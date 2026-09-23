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Ezért lesz más szagunk, ahogy öregszünk – nem a higiénia hiánya az oka

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PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 23. 19:00
illatanyagbőrápolásegészségtestszagöregedési folyamat
Az öregedés természetes része az életnek, és ami ma még viccesnek vagy távoli problémának tűnik, az egyszer mindenki számára személyes tapasztalat lesz. Éppen ezért nem túl elegáns, amikor valaki egy idősebb ember mögött összesúg vagy megjegyzést tesz a testszagára. Cikkünkben tisztázzuk, mitől alakulhat ki a pejoratívan öregszagnak csúfolt időskori illat.
Jónás Ágnes
újságíró
A szerző cikkei
  • Az életkor előrehaladtával a bőr természetes illata is megváltozik.
  • Néhány egyszerű ápolási praktikával mérsékelhető a kellemetlen időskori testszag.
  • Új vegyület keletkezik a bőrön 60 év felett.

Lehet, hogy ugyanúgy zuhanyzol, ugyanazt a dezodort használod, mégis mintha más lenne a bőröd, a ruhád, sőt az egész tested természetes illata? A pejoratív módon sokak által „öregszagnak” nevezett időskori testszag megjelenése nem feltétlenül azt jelenti, hogy kevésbé ügyelsz a higiéniára. Mutatjuk, mi állhat a háttérben. 

Két idős barátnő az öregszagról beszélgetve a vízparton
A jellegzetes időskori illat, az úgynevezett öregszag, egy 2-nonenal nevű vegyületnek köszönhető, amely a bőr zsírsavainak bomlása során keletkezik Fotó: Dmytro Sheremeta

Az „öregszag” kialakulásában nem az izzadság a bűnös

Ahogy öregszel, átalakul a bőröd állapota, változik a hormonháztartásod, módosul a bőrön élő baktériumok összetétele, és a bőr felszínén található zsíros anyagok is másképp viselkednek. Ezek együtt egy egészen más „illatprofilt”, csúnya kifejezéssel élve „öregszagot” eredményezhetnek.

Vagyis megváltozik az az ökoszisztéma, amely a bőröd felszínén él.

A kellemetlen testszag akkor alakul ki, amikor a bőrön élő baktériumok lebontják a verejték és a faggyú bizonyos összetevőit. Ennek során különböző illékony vegyületek keletkeznek, és ezek adják a jól ismert testszagot.

Újfajta vegyület a bőr felszínén idősebb korban

Van egy vegyület, amelyet gyakran összefüggésbe hoznak az életkorral megjelenő jellegzetes testszaggal: ez a 2-nonenal. Az illatát enyhén zsírosnak, füvesnek vagy avasnak érzik. Innen ered az a sokszor emlegetett, kissé kellemetlen idősebb bőr illat.

Idős néni és gondozója kávézás közben a kertben
Az öregkori testszag nem a helytelen tisztálkodás vagy a hanyagság jele; teljesen természetes biológiai folyamat Fotó: Halfpoint

Mit tehetsz, ha zavar a megváltozott testszag?

A jó hír az, hogy bár az öregedést nem tudjuk megállítani, a kellemetlen testszagot jelentősen mérsékelhetjük. 

Az életkorral változó testszag tehát nem feltétlenül a rossz higiénia jele, és végképp nem valami, amit szégyellni kellene. A test egyszerűen nem ugyanúgy működik hetvenévesen, mint húszévesen – és ez így van rendjén. 

Ha ezeket a parfümöket beveted, mindenkit elbűvölsz túl a 60-on is:

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