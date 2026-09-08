Károly király megtörte hallgatását fia, Harry herceg hazaköltözésével kapcsolatban

Károly király megtörte a hallgatást Harry herceg és Meghan Markle nagy port kavart visszatérésével kapcsolatban, és egyértelművé tette: attól, hogy a házaspár ismét az Egyesült Királyságban él, az semmit sem változtat a királyi státuszukon. A király utasítására kiadott hivatalos levél szerint fia és menye továbbra sem dolgozó tagjai a királyi családnak, nem végezhetnek hivatalos királyi feladatokat, és a királyi őfelsége megszólítást sem használhatják.
Károly király szeptember 7-én hivatalos levelet küldetett ki az Egyesült Királyság kormányának, hadseregének és a lord-helytartóknak Harry herceg és Meghan Markle hazaköltözésével kapcsolatban. A közleményben egyértelműen kijelentette, hogy Harryék továbbra sem lesznek aktív tagjai a brit királyi családnak. Továbbá kihangsúlyozta, hogy attól, mert újra az Egyesült Királyságban élnek, nem jelenti azt, hogy a királyi őfelsége megnevezést használhatják.
A levelet Károly király utasítására Lord Benyon, a királyi kamarás adta ki, és azt a sussexi herceg stábjával is megosztották. Erre pedig azért volt szükség, mert Harry herceg hazaköltözése óta számos megkeresést kaptak a herceg státuszával kapcsolatban. Az uralkodó szerette volna végre lezárni a találgatásokat és tisztázni a helyzetet. A levél értelmében azonban nincs változás a 2020-as megállapodással kapcsolatosan és egyértelműen nem lesz működőképes a félig kint-félig bent megoldás, amit a sussexi hercegi pár annyira szeretett volna.
A levél a biztonsági kérdéseket is érintette, ami Harry herceg számára régóta az egyik legfontosabb ügy. A sussexi herceg évek óta vitázik a brit hatóságokkal arról, milyen szintű rendőri védelmet kellene biztosítani számára és családjának a brit tartózkodásuk alatt. A királyi feladatokból való távozás után ugyanis Harry herceg és Meghan Markle állami finanszírozású automatikus rendőri védelme megszűnt. Károly király levele értelmében azonban ez továbbra sem változik, nem kapnak királyi védelmet.
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