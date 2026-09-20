Felfoghatatlan kórházi horror: az ápoló ollóval levágta az egyéves kisfiú ujját

Valósággal sokkot kapott egy egyéves kisfiú családja, miután egy ápoló véletlenül levágta a gyermek egyik ujjának egy részét egy ollóval, éppen akkor, amikor már arra készültek, hogy hazatérhetnek a kórházból.

Horror a kórházban: ollóval vágta le az ápoló az egyéves kisfiú ujját Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Horror a kórházban: ollóval vágta le az ápoló az egyéves kisfiú ujját

A thaiföldi kórház bocsánatot kért a történtek miatt, és megerősítette, hogy egy férfi segédápoló véletlenül levágta a kisfiú jobb mutatóujjának egy részét.

A Bangkok Post beszámolója szerint a súlyos baleset szeptember 11-én, a gyermek elbocsátása közben történt a Yasothon tartományban található Loengnoktha Crown Prince Kórházban. Az ápoló éppen az intravénás kanült rögzítő gézt próbálta ollóval eltávolítani, amikor véletlenül a kisfiú ujjába vágott.

A döbbenetes hiba után a levágott ujjdarabot azonnal jégbe tették, a gyermeket pedig egy másik egészségügyi intézménybe, a Sunpasitthiprasong Kórházba szállították, hogy az orvosok megpróbálják visszavarrni a levágott részt.

A kisfiún azóta két műtétet is végrehajtottak, egyelőre azonban még túl korai megmondani, hogy sikerült-e megmenteni és visszavarrni az ujj levágott részét. A gyermek eredetileg szeptember 2-án került kórházba légúti és gyomor-bélrendszeri fertőzés miatt.

A megdöbbentő eset a kisfiú édesanyja, Wiphaphon Namkhan révén került nyilvánosságra, aki a Facebookon részletesen beszámolt a történtekről, és fényképeket is közzétett. Az édesanya elmondása szerint a segédápoló az ollót a kisfiú ujjai közé helyezte, hogy elvágja az intravénás kanült rögzítő gézt, ez azonban nehezen ment.

A következő pillanatban hirtelen spriccelni kezdett a vér, ekkor vették észre, hogy az ollóval a gyermek mutatóujjának egy részét is levágták.

A kórház az eset után nyilvánosan bocsánatot kért a családtól, és belső vizsgálatot indított annak tisztázására, pontosan hogyan történhetett a súlyos hiba. Az intézmény azt is megerősítette, hogy az érintett ápolót felfüggesztették a munkavégzés alól.

A kórház közleményében hangsúlyozta, hogy az eset után az orvosok és az ápolók közösen igyekeztek minden tőlük telhető segítséget megadni a kisfiúnak.

A történteket követően az orvosi és ápolói csapat együttműködve, legjobb tudása szerint látta el a beteget. Emellett átfogóan felülvizsgáltuk a betegellátási eljárásainkat annak érdekében, hogy a jövőben garantálni tudjuk a kórházban kezelt betegek biztonságát

– áll az intézmény közleményében.