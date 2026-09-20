Young G Béci: „Szigorú, következetes apa vagyok”

Young G Béci Farm VIP trófeájáért idén harcba szállt. A rapper szerint a természetközeliség a legjobb gyógyszer a mai online generáció számára. Szülőként ő is mindenben a valódi értékeket igyekszik átadni a lányainak.
Egyáltalán nem állnak messze Bécitől a műsorban uralkodó nomád körülmények, sőt, állítása szerint kifejezetten otthonosan érezte magát.
„Én nagyon csípem ezt a világot, szeretem a természetet. A családdal is rengeteget járunk ki a szabadba, ami nem véletlen. Én még úgy nőttem fel, hogy nem volt ilyen egyszerű az élet” – kezdte a hot!-nak a rapper.
Young G nemcsak életre szóló kalandokkal gazdagodott a Farm VIP-ben, hanem lelkileg is feltöltődött.
Teljesen lenyugodtam, eggyé tudtam válni a természettel és az emberekkel. Láttam magamon a változást, és maximálisan képes voltam együttműködni a csapat többi tagjával, így ez a tapasztalás számomra igen hasznos volt.
Bár Young G Béci feleségétől Mészáros Norinától és a lányaitól való elszigeteltség kezdetben komoly lelkierőt igényelt tőle, a verseny sajátos hangulata végül teljesen beszippantotta.
„Az első napok kemények voltak a lányok és Norina hiánya miatt. Ám utána annyira magával ragadott a műsor, hogy szinte megfeledkeztem a külvilágról. Persze, így is sokszor inkább teljesen elvágtam magam a valóságtól, csak azért, hogy a játékra fókuszálhassak, és képes legyek a maximumot kihozni magamból, ameddig bent vagyok.”
Lapunk arra is kíváncsi volt, hogy a zenész hogyan éli meg a szülői szerepet, és vajon milyen apuka a hétköznapokban.
Erről inkább a feleségemet vagy a gyerekeket kellene megkérdezni, ám szerintem szigorú, következetes apa vagyok. Szabályokat szeretnék felállítani, de mivel gyönyörű gyerekekről van szó, nyilván előfordul, hogy az én szívem is ellágyul. A lányok el tudják csábítani az apjukat, sokszor én is azon kapom magam, hogy megenyhülök, és rábólintok mindenre, hiszen bármit megtennék értük. Viszont sokszor próbálok nemet mondani. Emiatt adódnak is viták a feleségemmel, nem mindig értünk egyet a nevelési kérdésekben
– mesélte az apuka.
A rapper szerint a tanyasi lét tökéletes gyógyszer a digitális függőségre, így ő szinte receptre írná fel a farmot a mai generációnak.
Nálunk is gyakran van ebből probléma a gyerekekkel, leginkább a tizenhárom éves nagylányommal, de folyamatosan arra neveljük őket, hogy próbálják letenni a készülékeket
– árulta el.
Hozzáállásával a zenész üde színfoltja a mezőnynek, hiszen a közös munka maradéktalan elvégzése mellett a saját határait is feszegetni próbálja.
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