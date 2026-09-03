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Lionel Richie végre hazatérhetett a kórházból: Los Angeles-i otthonában lábadozik

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors kórház
PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 03. 13:30
lionel richiekoncertturné
A 77 éves énekes kórházi tartózkodásainak vége szakadt. Lionel Richie három nap bent tartózkodás után végre hazatérhetett a Los Angeles-i otthonába.
Fekete Ágnes
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Megnyugtató hírek érkeztek Lionel Richie egészségi állapotáról. A 77 éves énekes végre hazatérhetett a Los Angeles-i otthonába, miután három napot töltött a St. Louis-i kórház intenzív osztályán.

Lionel Richie végre hazatérhetett a kórházból.
Lionel Richie állapota jobbra fordult
(Fotó: TheImageDirect.com/Northfoto)
  • Lionel Richie kórházi tartózkodásának vége szakadt
  • A 77 éves énekes végre hazatérhetett Los Angeles-i otthonába
  • A világsztár három napot töltött az intenzív osztályon, miután koncertje közben ismét rosszul lett.

Lionel Richie-ért sokan aggódtak, ám most jó hírek érkeztek róla

A People magazin megerősítette, hogy Lionel Richie végre hazatérhetett a kórházból. A 77 éves énekes három napot töltött a St. Louis-i kórház intenzív osztályán, miután legutóbbi koncertjén rosszul lett. A világsztár jelenleg a Los Angeles-i otthonában lábadozik.

Lionel Richie koncertje közben lett rosszul

Lionel Richie augusztus 29-én St. Louis-ban lépett fel a The Muny szabadtéri színpadán, amikor váratlanul rosszul lett. A koncert eleinte a megszokott módon zajlott, ám a fellépés vége felé a közönség számára is láthatóvá vált, hogy az énekes nincs jól. Az utolsó dal – All Night Long – előadásakor pedig még egy széket is kért magának a stábtagoktól és már csak ülve tudja befejezni a műsort. Lionel Richie koncertje után saját maga ment be a kórházba, hogy alaposan kivizsgáltassa magát. Az orvosok kezdetben kiszáradással kezelték, ám további vizsgálatokat is előírtak az énekes számára. A TMZ később arról is beszámolt, hogy Lionel Richie szívvizsgálatokon vett részt, amelyek miatt további megfigyelésekre volt szükség. A kórházi tartózkodás végül három napig tartott, az énekes jelenleg Los Angeles-i otthonában lábadozik.

Egyelőre nem mondták le a szervezők a szeptember végére tervezett koncertjét.
Lionel Richie turnéjának következő állomása szeptember 26-ra van kiírva
(Fotó: ZUMAPRESS.com/Northfoto)

Lionel Richie turnéjának folytatása is kérdésessé vált

A most történtek azért is váltottak ki különösen nagy aggodalmat, mert az énekes már két hónappal korábban is kórházi kezelésre szorult, miután a június 24-i fellépésén rosszul lett. Lionel Richie koncertje közben szédülni kezdett, ezért nem tudta végigcsinálni a műsort. A történtek után két további koncertet is elhalasztottak, hogy legyen ideje felépülni, de később aztán újra nekilendült a turnéjának. Pittsburgh-ben és Detroit-ban is színpadra állt, és a rajongók számára úgy tűnt, hogy a korábbi egészségügyi problémák már a múlté. Éppen ezért volt váratlan, amikor a St. Louis-i koncerten ismét rosszul lett. Lionel Richie jelenleg az Earth, Wind & Fire együttessel közös Sing a Song All Night Long turnén vesz részt, azt azonban egyelőre nem lehet tudni, hogy az újabb kórházi kezelések után képes lesz-e folytatni.

 

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