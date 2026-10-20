Halle Berry gyermekbántalmazási ügye újabb fordulatot vett: a színésznő lánya is tanúként szólalhat meg abban a bírósági ügyben, amelyben volt férje, Olivier Martinez súlyos vádakat fogalmazott meg ellene. A 18 éves Nahla Aubry korábban már írásban is megvédte édesanyját, és azt állította, soha nem látta, hogy fizikailag bántalmazta volna öccsét.

Halle Berry lánya is tanúskodni fog a gyermekbántalmazási ügyben (Fotó: OLIVIER BORDE / BESTIMAGE / Northfoto)

Halle Berry lánya is tanúskodni fog a gyermekbántalmazási ügyben

lánya is tanúskodni fog a gyermekbántalmazási ügyben Nahla Aubry korábban már írásban is kiállt édesanyja mellett

korábban már írásban is kiállt édesanyja mellett A színésznő volt férje, Olivier Martinez azzal vádolta meg a sztárt, hogy fojtogatta 13 éves fiukat, Maceót

Halle Berry lánya is tanúskodni fog a gyermekbántalmazási ügyben

Újabb szereplője lett Halle Berry és Olivier Marrinez gyermekelhelyezési vitájának. A Page Six értesülései szerint a színésznő lánya is szerepel a tanúk listáján. A nyilatkozat különösen fontos lehet az ügyben, hiszen a 18 éves Nahla Aubry hosszú időn keresztül élt együtt édesanyjával és öccsével. Amennyiben sor kerül a meghallgatásra, úgy az X-Men filmek sztárjának lánya videóhíváson keresztül tesz majd vallomást, mivel jelenleg is tanulmányait végzi.

Már korábban is kiállt édesanyja mellett

Nahla Aubry nem először áll ki nyilvánosan Halle Berry mellett. Egy korábbi bíróságra benyújtott nyilatkozatában már egyszer egyértelműen kijelentette, hogy soha nem látta édesanyját fizikailag bántalmazni a nála fiatalabb féltestvérét, Maceót:

Soha nem láttam, hogy anyám a kezét Maceo nyakára tette volna, fojtogatni kezdte volna, korlátozta volna a légzését, vagy bármilyen olyan magatartást tanúsított volna, amely akár csak távolról is hasonlítana az ellene felhozott vádakra.

Nahla édesanyját 'szerető és odaadó szülőként' írta le, aki 'melegszívű, támogató és mélyen elkötelezett', és 'szükség esetén szigorú tud lenni, és elvárja gyermekeitől, hogy betartsák a szabályokat és tisztelettel viselkedjenek'.

Halle Berry volt férje, Olivier Martinez gyermekbántalmazással vádolta meg a színésznőt (Fotó: AGENCE / BESTIMAGE / Northfoto)

Halle Berry gyermekbántalmazással lett megvádolva

Évek óta húzódik a gyermekelhelyezési vita a színésznő és exe között, de a mostani konfliktus középpontjában egy kevesebb, mint egy hónappal ezelőtti állítólagos incidens áll. Halle Berry volt férje, Olivier Martinez azt állítja, hogy a színésznő fizikailag bántalmazta közös fiukat, Maceót: egy vita során megragadta a fiú nyakát, és fojtogatta őt. És bár a színésznő tagadta az ellene felhozott vádakat, a jogi harc még egyáltalán nem ért véget.