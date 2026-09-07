A sussexi hercegi pár hat év után tért vissza az Egyesült Királyságba gyermekeikkel, ám a költözésük egyelőre nem hozta közelebb egymáshoz a két testvért. Vilmos herceg állítólag egyértelmű stratégiát választott Meghan Markle és Harry herceg hazaköltözése után: egyszerűen nem vesz tudomást róluk.

Vilmos herceg szigorú döntést hozott testvére, Harry herceg hazaköltözésével kapcsolatban (Fotó: PA / Northfoto)

A brit trón örököse kemény lépésre szánta magát Harry herceg hazaköltözése után

hazaköltözése után Vilmos herceg úgy döntött, nem vesz tudomást testvéréről és továbbra is csak a saját életére és közfeladataira koncentrál

úgy döntött, nem vesz tudomást testvéréről és továbbra is csak a saját életére és közfeladataira koncentrál A sussexi hercegi pár hat év után tért vissza az Egyesült Királyságba, ám ez egyelőre csak fizikálisan hozta közelebb őt a családjához, érzelmileg nem.

Vilmos herceg szigorú döntést hozott Harry herceg hazaköltözésével kapcsolatban

Harry herceg hazaköltözése nagy port kavart a brit királyi családban. És bár sokan örülnek, úgy tűnik a visszatérés sem elegendő ahhoz, hogy a sussexi herceg rendezze a kapcsolatát bátyjával, Vilmos herceggel. A két testvér között továbbra is komoly feszültség van, és a Page Six beszámolója szerint a brit trón első számú örököse, valamint felesége egyelőre nem akar változtatni ezen. A lap egy, a walesi hercegi párhoz közel álló személyre hivatkozva arról számolt be, hogy Vilmos herceg és Katalin hercegné egyszerűen nem akarnak tudomást venni róluk. A bennfentes szerint számukra lényegtelen, hogy Harry herceg és Meghan Markle éppen Cotswolds-ban, Kaliforniában vagy akár a világ másik felén élnek, a walesi hercegi pár továbbra sem törődik velük.

Vilmos herceg és Harry herceg között évek óta feszült a viszony (Fotó: JACOVIDES-MOREAU / BESTIMAGE / Northfoto)

Vilmos hercegnek nemcsak családi, hanem királyi kihívást is jelenthet

Harry herceg hazaköltözése azonban nem csupán magánéleti szempontból foglalkoztatja a brit királyi családot. Tom Sykes királyi újságíró korábban azt nyilatkozta a Page Six-nek, hogy a sussexi hercegi pár visszatérése komoly kockázatot jelenthet a monarchia számára, és Vilmos hercegnek emiatt újabb kihívásokkal kell majd szembenéznie. A walesi herceg ugyanis egyszer feltehetően király lesz, így minden, a királyi családot érintő konfliktus hatással lehet az ő és az egész monarchia megítélésére is.