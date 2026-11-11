Tűzijátékként robbannak a táskákban az illegális vape-ek – lecsapott a NAV az illegális árusokra

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzügyőrei a közelmúltban a kecskeméti piacon csaptak le illegális árusokra: három kereskedőtől összesen 106 darab, Magyarországon tiltott, ízesített vape-et foglaltak le, amelyek értéke meghaladja az 1,2 millió forintot. Az egyik eladó próbavásárlás során bukott le: ő 50 ezer forintért adott el 11 készüléket az ellenőröknek. A hatóság emellett 600 doboz, magyar zárjegy nélküli cigarettát is talált a helyszínen, több mint 1,5 millió forint értékben.
A szabályozatlan készülékek nemcsak a piacokon, hanem a mindennapokban is közvetlen életveszélyt okoznak. Idén október 27-én a TAP Air Portugal Lisszabonból Stockholmba tartó, TP780-as járatának 172 utassal a fedélzetén kellett kényszerleszállást végrehajtania a franciaországi Nantes-ban, mert egy túlmelegedő elektromos cigaretta miatt füst keletkezett a kabinban. Szerencsére a személyzet úrrá lett a helyzeten, így senki nem sérült meg, a repülőgép pedig az átvizsgálás után folytathatta útját.
Hasonló eset történt Nagy-Britanniában is, ahol egy nő táskájában robbantak fel az e-cigarettájához vásárolt, olcsó és márkajelzés nélküli tartalék akkumulátorok. A nőnek még időben sikerült eldobnia a táskát, így elkerülte a súlyosabb sérüléseket. A férje a BBC-nek úgy nyilatkozott, hogy a cellák tűzijátékszerűen robbantak fel. A tragédiák hátterében a lítiumion-akkumulátorok meghibásodása, az úgynevezett termikus elszabadulás áll. Sérülés, rövidzárlat vagy hibás töltés esetén az alapvető védelmi funkciók nélkül gyártott eszközök pillanatok alatt lángra lobbanhatnak. A veszély az épített környezetet sem kíméli: Glasgow-ban egy illegális vape-üzletben keletkezett tűz egy 175 éves műemléképületet és a szomszédos ingatlanokat is súlyosan megrongálta.
A német Fraunhofer Intézet kutatása rávilágít, hogy az európai vape-piac 48 százaléka szabályozatlan csatornákon keresztül működik, ami 6,6 milliárd eurós illegális forgalmat jelent. Szigorúbb fellépés hiányában ez az összeg 2030-ra elérheti a 10,8 milliárd eurót is. Az Egyesült Királyságban az elmúlt években több mint 1,2 millió illegális eszközt vontak ki a forgalomból, a helyi feketepiac értékét pedig egymilliárd font fölé becsülik.
Az ellenőrzést nehezíti, hogy az Európai Unióba érkező e-cigaretták mintegy 90 százaléka Kínából, jellemzően Sencsenből származik. Az átláthatatlan ellátási láncok és a trükköző importőrök miatt az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) a JCO VAPE művelet keretében 25 uniós tagállammal és több EU-n kívüli országgal közösen indított nagyszabású vámügyi akciót. A hatóságok olyan szállítmányokat is lefüleltek, amelyekben ruházatnak, bútoralkatrésznek vagy papírpohárnak álcázták a megengedett 20 mg/ml-es nikotintartalmat és az előírt űrtartalmat túllépő készülékeket.
Az ismeretlen összetételű alapanyagok komoly egészségügyi kockázatot jelentenek, különösen a fiatalok körében, akik a közösségi médián, az online felületeken, az alacsony árakon és a vonzó ízesítéseken keresztül könnyedén hozzájutnak a tiltott termékekhez. Emellett a környezetvédelmi szempontok is aggasztóak: a kommunális szemétbe dobott eldobható vape-ek akkumulátorai összenyomódva másodpercek alatt tüzet okozhatnak a kukásautókban és a válogatóüzemekben. A Denuo és a BDE hulladékgazdálkodási szervezetek ezért európai szintű betétdíjas visszagyűjtési rendszert és szigorúbb gyártói felelősséget sürgetnek.
Az illegális kereskedelem torzítja a piaci versenyt is, hiszen az adó- és engedélyezési kötelezettségeket megkerülő szereplők tisztességtelen előnyre tesznek szert a szabálykövető vállalkozásokkal szemben, miközben milliárdos bevételkiesést okoznak az államkasszáknak. A szakértők szerint a probléma felszámolásához egységes európai szabályozásra, szigorúbb importellenőrzésre és a fogyasztók tudatos tájékoztatására van szükség.
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