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számok, sorsszám, sorsszámok, numerológia, mágia

Kreativitás, erő vagy épp gondoskodás jellemez? A sorsszámodból megtudod, milyen ember vagy valójában

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors számmisztika
PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 20. 16:30
sorsnumerológia
Ahogy a jó bor, úgy mi is magunk is változunk és érettebbé válunk az évek során. Azonban a számmisztika szerint már a születési dátumunk is sokat elárulhat arról, hogy mi rejlik bennünk valójában. De mi is az a sorsszám, és hogyan számoljuk ki? Eláruljuk!

A numerológia úgy tartja, hogy a születési dátumunk számjegyei különleges üzenetet hordoznak. A sorsszám ugyanis megmutathatja, milyen alapvető tulajdonságok, erősségek és kihívások jellemeznek bennünket. Ráadásul az évek múlásával egyre érdekesebb lehet felfedezni, hogyan érik be bennünk mindaz, amit születésünkkor magunkkal hoztunk.

Minden szám különös jelentéssel bír: a sorsszámunk többet árul el rólunk, mint hinnénk
Minden szám különös jelentéssel bír: a sorsszámunk többet árul el rólunk, mint hinnénk
Fotó: Unsplash

Hogy számoljuk ki a sorsszámunkat?

Csak egy papírlapra és egy tollra lesz szükségünk, ha szeretnénk megtudni a sorsszámunkat. Írjuk fel a teljes születési dátumunkat, majd adjuk össze az összes számjegyet! Ha kétjegyű eredményt kapunk, annak számjegyeit is adjuk össze, egészen addig, amíg egyjegyű számot nem kapunk.

Például: 1990.01.05.

1 + 9 + 9 + 0 + 0 + 1 + 0 + 5 = 25

Majd:

2 + 5 = 7

A számmisztika mindenre választ ad: sorsszámunk árulkodik az életünkről

1 A céltudatosság megtestesítője

Akinek ez a sorsszáma, az aligha szeretne mások árnyékában élni. Önálló, határozott és céltudatos személyiség, aki pontosan tudja, mit akar. Az évek során ez a határozottság igazi belső erővé érhet. Nagylelkű és megbízható, még akkor is, ha kissé távolságtartónak tűnik.

2 A gondoskodás éllovasa

Az ezzel a születési számmal rendelkező személy érzékeny, tapintatos és kiválóan ráérez mások hangulatára. Támogató személyiség, akinél bárki titkai biztonságban vannak. Romantikus alkat, mindennél többre értékeli a békét. Idővel azonban megtanulja, hogy a nyugalom nem azt jelenti, hogy minden konfliktust el kell kerülni.

3 A társaság középpontja

Ehhez a számhoz a könnyedség, a kreativitás és az életöröm kapcsolódik. Akiknek ez a sorsszáma, amellett ritkán lehet unatkozni. Szereti az embereket, a szép dolgokat és mindazt, ami egy kis örömet csempész a hétköznapokba. Néha azonban túl sok minden érdekli egyszerre, és nehezen priorizál.

4 A megfontolt tervező

Ez a kitartás és a megbízhatóság száma, így a numerológia szerint, aki ennek a számnak a bűvöletében él, az nem vág bele vakmerően az ismeretlenbe. Szereti megtervezni a lépéseit, majd következetesen végigviszi, amit elhatározott. Ha egyszer valakit közel enged magához, ahhoz hosszú távon hűséges marad.

5 A független felfedező

Ennek a számnak a szülötte nem szereti az állóvizet. Kíváncsi, mozgékony és szabadságszerető ember, aki számára az élet akkor az igazi, ha történik valami. A változás inkább felvillanyozza, mintsem megijeszti.

6 A kőszikla a viharban

Erre a sorsszámra a gondoskodás, az együttérzés és a megbízhatóság jellemző. Egy igazi megmentő, akihez baj esetén elsőként fordulnak mások. Fontos számára az otthon, a család, a szeretetteljes kapcsolatok és az igazságosság. Könnyen előfordulhat azonban, hogy mások szükségleteit a sajátjai elé helyezi.

7 Az intuitív remete

A 7-es kíváncsi, elemző és intuitív személyiség, mindig szeretné tudni, mi miért történik. Imád tanulni, utazni, de szüksége van arra is, hogy elvonuljon a világ zajától. Később azonban éppen ebből a befelé figyelésből születhet meg az a bölcsesség, amelyért mások is kikérik a véleményét.

8 A padlógáz iskolapéldája

Ez a szám erős energiákat jelez. Ha valakinek ez sorsszáma, akkor nem tud fél gőzzel működni, ha valamibe belevág, azt teljes szívvel csinálja. Vonzó személyiség, aki sokat ad másoknak, miközben érzéseit gyakran jól palástolja, ám az évek múlásával egyre fontosabbá válik számára, hogy megmutassa az érzelmeit.

9 Az érzékeny megfigyelő

A 9-es szenzitív és kiváló megfigyelő. Ösztönösen megérzi, hogy a másik embernek mire van szüksége. Szívesen támogat másokat, azonban hajlamos lehet azt hinni, hogy neki kell minden problémát megoldania. Az életkor előrehaladtával egyre fontosabbá válik számára a saját határainak megtartása.

(Fanny magazin)

 

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