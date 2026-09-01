Intenzív osztályon kezelik Lionel Richie-t – Koncertje közben lett rosszul

Lionel Richie kórházba került és jelenleg is az intenzív osztályon ápolják. A 77 éves énekes a St. Louis-i koncertje közben lett rosszul, az utolsó dalát, az All Night Long-ot pedig már csak ülve tudta bejezni.
Lionel Richie augusztus 29-én St. Louis-ban, a The Muny szabadtéri színpadán lépett fel, amikor hirtelen rosszul lett. A 77 éves világsztár a koncertet ugyan még be tudta fejezni, de a vége felé egy széket kért a stábtagoktól és az utolsó dalát, az All Night Longot már csak ülve adta elő. A fellépés után azonban rögtön kórházba ment és kiszáradás gyanújával bent is tartották. A TMZ beszámolója szerint Lionel Richie kórházi kezelése csupán elővigyázatossági intézkedés volt. És bár jelenleg is intenzív osztályon ápolják, a világsztár abban bízik, hogy hamarosan kiengedik őt.
A mostani eset azért is különösen aggasztó a rajongók számára, mert Lionel Richie néhány hónapon belül már másodszor került hasonló helyzetbe. Június 24-én a turné egyik korábbi állomásán, a minnesotai St. Paul-ban kellett félbeszakítania a koncertjét egy váratlan rosszullét miatt. A fellépés közben a közönségnek megpróbálta humorral közvetíteni a problémát.
Ha szédülsz, ülj le a seggedre.
Majd leült a zongorájához és előadta a Three times a Lady-t. A műsort azonban végül nem tudta befejezni, a koncertről egyenesen a kórházba szállították. A történtek után orvosi utasításra két további fellépését is elhalasztották: Chicagóban és Columbus-ban. Lionel Richie azonban később Instagram-oldalán nyugtatta meg a rajongóit, hogy jobban van. Június 30-án pedig már ismét színpadra állt, és kijelentette, hogy folytatja a turnéját.
Lionel Richie jelenleg a Sing a Song All Night Long elnevezésű turnén vesz részt az Earth, Wind & Fire társaságában. A koncerteken több évtizedes pályafutásának legismertebb dalait adja elő. És bár a mostani eset után jogosan merül fel a kérdés a rajongók körében, hogy érdemes-e egy 77 éves énekesnek ilyen intenzív tempóban folytatnia a fellépéseket, Lionel Richie továbbra sem akar teljesen visszavonulni a színpadtól. Ezt bizonyítja az is, hogy a következő San Francisco-i koncertjét sem mondta le.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.