Tűzijátékként robbannak a táskákban az illegális vape-ek – lecsapott a NAV az illegális árusokra

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzügyőrei a közelmúltban a kecskeméti piacon csaptak le illegális árusokra: három kereskedőtől összesen 106 darab, Magyarországon tiltott, ízesített vape-et foglaltak le, amelyek értéke meghaladja az 1,2 millió forintot. Az egyik eladó próbavásárlás során bukott le: ő 50 ezer forintért adott el 11 készüléket az ellenőröknek. A hatóság emellett 600 doboz, magyar zárjegy nélküli cigarettát is talált a helyszínen, több mint 1,5 millió forint értékben.

Nem csak illegális, de veszélyes is a vape

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Vape: nem csak illegális, veszélyes is

A szabályozatlan készülékek nemcsak a piacokon, hanem a mindennapokban is közvetlen életveszélyt okoznak. Idén október 27-én a TAP Air Portugal Lisszabonból Stockholmba tartó, TP780-as járatának 172 utassal a fedélzetén kellett kényszerleszállást végrehajtania a franciaországi Nantes-ban, mert egy túlmelegedő elektromos cigaretta miatt füst keletkezett a kabinban. Szerencsére a személyzet úrrá lett a helyzeten, így senki nem sérült meg, a repülőgép pedig az átvizsgálás után folytathatta útját.

Hasonló eset történt Nagy-Britanniában is, ahol egy nő táskájában robbantak fel az e-cigarettájához vásárolt, olcsó és márkajelzés nélküli tartalék akkumulátorok. A nőnek még időben sikerült eldobnia a táskát, így elkerülte a súlyosabb sérüléseket. A férje a BBC-nek úgy nyilatkozott, hogy a cellák tűzijátékszerűen robbantak fel. A tragédiák hátterében a lítiumion-akkumulátorok meghibásodása, az úgynevezett termikus elszabadulás áll. Sérülés, rövidzárlat vagy hibás töltés esetén az alapvető védelmi funkciók nélkül gyártott eszközök pillanatok alatt lángra lobbanhatnak. A veszély az épített környezetet sem kíméli: Glasgow-ban egy illegális vape-üzletben keletkezett tűz egy 175 éves műemléképületet és a szomszédos ingatlanokat is súlyosan megrongálta.

Hatmilliárd eurós üzletté nőtt az európai feketepiac

A német Fraunhofer Intézet kutatása rávilágít, hogy az európai vape-piac 48 százaléka szabályozatlan csatornákon keresztül működik, ami 6,6 milliárd eurós illegális forgalmat jelent. Szigorúbb fellépés hiányában ez az összeg 2030-ra elérheti a 10,8 milliárd eurót is. Az Egyesült Királyságban az elmúlt években több mint 1,2 millió illegális eszközt vontak ki a forgalomból, a helyi feketepiac értékét pedig egymilliárd font fölé becsülik.