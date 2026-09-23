Ezért lesz más szagunk, ahogy öregszünk – nem a higiénia hiánya az oka

Lehet, hogy ugyanúgy zuhanyzol, ugyanazt a dezodort használod, mégis mintha más lenne a bőröd, a ruhád, sőt az egész tested természetes illata? A pejoratív módon sokak által „öregszagnak” nevezett időskori testszag megjelenése nem feltétlenül azt jelenti, hogy kevésbé ügyelsz a higiéniára. Mutatjuk, mi állhat a háttérben.
Ahogy öregszel, átalakul a bőröd állapota, változik a hormonháztartásod, módosul a bőrön élő baktériumok összetétele, és a bőr felszínén található zsíros anyagok is másképp viselkednek. Ezek együtt egy egészen más „illatprofilt”, csúnya kifejezéssel élve „öregszagot” eredményezhetnek.
Vagyis megváltozik az az ökoszisztéma, amely a bőröd felszínén él.
A kellemetlen testszag akkor alakul ki, amikor a bőrön élő baktériumok lebontják a verejték és a faggyú bizonyos összetevőit. Ennek során különböző illékony vegyületek keletkeznek, és ezek adják a jól ismert testszagot.
Van egy vegyület, amelyet gyakran összefüggésbe hoznak az életkorral megjelenő jellegzetes testszaggal: ez a 2-nonenal. Az illatát enyhén zsírosnak, füvesnek vagy avasnak érzik. Innen ered az a sokszor emlegetett, kissé kellemetlen idősebb bőr illat.
A jó hír az, hogy bár az öregedést nem tudjuk megállítani, a kellemetlen testszagot jelentősen mérsékelhetjük.
Az életkorral változó testszag tehát nem feltétlenül a rossz higiénia jele, és végképp nem valami, amit szégyellni kellene. A test egyszerűen nem ugyanúgy működik hetvenévesen, mint húszévesen – és ez így van rendjén.
Ha ezeket a parfümöket beveted, mindenkit elbűvölsz túl a 60-on is:
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.