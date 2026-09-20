Tóth Abigél elárulta, mi történt vele a Megasztár óta: „Ha egyszer nagy név leszek, az sem fog megváltoztatni”

Tóth Abigél Megasztár szereplése óta túl azon, hogy Budapestre költözött, saját bevallása szerint emberileg és szakmailag is szintet lépett.

Tóth Abigél nem szeretne megváltozni a hírnév miatt (Fotó: hot! magazin/ Markovics Gábor)

Tóth Abigél elmesélte miben változott meg az élete a Megasztár óta

elmesélte miben változott meg az élete a Megasztár óta Elárulta, milyen a kapcsolata a szüleivel

A hírnévről is megdöbbentő vallomást tett

Tóth Abigél: M egfogadtam, hogy mindig az az ember maradok, aki voltam

„Nagyon sok minden megváltozott az életemben az utóbbi időben. Erdélyiként Magyarországra költözni már eleve egy meghatározó mérföldkő volt számomra, de úgy érzem, hogy az elmúlt időszakban más területeken, például szellemileg is rengeteget fejlődtem. A karrieremben szintén nagyot léptem előre, a hangom sokat változott, köszönhetően a koncerteknek és a fellépéseknek” – kezdte a hot!-nak.

Tóth Abigél Sztárban Sztár legújabb évadában megméretteti magát, ám hatalmas népszerűség ellenére az énekesnő szeme előtt továbbra is ugyanaz a cél lebeg, mint korábban: hűnek maradni önmagához és ahhoz a kislányhoz, aki egykoron elindult ­Erdélyből.

„Amikor ideköltöztem, megfogadtam, hogy mindig az az ember maradok, aki voltam, és ezen a siker sem változtathat. Nyilván vannak és lesznek nálam eredményesebb emberek, de én a saját tempómban szeretnék haladni. Minél feljebb akarok jutni, de nem másokért, hanem magamért. Bizonyítani szeretnék önmagamnak és annak a hétéves Abigélnek, aki mindvégig erről az életről álmodott.”

Szülei mindenben támogatják (Fotó: hot! magazin/ Markovics Gábor)

Bár jelenleg több száz kilométer választja el az otthonától, Abigél számára a családja és a körükben megélt békés percek, órák, napok jelentik a valódi feltöltődést.

Sajnos nem tudok túl gyakran hazajárni, de amikor otthon vagyok, igyekszem minőségi időt tölteni a családommal. Legutóbb egy koncert miatt utaztam haza, és szerencsére meg tudtam ­toldani az ottlétemet egy-két nappal, hogy velük lehessek. Ilyenkor nem maradhat el az, hogy elmenjünk édesanyámmal kávézni; van egy kedvenc helyünk, ahova mindig kiülünk, és ahol csak egymásra figyelünk

– mesélte.

Az énekesnő mögött tehát biztos hátországként ott áll a családja – bár a fizikai távolságot a mai napig nehéz megszoknia, a viszonyukon ez mit sem változtatott.

„Rendkívül szoros, baráti a kapcsolatom a szüleimmel, nálunk a szülő-gyerek viszony egy nagyon mély köteléket jelent. Nehéz, hogy ilyen messze vagyunk egymástól, de ­tudom, hogy ők is tisztában vannak vele: az elköltözésem a jövőm érde­kében történt” – árulta el.