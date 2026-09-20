Young G Béci: „Szigorú, következetes apa vagyok”

Young G Béci Farm VIP trófeájáért idén harcba szállt. A rapper szerint a természetközeliség a legjobb gyógyszer a mai online generáció számára. Szülőként ő is mindenben a valódi értékeket igyekszik átadni a lányainak.

Young G Béci számára a Farm VIP hasznos tapasztalás volt (Fotó: hot! magazin/ TV2)

Young G Béci: „A családdal rengeteg járunk ki a szabadba”

Egyáltalán nem állnak messze Bécitől a műsorban uralkodó nomád körülmények, sőt, állítása szerint kifejezetten otthonosan érezte magát.

„Én nagyon csípem ezt a világot, szeretem a természetet. A családdal is rengeteget járunk ki a szabadba, ami nem véletlen. Én még úgy nőttem fel, hogy nem volt ilyen egyszerű az élet” – kezdte a hot!-nak a rapper.

Young G nemcsak életre szóló kalandokkal gazdagodott a Farm VIP-ben, hanem lelkileg is feltöltődött.

Teljesen lenyugodtam, eggyé tudtam válni a ter­mészettel és az emberekkel. Láttam magamon a változást, és maximálisan képes voltam együttműködni a csapat többi tagjával, így ez a tapasztalás számomra igen hasznos volt.

Béci Szigorú és következetes apa (Fotó: hot! magazin/ Szabolcs László)

Bár Young G Béci feleségétől Mészáros Norinától és a lányaitól való elszigeteltség kezdetben komoly lelkierőt igényelt tőle, a verseny sajátos hangulata végül teljesen beszippantotta.

„Az első napok kemények voltak a lányok és Norina ­hiánya miatt. Ám utána ­annyira magával ragadott a műsor, hogy szinte meg­feledkeztem a külvilágról. Persze, így is sokszor inkább teljesen elvágtam magam a valóságtól, csak azért, hogy a játékra fókuszálhassak, és képes legyek a maximumot kihozni magamból, ameddig bent vagyok.”

Lapunk arra is kíváncsi volt, hogy a zenész hogyan éli meg a szülői szerepet, és vajon milyen apuka a hétköznapokban.

Erről inkább a feleségemet vagy a gyerekeket kellene megkérdezni, ám szerintem szigorú, következetes apa vagyok. Szabályokat szeretnék felállítani, de mivel gyönyörű gyerekekről van szó, nyilván előfordul, hogy az én szívem is ellágyul. A lányok el tudják csábítani az apjukat, sokszor én is azon kapom magam, hogy megenyhülök, és rábólintok mindenre, hiszen bármit megtennék értük. Viszont sokszor próbálok nemet mondani. Emiatt adódnak is viták a feleségemmel, nem mindig értünk egyet a nevelési kérdésekben

– mesélte az apuka.