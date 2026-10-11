Halle Berry tovább küzd a fiáért a bíróságon

Újabb fordulat következett be a Halle Berry és Olivier Martinez közötti gyermekelhelyezési vitában. A 60 éves színésznő szerint volt férje hazudik, és csak ellene akarja hangolni közös fiukat, Maceót. Éppen ezért arra kéri a bíróságot, hogy állítsák vissza a közös felügyeleti jogot és a döntő szavazati jogot, amely korábban az övé volt.

Halle Berry kérvényezte a bíróságtól a közös gyermekfelügyelet visszaállítását (Fotó: OLIVIER BORDE / BESTIMAGE / Northfoto)

A 60 éves színésznő szerint exe, Olivier Martinez ellene hangolja közös gyermeküket, Maceó t

ellene hangolja közös gyermeküket, t Halle Berry ezért azt kéri a bíróságtól, hogy állítsák vissza a közös felügyeleti jogot fiúk felett

ezért azt kéri a bíróságtól, hogy állítsák vissza a közös felügyeleti jogot fiúk felett Továbbá kérvényezte, hogy a bíróság kötelezze volt férjét egy olyan családi terápián való részvételre, amely segíthetne nekik egy egységes mozaikcsaládként működni

Halle Berry és volt férje között durvul a jogi harc

Tovább éleződik Halle Berry és Olivier Martinez között a több éve húzódó gyermekelhelyezési vita. A színésznő most azt kéri a bíróságtól, hogy állítsák vissza azt a korábbi megállapodást, amely szerint ő és volt férje fele-fele arányban gyakorolták fiuk, Maceo feletti gyermekfelügyeletet. Új beadványában azt is kérte, hogy ismét ő legyen az a szülő, aki patthelyzet esetén döntő szót mondhat a gyermek fontos ügyeiben. Emellett azt szeretné, hogy a bíróság kötelezze volt férjét egy segítő terápián való részvételre.

Halle Berry szerint volt férje, Olivier Martinez ellene hangolja közös fiukat, Maceót (Fotó: DOMINIQUE JACOVIDES / BESTIMAGE / Northfoto)

Halle Berry azzal vádolja volt férjét, hogy ellene hangolja fiukat

A 60 éves színésznő arra hivatkozik a beadványban, hogy közös gyermekük, Maceo viselkedése feltűnően megváltozik, amikor hosszabb időt tölt az apjánál. Állítása szerint a fiú Olivier Martinez otthonából gyakran 'dühösen és támadóan' érkezik vissza hozzá, és két-három napra is szüksége lehet arra, hogy ismét alkalmazkodjon az otthoni környezethez. Ez pedig folyamatosan ismétlődik, akárhányszor az apjához kerül. Úgy véli, volt férje tudatosan ellene hangolja fiukat.

Halle Berry szerint volt férje, Olivier Martinez nem fogadja el mostani vőlegényét, Van Huntot (Fotó: Matt Petit / Northfoto)

Halle Berry vőlegénye, Van Hunt miatt is komoly a konfliktus

A bírósági beadványban ezen felül Berry kitért arra is, hogy Martinez nem fogadja el kellően vőlegényével, Van Hunttal való kapcsolatát. És mivel véleménye szerint vőlegénye fontos szerepet tölt be Maceo életében, ezért szeretné, ha egy családi terápiás folyamatban is részt vennének együtt, amely segíthetne egy egészségesebb, úgynevezett mozaikcsaládi környezet kialakításában.