázni, mi is történt valójában.

Halle Berry volt férje dühösen hagyta el a bíróságot

(Fotó: DOMINIQUE JACOVIDES/BESTIMAGE/Northfoto)

Halle Berry volt férje feldúltan, ügyvédjével veszekedve viharzott ki a tárgyalóteremből egy tanú meghallgatása közben

volt férje feldúltan, ügyvédjével veszekedve viharzott ki a tárgyalóteremből egy tanú meghallgatása közben Épp egy Olivier Martinez fiának iskolájában dolgozó munkatárs, John Hay tanúvallomása zajlott

fiának iskolájában dolgozó munkatárs, tanúvallomása zajlott A jogi csatározás középpontjában a közös fiuk, a 13 éves Maceo áll, akit a férfi állításai szerint a színésznő fojtogatott.

Halle Berry és volt férje között a jogi csatározás egyre durvul

A Page Six értesülései szerint Halle Berry volt férje láthatóan feldúlt állapotban hagyta el a Los Angeles-i bíróság tárgyalótermét, miközben a fiát érintő, családon belüli erőszakkal kapcsolatos meghallgatás zajlott. Épp egy Maceo iskolájában dolgozó munkatárs, John Hay tett tanúvallomást, amikor Olivier Martinez ügyvédje, Patrick Baghdaserians társaságában káromkodva távozott a mosdóba. A két férfi pár perc elteltével tért csak vissza, akkor már nyugodt állapotban.

Halle Berry fia négy órán keresztül tanúskodott

A meghallgatás előző napján a 13 éves Maceo is vallomást tett. A Page Six szerint Halle Berry fia közel négy órán keresztül beszélt a bíróság előtt. És bár a színésznő korábban ellenezte, hogy a fiú tanúskodjon, Olivier Martinez kérésére most mégis engedélyezték. Így Maceo most lehetőséget kapott arra, hogy saját szavaival mondja el, mit történt pontosan.

Halle Berry és Olivier Martinez között évek óta húzódik a gyermekelhelyezési vita

(Fotó: AGENCE/BESTIMAGE/Northfoto)

Halle Berry gyermekbántalmazási ügyében újabb tanúk következnek

A színésznő is már túl van a vallomástételen. A meghallgatás következő szakaszában pedig feltehetőleg Olivier Martinez is tanúskodni fog. Csak úgy, ahogy Halle Berry lánya Nahla is, aki korábban írásos nyilatkozatban állt ki édesanyja mellett. A következő napokban tehát rendkívül fontos lépések következnek az ügyben, és a bíróság lassan kénytelen döntést hozni ebben a hosszú ideje tartó jogi csatározásban.