Érzelmi hullámvasút és csapongó végletek: mi áll a borderline személyiségzavar hátterében?

Összetett kórkép: a borderline személyiségzavart az érzelmek, a hangulat és az önkép súlyos instabilitása jellemez.

a borderline személyiségzavart az érzelmek, a hangulat és az önkép súlyos instabilitása jellemez. Végletes kapcsolatok: az elhagyatástól való félelem miatt a gyors idealizálást hirtelen leértékelés és düh válthatja fel.

az elhagyatástól való félelem miatt a gyors idealizálást hirtelen leértékelés és düh válthatja fel. Van kiút: a terápia, különösen a dialektikus viselkedésterápia (DBT), hatékonyan segít az érzelmek szabályozásában.

A borderline személyiségzavar (magyarul határeseti személyiségzavar) egy olyan összetett pszichiátriai állapot, amelyet az érzelmek, a hangulat, az önkép és a viselkedés hosszan tartó, súlyos instabilitása jellemez. A témáról dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológust kérdeztük, aki segít megérteni a háttérben húzódó folyamatokat.

A borderline személyiségzavar egy olyan súlyos mentális állapot, amelyet az érzelmek, a kapcsolatok és az önkép szélsőséges instabilitása jellemez

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Mi az a borderline személyiségzavar?

A kórkép hátterében a genetikai hajlam és az agyi struktúrák működési eltérései mellett gyakran gyermekkori traumák, bántalmazás vagy elhanyagolás áll. A mindennapi kapcsolatokban ez a belső bizonytalanság gyakran úgy csapódik le, hogy a legkisebb feszültség, egy tisztázatlan elvárás vagy a másik fél független döntése is mély elhagyatási félelmet vált ki. Ez a rettegés pedig aránytalanul nagy lavinát indíthat el: a bizalom helyét azonnal a mély csalódás és a kizárólagosságig fokozódó elvárások vehetik át.

A düh, a félelem és a szégyen teljesen beszűkíti a pácienst. Egy apró feszültség is azonnali, impulzív reakciót vagy dühkitörést válthat ki belőle, mert a túlterhelődés miatt nehezen tudja kontrollálni saját magát

– emeli ki a szakember.

Mik a borderline személyiségzavar tünetei?

A szakértők szerint a diagnózis felállításához legalább öt jellegzetes tünet megléte szükséges. Ezek közül az egyik legszembetűnőbb a hangulatingadozások, az emberi kapcsolatok szélsőséges megélése: a gyors idealizálást rendkívül gyors leértékelés követheti.

A leértékelés valójában egy érzelmi önvédelem: a borderline ember az elutasítástól való félelmében azért helyezi a másikat a negatív halmazba, mert úgy érzi, a haragjával meg tudja védeni magát a túlterhelő fájdalomtól. A leértékelés mögött nem egy pszichopata manipulátor áll, hanem egy olyan ember, aki nem tudja egyszerre megélni a másikat jónak és rossznak. Végletekben mozog, de a háttérben az érzelmek szabályozásának súlyos nehézsége áll.

Amíg minden az elvárások szerint alakul, a társ vagy barát pótolhatatlan, ám amint a legkisebb vélt elhanyagolás vagy eltávolodás megjelenik, a kép az ellenkezőjére fordul. Ilyenkor a rejtett szorongást és az elhagyatástól való félelmet intenzív vagy kontrollálhatatlan düh, büntető lépések, gúnyos megjegyzések és a kommunikáció azonnali elvágása válthatja fel. A hirtelen borderline hangulatváltozások, az instabil önkép és a krónikus ürességérzet miatt a környezet gyakran értetlenül áll a helyzet előtt.

A leértékelésből vissza lehet zökkenni: ha a másik fél jelen van, reagál, és kifejezi a szeretetét, a kötődését, akkor az érintett képes újra átkerülni a pozitív tartományba.”

A belső kaotikus állapotok és az elhagyatástól való rettegés nem ritkán impulzív, önkárosító viselkedésben vagy a testi egészség drasztikus elhanyagolásában nyilvánul meg. A betegség súlyosabb formáiban szuicid késztetések és önbántalmazás is előfordulhat, míg másoknál a feszültségkezelés és a kontrolligény a táplálkozási szokásokban csapódik le: szigorú ételmegvonás, vagy éppen drasztikus súlyingadozás formájában.