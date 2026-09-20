Érzelmi hullámvasút és csapongó végletek: mi áll a borderline személyiségzavar hátterében?

A borderline személyiségzavar (magyarul határeseti személyiségzavar) egy olyan összetett pszichiátriai állapot, amelyet az érzelmek, a hangulat, az önkép és a viselkedés hosszan tartó, súlyos instabilitása jellemez. A témáról dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológust kérdeztük, aki segít megérteni a háttérben húzódó folyamatokat.
A kórkép hátterében a genetikai hajlam és az agyi struktúrák működési eltérései mellett gyakran gyermekkori traumák, bántalmazás vagy elhanyagolás áll. A mindennapi kapcsolatokban ez a belső bizonytalanság gyakran úgy csapódik le, hogy a legkisebb feszültség, egy tisztázatlan elvárás vagy a másik fél független döntése is mély elhagyatási félelmet vált ki. Ez a rettegés pedig aránytalanul nagy lavinát indíthat el: a bizalom helyét azonnal a mély csalódás és a kizárólagosságig fokozódó elvárások vehetik át.
A düh, a félelem és a szégyen teljesen beszűkíti a pácienst. Egy apró feszültség is azonnali, impulzív reakciót vagy dühkitörést válthat ki belőle, mert a túlterhelődés miatt nehezen tudja kontrollálni saját magát
– emeli ki a szakember.
A szakértők szerint a diagnózis felállításához legalább öt jellegzetes tünet megléte szükséges. Ezek közül az egyik legszembetűnőbb a hangulatingadozások, az emberi kapcsolatok szélsőséges megélése: a gyors idealizálást rendkívül gyors leértékelés követheti.
A leértékelés valójában egy érzelmi önvédelem: a borderline ember az elutasítástól való félelmében azért helyezi a másikat a negatív halmazba, mert úgy érzi, a haragjával meg tudja védeni magát a túlterhelő fájdalomtól. A leértékelés mögött nem egy pszichopata manipulátor áll, hanem egy olyan ember, aki nem tudja egyszerre megélni a másikat jónak és rossznak. Végletekben mozog, de a háttérben az érzelmek szabályozásának súlyos nehézsége áll.
Amíg minden az elvárások szerint alakul, a társ vagy barát pótolhatatlan, ám amint a legkisebb vélt elhanyagolás vagy eltávolodás megjelenik, a kép az ellenkezőjére fordul. Ilyenkor a rejtett szorongást és az elhagyatástól való félelmet intenzív vagy kontrollálhatatlan düh, büntető lépések, gúnyos megjegyzések és a kommunikáció azonnali elvágása válthatja fel. A hirtelen borderline hangulatváltozások, az instabil önkép és a krónikus ürességérzet miatt a környezet gyakran értetlenül áll a helyzet előtt.
A leértékelésből vissza lehet zökkenni: ha a másik fél jelen van, reagál, és kifejezi a szeretetét, a kötődését, akkor az érintett képes újra átkerülni a pozitív tartományba.”
A belső kaotikus állapotok és az elhagyatástól való rettegés nem ritkán impulzív, önkárosító viselkedésben vagy a testi egészség drasztikus elhanyagolásában nyilvánul meg. A betegség súlyosabb formáiban szuicid késztetések és önbántalmazás is előfordulhat, míg másoknál a feszültségkezelés és a kontrolligény a táplálkozási szokásokban csapódik le: szigorú ételmegvonás, vagy éppen drasztikus súlyingadozás formájában.
A belső feszültség és az érzelemszabályozási hiányosság gyakran csapódik le impulzuskontroll-zavarban, amelynek az evéssel kapcsolatos problémák vagy a drasztikus kontrollvesztés az egyik leggyakoribb megnyilvánulási formája.”
A mindennapi kapcsolatok romboló mintáit és a súlyos belső feszültségeket látva sokakban felmerül a kérdés: a borderline személyiségzavar gyógyítható? A határeseti személyiségzavar kórképe idővel, megfelelő szakmai segítséggel jelentősen javulhat, és az érintettek képesek megtanulni a stabilabb életvitelt. A kezelés alappillérét a pszichoterápia adja, amelyből kiemelkedik a dialektikus viselkedésterápia (DBT). Ez a módszer kifejezetten az érzelmek hatékonyabb szabályozását, a feszültségtűrést és a fekete-fehér gondolkodás árnyalását tanítja meg, de szükség esetén a szorongás és a hangulati ingadozások csökkentésére gyógyszeres kezelést is alkalmazhatnak.
A dialektikus viselkedésterápia lényege, hogy egyszerre fogadja el a páciens érzéseit, miközben új megküzdési módokat tanít. Segít felismerni a reakciók mögött húzódó kiváltó okokat, és más eszközt ad az érintett kezébe a belső viharok kezelésére.
A gyógyulás és a kapcsolatok rendeződésének kulcsa az, hogy az érintett képes legyen felismerni a saját működési mintáit, és ne a külvilágra vetítse ki a belső feszültségeit. Bár a felismerésig vezető út gyakran nehéz és lassú, megfelelő támogatással az érzelmi hullámvasút megállítható, és megteremthető a kiegyensúlyozott, hosszú távú együttműködés alapja.
Nézd meg a videót is a borderline személyiségzavarról:
Ezek a cikkek is áérdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.