Kovács Harmat vallomása: „Teljesen új világba csöppentem”

Kovács Harmat számára szinte egy percig sem volt kérdés, hogy színpadon szeretne lenni, hiszen már egészen korán érezte, mi az a hivatás, ami felé a szíve húzza.

Kovács Harmat számára egyértelmű volt kiskorában, hogy mivel szeretne felnőttként foglalkozni. (Fotó: hot! magazin/ archív)

Kovács Harmatot mindig is vonzotta a művészet

Kiskoromtól kezdve tudtam, hogy a művészet az én utam. Gyerekként gyakran feltették nekem a kérdést: „Mi leszel, ha nagy leszel?” Bár én nem tudtam rávágni, hogy énekes, inkább táncos vagy színész szeretnék lenni, mert mindegyik nagyon vonzott. A döntés akkor született meg, amikor gimit kellett választanom, és tudtam, hogy már irányt kell szabnom a jövőmnek. Végül felvettek a Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakgimnázium dráma szakára, ahol megszereztem a színész II. papíromat. Egy teljesen új világba csöppentem. Csodálatos érzés volt végre egy olyan közegbe tartozni, amilyenre egész gyerekkoromban vágytam

– kezdte a fiatal tehetség hot!-nak.

A gyönyörű színésznő halmozza a sikereket, hiszen a Hogyan tudnék élni nélküled? című film után az Erkel Színház oszlopos tagjává vált, ám a csillogás mögött ott vannak a rajongók olykor kritikusabb megnyilvánulásai is.

„Hiszek abban, hogy ha őszinte vagy és önazonos, és szeretettel fordulsz másokhoz, akkor kevesebb támadási felület lehet arra, hogy utálatot kapj. Persze nem mondom, hogy soha életemben nem kaptam negatív kritikát, mert igenis ért már bírálat, de szerintem helyükön tudom kezelni ezeket a kommenteket. A rosszindulatú megjegyzésekből is megpróbálom kiszűrni azt, amit tanulságként el lehet rakni, illetve nagyon könnyen ki is tudom zárni azt, ami csak rombolás céljából érkezett.”

A Hogyan tudnék élni nélküled 2. részében Harmatnak kulcsszerepe lesz (Fotó: GABOR KOTSCHY / hot! magazin/ Kotschy Gábor)

Már nem kell sokat várni a nagy sikerű film folytatására, hiszen november 12-én debütál a Hogyan tudnék élni nélküled 2? A né­zők­höz hasonlóan Harmat is tűkön ülve várja a premier napját.

Egy újfajta izgalom van bennem! Emlékszem, amikor az elsőt forgattuk, el­ké­pesz­tően izgatott voltam, mivel teljesen új érzések kavarogtak bennem, amiket hirtelen nem is tudtam hová tenni, hiszen korábban még sosem próbálhattam ki magam filmben. Most, hogy jön a folytatás, azt látom, hogy mindenki nagyon várja. Örömömre folyton faggatnak a rajongók: „Milyen a sztori? Mondj már valamit!” Ám én még a szüleimnek sem árulok el előre semmit

– mesélte.