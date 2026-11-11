JátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
6°C Székesfehérvár

Márton névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Gyászol Hollywood: elhunyt A szökés Golden Globe-díjas sztárja

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors stacy keach
PUBLIKÁLÁS: 2026. november 11. 14:00
elhunythollywooda szökésszínész
A felesége jelentette be a szomorú hírt, hogy elhunyt A szökés, a Brooklyn 99: Nemszázas körzet és számos más produkció sztárja. Stacy Keach-et a filmekben és sorozatokban nyújtott alakításai mellett Amerika egyik legnagyobb színpadi színészének is tartották.
H. A.
A szerző cikkei

A felesége jelentette be a szomorú hírt, hogy 85 éves korában elhunyt Stacy Keach, aki a magánynyomozó, Mike Hammer megformálásáról vált híressé. A sztár a karrierje során szerepelt A szökés, a Vészhelyzet, a Brooklyn 99: Nemszázas körzet valamint a Zsaruvér című sorozatban is, és akit Amerika egyik legnagyobb színpadi színészének tartottak.

Stacy Keach Honored With A Star On The Hollywood Walk Of Fame
85 éves korában elhunyt Stacy Keach / Fotó: Getty Images via AFP

85 éves korában elhunyt Stacy Keach

Stacy nemcsak legendás színész volt, akit a közönség világszerte csodált és szeretett, hanem az imádott férjem, a társam és a családunk szíve és lelke. A halála mérhetetlen űrt hagyott az életünkben, a rendkívüli szelleme, a felejthetetlen hangja és a szeretete azonban örökre velünk marad

- olvasható az özvegy, Malgosia Tomassi Keach által kiadott közleményben, melyből az is kiderült, a színész súlyos szívbetegség és szívelégtelenség következtében hunyt el.

A Hollywood Reporter Keach-et "korának talán legjobb amerikai Shakespeare-színészének" nevezte, míg Clive Barnes, a The New York Times kritikusa az 1970-es évek elején "koruk egyik legnagyobb Hamletjeként" méltatta, valamint azt is kijelentették róla, "a legjobb amerikai klasszikus színész John Barrymore óta".

Stacy Keach a karrierje során szerepelt a Nebraska, az Amerikai história X és A Bourne-hagyaték című filmekben, valamint többször együtt dolgozott John Huston rendezővel is: többek közt a Bunyósok és a Roy Bean bíró élete és kora című alkotásban. A színész élete és karrierje nem volt mentes a mélypontoktól sem: utólagos elmondása szerint az egyik legsúlyosabb ezek közül az volt, amikor 1984-ben letartóztatták a londoni Heathrow repülőtéren, miután megpróbált nagyjából 37 gramm kokaint becsempészni Nagy-Britanniába a poggyászában elrejtve. Az ügy kapcsán a titkárnőjét is letartóztatták. 

Az akkor 44 éves Keach végül hat hónapot töltött rácsok mögött: a szabadulását követően narrátorként működött közre a High on the Job című tévés dokumentumfilmben, majd egyetemi kampusokon és rehabilitációs intézményekben is nyíltan beszélt a kábítószer-függőségéről. A karrierje ezután sem tört kerékbe: nem sokkal azután, hogy kiengedték, ismét munkába állt, a börtönben áltélt tapasztalatait pedig évekkel később, A szökés című sorozatban hasznosította, amelyben egy börtönőrt formált meg - írja az AP News. A színész munkásságát egy Golden Globe-díjjal jutalmazták, a Hemingway című sorozatban nyújtott alakításáért.

Stacy Keach összesen négyszer nősült: utolsó feleségével, Malgosia Tomassi lengyel színésznővel 1986-ban kötött házasságot, tőle született két gyermeke, Shannon és Karolina. A halála a rajongókat is mélyen lesújtotta, akik a közösségi médiában tisztelegtek az elhunyt színész emléke előtt - írja a Daily Star.


 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu