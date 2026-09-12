Harry herceg és Meghan Markle rettegnek, hogy baj történhet a gyerekeikkel – az iskolába menet miatt kongatták meg a vészharangot

Harry herceg és Meghan Makle számára gyermekeik iskolába járása jelenti a legnagyobb biztonsági aggodalmat, mióta visszatértek az Egyesült Királyságba.
Sussex hercege és hercegnéje a múlt hónap végén költözött vissza Nagy-Britanniába gyermekeikkel, a hétéves Archie herceggel és az ötéves Lilibet hercegnővel. A hírek szerint a gyerekek ezen a héten kezdik meg tanulmányaikat egy új brit magániskolában.
A család hazaköltözésével kapcsolatban ugyanakkor továbbra is számos kérdés tisztázatlan. Ezek közé tartozik az is, hogy végül a brit adófizetőknek kell-e állniuk Harryék biztonsági védelmének költségeit. Jelenleg magánbiztonsági szolgálat gondoskodik a család védelméről, amelyet saját maguk finanszíroznak.
Harry tavaly elveszítette azt a jogi csatát, amelynek célja az volt, hogy ő és családja automatikusan rendőri védelmet kapjon, valahányszor az Egyesült Királyságban tartózkodnak. A herceg jelenleg azért lobbizik a brit belügyminisztériumnál, hogy vizsgálják felül az ügyét, különös tekintettel arra, hogy családja most már ismét az országban él.
A The Telegraph értesülései szerint Harry és Meghan számára éppen a gyerekek mindennapos iskolába vitele és hazahozatala jelentheti a legkomolyabb biztonsági kihívást. Ennek oka, hogy nap mint nap ugyanarra a helyre kell eljutniuk, ráadásul nagyjából azonos időpontokban, ami kiszámíthatóvá teheti a család mozgását.
A hírek szerint Harry és Meghan ragaszkodna ahhoz, hogy személyesen vigyék iskolába és hozzák haza gyermekeiket, azt azonban nem tervezik nyilvánosságra hozni, hogy Archie és Lilibet melyik intézménybe jár. A házaspár egyik barátja szerint éppen a mindennapos iskolába járás miatt aggódnak a leginkább.
Egyértelműen ez jelenti a legnagyobb aggodalmat. Ez hordozza magában a legtöbb veszélyt
– mondta.
Meghan már egy 2022-es, a The Cutnak adott interjújában is beszélt arról, milyen félelmei vannak azzal kapcsolatban, ha gyermekei az Egyesült Királyságban járnának iskolába. Attól tartott, hogy az iskola kapujánál fotósok hada várná őket.
Sajnálom, de ezzel problémám van. Ettől még nem vagyok a magánélet megszállottja. Egyszerűen erős és jó szülő vagyok, aki megvédi a gyermekét
– fogalmazott Meghan.
Andy Burnham miniszterelnök korábban nem kívánt részletekbe bocsátkozni Harry és Meghan brit biztonsági védelmével kapcsolatban, és annak finanszírozását „magánügynek” nevezte. Harry herceg korábban többször is azt állította, hogy a királyi családból való távozásuk után számára biztosított védelem mellett túl veszélyes lenne feleségét és gyermekeit az Egyesült Királyságba vinnie.
Jennie Bond királyi szakértő szerint ugyanakkor elképzelhető, hogy Harry nincs teljesen tisztában azzal, milyen erős ellenérzéseket vált ki a brit közvélemény egy részéből, hogy adófizetők pénzéből finanszírozott biztonsági védelemért küzd, amikor az országban tartózkodik.
Sokan ellenzik, hogy Harry és Meghan biztonsági védelmét az adófizetők pénzéből finanszírozzák, mivel a házaspár már nem lát el hivatalos feladatokat a királyi család dolgozó tagjaként.
Jennie Bond, a BBC egykori királyi tudósítója a Mirrornak arról beszélt, hogy minél tovább él Harry és családja az Egyesült Királyságban államilag finanszírozott védelem nélkül, annál nehezebb lehet alátámasztaniuk, hogy valóban szükségük van rá.
„A probléma szerintem az, hogy minél tovább marad itt ő és a családja az adófizetők által finanszírozott biztonsági védelem nélkül, annál gyengébbnek tűnhet az érvelése. Ezt pedig a közvélemény is észre fogja venni”.
A szakértő ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy a helyzet egyik pillanatról a másikra megváltozhat.
„Ha Harryt vagy valamelyik családtagját célba vennék, minden azonnal más megvilágításba kerülne. Azt sem lehet vitatni, hogy ismertsége és katonai múltja miatt jelentős biztonsági kockázatnak lehet kitéve”.
Bond szerint kérdéses, hogy Harry valóban tisztában van-e azzal, milyen ellenérzéseket vált ki sokakból, hogy közpénzből finanszírozott védelemért küzd.
Nem vagyok biztos abban, hogy Harry érti, mennyire ellenzi a közvélemény egy része, hogy az ő biztonsági védelmét finanszírozza. Az sem tett jót a megítélésének, hogy egy fényűző magánrepülőgéppel érkezett az Egyesült Királyságba. Igen, szüksége van védelemre. Igen, felajánlotta, hogy fizet érte, a Metropolitan Police szolgálatait azonban nem lehet egyszerűen »kibérelni«. És igen, Harry úgy érzi, fegyveres védelemre van szüksége, amit a magántestőrei az Egyesült Királyságban nem biztosíthatnak számára.
A szakértő szerint ugyanakkor a magánrepülőgép használata miatt sokan úgy gondolhatják, hogy Harry a saját vagyonából is képes lenne komoly biztonsági szolgálatot finanszírozni.
„Ha megengedhet magának egy magánrepülőgépet – vagy vannak olyan barátai, akik kölcsönadnak neki egyet –, akkor érthető, hogy sokan úgy érzik: egy igen komoly szintű magánbiztonsági szolgálatot is ki tud fizetni, még akkor is, ha annak tagjai nem viselhetnek fegyvert. Ezzel tehát nem igazán javít a saját helyzetén”
– idézte a Mirror Bond szavait.
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