Vilmos herceg szigorú döntést hozott Harry herceg hazaköltözésével kapcsolatban

A sussexi hercegi pár hat év után tért vissza az Egyesült Királyságba gyermekeikkel, ám a költözésük egyelőre nem hozta közelebb egymáshoz a két testvért. Vilmos herceg állítólag egyértelmű stratégiát választott Meghan Markle és Harry herceg hazaköltözése után: egyszerűen nem vesz tudomást róluk.
Harry herceg hazaköltözése nagy port kavart a brit királyi családban. És bár sokan örülnek, úgy tűnik a visszatérés sem elegendő ahhoz, hogy a sussexi herceg rendezze a kapcsolatát bátyjával, Vilmos herceggel. A két testvér között továbbra is komoly feszültség van, és a Page Six beszámolója szerint a brit trón első számú örököse, valamint felesége egyelőre nem akar változtatni ezen. A lap egy, a walesi hercegi párhoz közel álló személyre hivatkozva arról számolt be, hogy Vilmos herceg és Katalin hercegné egyszerűen nem akarnak tudomást venni róluk. A bennfentes szerint számukra lényegtelen, hogy Harry herceg és Meghan Markle éppen Cotswolds-ban, Kaliforniában vagy akár a világ másik felén élnek, a walesi hercegi pár továbbra sem törődik velük.
Harry herceg hazaköltözése azonban nem csupán magánéleti szempontból foglalkoztatja a brit királyi családot. Tom Sykes királyi újságíró korábban azt nyilatkozta a Page Six-nek, hogy a sussexi hercegi pár visszatérése komoly kockázatot jelenthet a monarchia számára, és Vilmos hercegnek emiatt újabb kihívásokkal kell majd szembenéznie. A walesi herceg ugyanis egyszer feltehetően király lesz, így minden, a királyi családot érintő konfliktus hatással lehet az ő és az egész monarchia megítélésére is.
A két testvér viszonya évek óta feszült, és a helyzetet Harry herceg nyilvános megszólalásai tovább mélyítették. A sussexi herceg még 2020-ban mondott le a királyi feladatairól, és költözött a családjával együtt az Egyesült Államokba. Az ezt követő években pedig több interjúban is beszélt a brit királyi családdal kapcsolatos konfliktusaikról. Harry herceg később a Netflix dokumentumsorozatában, majd 2023-as Tartalék című memoárjában is részletesen írt családjáról, amelyben Vilmos herceg különösen fontos szerepet kapott. A memoár megjelenése után sokan úgy vélték, hogy a testvérek közötti kapcsolat helyreállítása még nehezebbé vált. A mostani költözés így különösen érdekes helyzetet teremtett a két testvér között.
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