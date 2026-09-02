Rossz hírek érkeztek Lionel Richie egészségi állapotáról – Továbbra is az intenzív osztályon tartják

Újabb részletek derültek ki a 77 éves énekes egészségi állapotáról. Lionel Richie továbbra is egy St. Louis-i kórház intenzív osztályán fekszik, ahol az orvosok szívvizsgálatokat végeznek rajta.

Lionel Richie egészségi állapotáról újabb fejlemények derültek ki

(Fotó: Atilano Garcia/Northfoto)

Meghosszabbodott Lionel Richie kórházi tartózkodása

kórházi tartózkodása A 77 éves énekes továbbra is egy St. Louis-i kórház intenzív osztályán fekszik, ahol jelenleg szívvizsgálatokat végeznek rajta

Legutóbb két hónappal ezelőtt került kórházba, miután koncertje közben rosszul lett.

Lionel Richie egészségi állapotáról újabb fejlemények derültek ki

Bár korábban arról lehetett hallani, hogy az All Night Long című sláger énekese hamarosan elhagyhatja a kórházat, a legfrissebb információk szerint erre egyelőre nem kerülhet sor. Lionel Richie továbbra is egy St. Louis-i kórház intenzív osztályán tartózkodik, ahol az orvosok szívvizsgálatokat végeznek rajta. A PEOPLE beszámolója szerint erre azért van szükség, hogy pontosabb képet kapjanak arról, mi okozhatta ezt az újabb rosszullétet.

Lionel Richie koncertje közben lett rosszul

Lionel Richie koncertje után került kórházba kiszáradás gyanúja miatt. A 77 éves énekes a The Muny-ban, St. Louis-ban lépett fel augusztus 29-én, amikor váratlanul rosszul lett. A koncert utolsó dalát, az All Night Longot pedig már csak egy széken ülve tudta előadni. A műsor után azonnal bement a kórházba, hogy kivizsgálják, mi okozhatta a rosszullétet, de akkor még csak kiszáradással kezelték. Lionel Richie azt hitte, kedden már haza is mehet, ám a mostani vizsgálatok értelmében még biztosan maradnia kell addig, amíg a szívvizsgálatok le nem zajlanak.

Lionel Richie legutóbb két hónappal ezelőtt került kórházba, miután rosszul lett a koncertjén

(Fotó: Photo Press Service/BESTIMAGE/Northfoto)

Nem ez volt az első eset

Lionel Richie már június 24-én is komolyabb egészségügyi ijedtséget okozott rajongóinak, amikor a Sing a Song All Night Long című turné első koncertjén, a minnesotai St. Paul-ban rosszul lett, és idő előtt félbeszakította a fellépését. Lionel Richie koncert közben leült és még viccelődve meg is jegyezte, hogy korábban még soha nem adta elő a Dancing on the Ceiling című dalát ülve. Azt követően azonban már nem tudta tovább folytatni, azonnal kórházba kellett őt szállítani. Az eset után két további koncertet is elhalasztott, mivel az orvosok azt tanácsolták neki, hogy pihenjen, és csak akkor térjen vissza a színpadra, amikor már teljesen felépült.