Károly király megtörte a hallgatást Harry herceg és Meghan Markle nagy port kavart visszatérésével kapcsolatban, és egyértelművé tette: attól, hogy a házaspár ismét az Egyesült Királyságban él, az semmit sem változtat a királyi státuszukon. A király utasítására kiadott hivatalos levél szerint fia és menye továbbra sem dolgozó tagjai a királyi családnak, nem végezhetnek hivatalos királyi feladatokat, és a királyi őfelsége megszólítást sem használhatják.

Károly király levelet adott ki fia, Harry herceg státuszával kapcsolatban (Fotó: KGC-178/Northfoto)

Károly király hivatalos levelet adott ki fia hazatérésével kapcsolatban, amelyet a sussexi herceg csapatával is megosztottak

hivatalos levelet adott ki fia hazatérésével kapcsolatban, amelyet a sussexi herceg csapatával is megosztottak A levél értelmében: Harry herceg és Meghan Markle az Egyesült Királyságba való visszatérésüket követően is a brit királyi család nem aktív tagjai maradnak

az Egyesült Királyságba való visszatérésüket követően is a brit királyi család nem aktív tagjai maradnak Emellett kihangsúlyozta, hogy a sussexi hercegi pár királyi őfelsége megnevezése továbbra is felfüggesztve marad.

Károly király megtörte hallgatását fia, Harry herceg hazaköltözésével kapcsolatban

Károly király szeptember 7-én hivatalos levelet küldetett ki az Egyesült Királyság kormányának, hadseregének és a lord-helytartóknak Harry herceg és Meghan Markle hazaköltözésével kapcsolatban. A közleményben egyértelműen kijelentette, hogy Harryék továbbra sem lesznek aktív tagjai a brit királyi családnak. Továbbá kihangsúlyozta, hogy attól, mert újra az Egyesült Királyságban élnek, nem jelenti azt, hogy a királyi őfelsége megnevezést használhatják.

Károly király tisztázni akarta a helyzetet

A levelet Károly király utasítására Lord Benyon, a királyi kamarás adta ki, és azt a sussexi herceg stábjával is megosztották. Erre pedig azért volt szükség, mert Harry herceg hazaköltözése óta számos megkeresést kaptak a herceg státuszával kapcsolatban. Az uralkodó szerette volna végre lezárni a találgatásokat és tisztázni a helyzetet. A levél értelmében azonban nincs változás a 2020-as megállapodással kapcsolatosan és egyértelműen nem lesz működőképes a félig kint-félig bent megoldás, amit a sussexi hercegi pár annyira szeretett volna.

Harry herceg hazaköltözése ellenére sem kap királyi védelmet (Fotó: PA/Northfoto)

Károly király levele a biztonsági kérdést is érinti

A levél a biztonsági kérdéseket is érintette, ami Harry herceg számára régóta az egyik legfontosabb ügy. A sussexi herceg évek óta vitázik a brit hatóságokkal arról, milyen szintű rendőri védelmet kellene biztosítani számára és családjának a brit tartózkodásuk alatt. A királyi feladatokból való távozás után ugyanis Harry herceg és Meghan Markle állami finanszírozású automatikus rendőri védelme megszűnt. Károly király levele értelmében azonban ez továbbra sem változik, nem kapnak királyi védelmet.