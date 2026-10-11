Halle Berry tovább küzd a fiáért a bíróságon

Újabb fordulat következett be a Halle Berry és Olivier Martinez közötti gyermekelhelyezési vitában. A 60 éves színésznő szerint volt férje hazudik, és csak ellene akarja hangolni közös fiukat, Maceót. Éppen ezért arra kéri a bíróságot, hogy állítsák vissza a közös felügyeleti jogot és a döntő szavazati jogot, amely korábban az övé volt.
Tovább éleződik Halle Berry és Olivier Martinez között a több éve húzódó gyermekelhelyezési vita. A színésznő most azt kéri a bíróságtól, hogy állítsák vissza azt a korábbi megállapodást, amely szerint ő és volt férje fele-fele arányban gyakorolták fiuk, Maceo feletti gyermekfelügyeletet. Új beadványában azt is kérte, hogy ismét ő legyen az a szülő, aki patthelyzet esetén döntő szót mondhat a gyermek fontos ügyeiben. Emellett azt szeretné, hogy a bíróság kötelezze volt férjét egy segítő terápián való részvételre.
A 60 éves színésznő arra hivatkozik a beadványban, hogy közös gyermekük, Maceo viselkedése feltűnően megváltozik, amikor hosszabb időt tölt az apjánál. Állítása szerint a fiú Olivier Martinez otthonából gyakran 'dühösen és támadóan' érkezik vissza hozzá, és két-három napra is szüksége lehet arra, hogy ismét alkalmazkodjon az otthoni környezethez. Ez pedig folyamatosan ismétlődik, akárhányszor az apjához kerül. Úgy véli, volt férje tudatosan ellene hangolja fiukat.
A bírósági beadványban ezen felül Berry kitért arra is, hogy Martinez nem fogadja el kellően vőlegényével, Van Hunttal való kapcsolatát. És mivel véleménye szerint vőlegénye fontos szerepet tölt be Maceo életében, ezért szeretné, ha egy családi terápiás folyamatban is részt vennének együtt, amely segíthetne egy egészségesebb, úgynevezett mozaikcsaládi környezet kialakításában.
És miközben egyre csak durvul a harc Halle Berry és Olivier Martinez között, a színésznő igyekszik minél több időt a fiával tölteni. A hétvégén Los Angeles-ben kapták őket lencsevégre, amint épp családi napot tartottak. A Sky Zone nevű trambulinparkban jártak Halle vőlegényével, és a beszámolók szerint úgy tűnt, minden a legnagyobb rendben lenne kettejük között, és nyoma sem volt a pár nappal ezelőtti állítólagos fojtogatós veszekedésnek.
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