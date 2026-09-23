Ezért lesz más szagunk, ahogy öregszünk – nem a higiénia hiánya az oka

Az életkor előrehaladtával a bőr természetes illata is megváltozik.

Néhány egyszerű ápolási praktikával mérsékelhető a kellemetlen időskori testszag.

Új vegyület keletkezik a bőrön 60 év felett.

Lehet, hogy ugyanúgy zuhanyzol, ugyanazt a dezodort használod, mégis mintha más lenne a bőröd, a ruhád, sőt az egész tested természetes illata? A pejoratív módon sokak által „öregszagnak” nevezett időskori testszag megjelenése nem feltétlenül azt jelenti, hogy kevésbé ügyelsz a higiéniára. Mutatjuk, mi állhat a háttérben.

A jellegzetes időskori illat, az úgynevezett öregszag, egy 2-nonenal nevű vegyületnek köszönhető, amely a bőr zsírsavainak bomlása során keletkezik Fotó: Dmytro Sheremeta

Az „öregszag” kialakulásában nem az izzadság a bűnös

Ahogy öregszel, átalakul a bőröd állapota, változik a hormonháztartásod, módosul a bőrön élő baktériumok összetétele, és a bőr felszínén található zsíros anyagok is másképp viselkednek. Ezek együtt egy egészen más „illatprofilt”, csúnya kifejezéssel élve „öregszagot” eredményezhetnek.

Vagyis megváltozik az az ökoszisztéma, amely a bőröd felszínén él.

A kellemetlen testszag akkor alakul ki, amikor a bőrön élő baktériumok lebontják a verejték és a faggyú bizonyos összetevőit. Ennek során különböző illékony vegyületek keletkeznek, és ezek adják a jól ismert testszagot.

Újfajta vegyület a bőr felszínén idősebb korban

Van egy vegyület, amelyet gyakran összefüggésbe hoznak az életkorral megjelenő jellegzetes testszaggal: ez a 2-nonenal. Az illatát enyhén zsírosnak, füvesnek vagy avasnak érzik. Innen ered az a sokszor emlegetett, kissé kellemetlen idősebb bőr illat.

Az öregkori testszag nem a helytelen tisztálkodás vagy a hanyagság jele; teljesen természetes biológiai folyamat Fotó: Halfpoint

Mit tehetsz, ha zavar a megváltozott testszag?

A jó hír az, hogy bár az öregedést nem tudjuk megállítani, a kellemetlen testszagot jelentősen mérsékelhetjük.

Tisztálkodás közben érdemes kerülni a túlzott dörzsölést és az erősen szárító, agresszív tisztálkodószereket. Az idősödő bőrnek ugyanis szüksége van a védőrétegre.

Mivel az idősebb bőr szárazabb, a ceramidos vagy glicerintartalmú készítmény jó választás lehet.

60 év felett megérdemelsz egy kis luxust: lepd meg magad prémium minőségű, elegáns parfümmel: a fás, púderes, citrusos, íriszes, vagy enyhén virágos illatokkal nem lehet mellélőni.

Az életkorral változó testszag tehát nem feltétlenül a rossz higiénia jele, és végképp nem valami, amit szégyellni kellene. A test egyszerűen nem ugyanúgy működik hetvenévesen, mint húszévesen – és ez így van rendjén.

Ha ezeket a parfümöket beveted, mindenkit elbűvölsz túl a 60-on is:

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