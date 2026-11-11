Gyászol Hollywood: elhunyt A szökés Golden Globe-díjas sztárja

A felesége jelentette be a szomorú hírt, hogy 85 éves korában elhunyt Stacy Keach, aki a magánynyomozó, Mike Hammer megformálásáról vált híressé. A sztár a karrierje során szerepelt A szökés, a Vészhelyzet, a Brooklyn 99: Nemszázas körzet valamint a Zsaruvér című sorozatban is, és akit Amerika egyik legnagyobb színpadi színészének tartottak.

85 éves korában elhunyt Stacy Keach / Fotó: Getty Images via AFP

85 éves korában elhunyt Stacy Keach

Stacy nemcsak legendás színész volt, akit a közönség világszerte csodált és szeretett, hanem az imádott férjem, a társam és a családunk szíve és lelke. A halála mérhetetlen űrt hagyott az életünkben, a rendkívüli szelleme, a felejthetetlen hangja és a szeretete azonban örökre velünk marad

- olvasható az özvegy, Malgosia Tomassi Keach által kiadott közleményben, melyből az is kiderült, a színész súlyos szívbetegség és szívelégtelenség következtében hunyt el.

A Hollywood Reporter Keach-et "korának talán legjobb amerikai Shakespeare-színészének" nevezte, míg Clive Barnes, a The New York Times kritikusa az 1970-es évek elején "koruk egyik legnagyobb Hamletjeként" méltatta, valamint azt is kijelentették róla, "a legjobb amerikai klasszikus színész John Barrymore óta".

Stacy Keach a karrierje során szerepelt a Nebraska, az Amerikai história X és A Bourne-hagyaték című filmekben, valamint többször együtt dolgozott John Huston rendezővel is: többek közt a Bunyósok és a Roy Bean bíró élete és kora című alkotásban. A színész élete és karrierje nem volt mentes a mélypontoktól sem: utólagos elmondása szerint az egyik legsúlyosabb ezek közül az volt, amikor 1984-ben letartóztatták a londoni Heathrow repülőtéren, miután megpróbált nagyjából 37 gramm kokaint becsempészni Nagy-Britanniába a poggyászában elrejtve. Az ügy kapcsán a titkárnőjét is letartóztatták.

Az akkor 44 éves Keach végül hat hónapot töltött rácsok mögött: a szabadulását követően narrátorként működött közre a High on the Job című tévés dokumentumfilmben, majd egyetemi kampusokon és rehabilitációs intézményekben is nyíltan beszélt a kábítószer-függőségéről. A karrierje ezután sem tört kerékbe: nem sokkal azután, hogy kiengedték, ismét munkába állt, a börtönben áltélt tapasztalatait pedig évekkel később, A szökés című sorozatban hasznosította, amelyben egy börtönőrt formált meg - írja az AP News. A színész munkásságát egy Golden Globe-díjjal jutalmazták, a Hemingway című sorozatban nyújtott alakításáért.