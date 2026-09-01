Intenzív osztályon kezelik Lionel Richie-t – Koncertje közben lett rosszul

Lionel Richie kórházba került és jelenleg is az intenzív osztályon ápolják. A 77 éves énekes a St. Louis-i koncertje közben lett rosszul, az utolsó dalát, az All Night Long-ot pedig már csak ülve tudta bejezni.

Lionel Richie koncertje után kórházba került, jelenleg is az intenzív osztályon kezelik

(Fotó: mpi04/Northfoto)

A 77 éves énekes kórházba került a St. Louis-i fellépése után

Lionel Richie koncertje közben lett rosszul, utolsó dalát már csak egy széken ülve tudta befejezni

koncertje közben lett rosszul, utolsó dalát már csak egy széken ülve tudta befejezni A világsztár korábban két júniusi fellépését is elhalasztotta, miután a turnéja első koncertje közben rosszul lett.

Lionel Richie-t kiszáradás gyanújával kezelték

Lionel Richie augusztus 29-én St. Louis-ban, a The Muny szabadtéri színpadán lépett fel, amikor hirtelen rosszul lett. A 77 éves világsztár a koncertet ugyan még be tudta fejezni, de a vége felé egy széket kért a stábtagoktól és az utolsó dalát, az All Night Longot már csak ülve adta elő. A fellépés után azonban rögtön kórházba ment és kiszáradás gyanújával bent is tartották. A TMZ beszámolója szerint Lionel Richie kórházi kezelése csupán elővigyázatossági intézkedés volt. És bár jelenleg is intenzív osztályon ápolják, a világsztár abban bízik, hogy hamarosan kiengedik őt.

Lionel Richie júniusban is rosszul lett az egyik koncertje közben

(Fotó: Atilano Garcia/Northfoto)

Másodjára kerül ilyen helyzetbe idén

A mostani eset azért is különösen aggasztó a rajongók számára, mert Lionel Richie néhány hónapon belül már másodszor került hasonló helyzetbe. Június 24-én a turné egyik korábbi állomásán, a minnesotai St. Paul-ban kellett félbeszakítania a koncertjét egy váratlan rosszullét miatt. A fellépés közben a közönségnek megpróbálta humorral közvetíteni a problémát.

Ha szédülsz, ülj le a seggedre.

Majd leült a zongorájához és előadta a Three times a Lady-t. A műsort azonban végül nem tudta befejezni, a koncertről egyenesen a kórházba szállították. A történtek után orvosi utasításra két további fellépését is elhalasztották: Chicagóban és Columbus-ban. Lionel Richie azonban később Instagram-oldalán nyugtatta meg a rajongóit, hogy jobban van. Június 30-án pedig már ismét színpadra állt, és kijelentette, hogy folytatja a turnéját.

Lionel Richie kórházi kezelései ellenére is folytatja turnéját

(Fotó: TheImageDirect.com/Northfoto)

Show must go on

Lionel Richie jelenleg a Sing a Song All Night Long elnevezésű turnén vesz részt az Earth, Wind & Fire társaságában. A koncerteken több évtizedes pályafutásának legismertebb dalait adja elő. És bár a mostani eset után jogosan merül fel a kérdés a rajongók körében, hogy érdemes-e egy 77 éves énekesnek ilyen intenzív tempóban folytatnia a fellépéseket, Lionel Richie továbbra sem akar teljesen visszavonulni a színpadtól. Ezt bizonyítja az is, hogy a következő San Francisco-i koncertjét sem mondta le.