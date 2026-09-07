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Vilmos herceg szigorú döntést hozott Harry herceg hazaköltözésével kapcsolatban

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors konfliktus
PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 07. 13:00
memoárMeghan Marklebrit királyi családKatalin hercegnéHarry hercegVilmos herceg
Harry herceg hazaköltözése után sem került közelebb testvéréhez. Vilmos herceg továbbra is szigorúan tartja magát ahhoz, hogy nem kíván tudomást venni öccséről.
Fekete Ágnes
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A sussexi hercegi pár hat év után tért vissza az Egyesült Királyságba gyermekeikkel, ám a költözésük egyelőre nem hozta közelebb egymáshoz a két testvért. Vilmos herceg állítólag egyértelmű stratégiát választott Meghan Markle és Harry herceg hazaköltözése után: egyszerűen nem vesz tudomást róluk.

Vilmos herceg szigorú döntést hozott testvére, Harry herceg hazaköltözésével kapcsolatban
Vilmos herceg szigorú döntést hozott testvére, Harry herceg hazaköltözésével kapcsolatban (Fotó: PA /  Northfoto)
  • A brit trón örököse kemény lépésre szánta magát Harry herceg hazaköltözése után
  • Vilmos herceg úgy döntött, nem vesz tudomást testvéréről és továbbra is csak a saját életére és közfeladataira koncentrál
  • A sussexi hercegi pár hat év után tért vissza az Egyesült Királyságba, ám ez egyelőre csak fizikálisan hozta közelebb őt a családjához, érzelmileg nem. 

Vilmos herceg szigorú döntést hozott Harry herceg hazaköltözésével kapcsolatban

Harry herceg hazaköltözése nagy port kavart a brit királyi családban. És bár sokan örülnek, úgy tűnik a visszatérés sem elegendő ahhoz, hogy a sussexi herceg rendezze a kapcsolatát bátyjával, Vilmos herceggel. A két testvér között továbbra is komoly feszültség van, és a Page Six beszámolója szerint a brit trón első számú örököse, valamint felesége egyelőre nem akar változtatni ezen. A lap egy, a walesi hercegi párhoz közel álló személyre hivatkozva arról számolt be, hogy Vilmos herceg  és Katalin hercegné egyszerűen nem akarnak tudomást venni róluk. A bennfentes szerint számukra lényegtelen, hogy Harry herceg és Meghan Markle éppen Cotswolds-ban, Kaliforniában vagy akár a világ másik felén élnek, a walesi hercegi pár továbbra sem törődik velük.

Vilmos herceg és Harry herceg között évek óta feszült a viszony
Vilmos herceg és Harry herceg között évek óta feszült a viszony (Fotó: JACOVIDES-MOREAU / BESTIMAGE /  Northfoto)

Vilmos hercegnek nemcsak családi, hanem királyi kihívást is jelenthet

Harry herceg hazaköltözése azonban nem csupán magánéleti szempontból foglalkoztatja a brit királyi családot. Tom Sykes királyi újságíró korábban azt nyilatkozta a Page Six-nek, hogy a sussexi hercegi pár visszatérése komoly kockázatot jelenthet a monarchia számára, és Vilmos hercegnek emiatt újabb kihívásokkal kell majd szembenéznie. A walesi herceg ugyanis egyszer feltehetően király lesz, így minden, a királyi családot érintő konfliktus hatással lehet az ő és az egész monarchia megítélésére is.

Harry herceg Spare című memoárjában Vilmos herceg különösen fontos szerepet kapott
Harry herceg Tartalék című memoárjában Vilmos herceg különösen fontos szerepet kapott (Fotó: Doug Peters/EMPICS Entertainment /  Northfoto)

Hat év után sem sikerült rendezni a családi konfliktust

A két testvér viszonya évek óta feszült, és a helyzetet Harry herceg nyilvános megszólalásai tovább mélyítették. A sussexi herceg még 2020-ban mondott le a királyi feladatairól, és költözött a családjával együtt az Egyesült Államokba. Az ezt követő években pedig több interjúban is beszélt a brit királyi családdal kapcsolatos konfliktusaikról. Harry herceg később a Netflix dokumentumsorozatában, majd 2023-as Tartalék című memoárjában is részletesen írt családjáról, amelyben Vilmos herceg különösen fontos szerepet kapott. A memoár megjelenése után sokan úgy vélték, hogy a testvérek közötti kapcsolat helyreállítása még nehezebbé vált. A mostani költözés így különösen érdekes helyzetet teremtett a két testvér között. 

 

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