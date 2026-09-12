Harry herceg és Meghan Markle rettegnek, hogy baj történhet a gyerekeikkel – az iskolába menet miatt kongatták meg a vészharangot

Harry herceg és Meghan Makle számára gyermekeik iskolába járása jelenti a legnagyobb biztonsági aggodalmat, mióta visszatértek az Egyesült Királyságba.

Harry herceg és Meghan Markle gyerekei miatt aggódik: komoly biztonsági veszélytől tartanak

Fotó: PA / Northfoto

Harry herceg és Meghan Markle gyerekei miatt aggódik: komoly biztonsági veszélytől tartanak

Sussex hercege és hercegnéje a múlt hónap végén költözött vissza Nagy-Britanniába gyermekeikkel, a hétéves Archie herceggel és az ötéves Lilibet hercegnővel. A hírek szerint a gyerekek ezen a héten kezdik meg tanulmányaikat egy új brit magániskolában.

A család hazaköltözésével kapcsolatban ugyanakkor továbbra is számos kérdés tisztázatlan. Ezek közé tartozik az is, hogy végül a brit adófizetőknek kell-e állniuk Harryék biztonsági védelmének költségeit. Jelenleg magánbiztonsági szolgálat gondoskodik a család védelméről, amelyet saját maguk finanszíroznak.

Harry tavaly elveszítette azt a jogi csatát, amelynek célja az volt, hogy ő és családja automatikusan rendőri védelmet kapjon, valahányszor az Egyesült Királyságban tartózkodnak. A herceg jelenleg azért lobbizik a brit belügyminisztériumnál, hogy vizsgálják felül az ügyét, különös tekintettel arra, hogy családja most már ismét az országban él.

A The Telegraph értesülései szerint Harry és Meghan számára éppen a gyerekek mindennapos iskolába vitele és hazahozatala jelentheti a legkomolyabb biztonsági kihívást. Ennek oka, hogy nap mint nap ugyanarra a helyre kell eljutniuk, ráadásul nagyjából azonos időpontokban, ami kiszámíthatóvá teheti a család mozgását.

A hírek szerint Harry és Meghan ragaszkodna ahhoz, hogy személyesen vigyék iskolába és hozzák haza gyermekeiket, azt azonban nem tervezik nyilvánosságra hozni, hogy Archie és Lilibet melyik intézménybe jár. A házaspár egyik barátja szerint éppen a mindennapos iskolába járás miatt aggódnak a leginkább.

Egyértelműen ez jelenti a legnagyobb aggodalmat. Ez hordozza magában a legtöbb veszélyt

– mondta.