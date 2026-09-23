Szerelmi dráma a Celeb vagyok, ments ki innen! műsorában! Pásztor Virág kikosarazta Fenyvesi Barnát

Fenyvesi Barnát a ValóVilág 11. évadában ismerhették meg a nézők, ahol nőügyeivel kapcsolatos botrányai miatt tűnt fel, miközben Virágot már egészen gyerekkora óta, a Barátok Közt műsorából felismerik az utcákon. A Celeb vagyok, ments ki innen! műsorában pedig összezárva találták magukat, ám kiderült, hogy nem ez az első alkalom, hogy találkoztak és beszélgettek egymással. Pásztor Virág elmondása szerint már fél éve ismerősök, majd barátok lettek, ám Barna ennél többet szeretne.

Fenyvesi Barna és Pásztor Virág barátsága már fél évvel a Celeb vagyok, ments ki innen! előtt kialakult (Fotó: RTL)

Fenyvesi Barna még a Celeb vagyok, ments ki innen! műsora előtt beleszeretett a színésznőbe

A Celeb vagyok, ments ki innen! indulásakor is már többször említette a korábbi valóságshow szereplő, hogy eltalálta Ámor nyila és az is kiderült, hogy Pásztor Virág az a személy, akibe beleszeretett Fenyvesi Barna. Azonban a műsorban most fény derült arra, hogy mit is gondol Virág róla és arról, hogy a jövőben akár együtt is lehetnének.

Az elejétől jeleztem, hogy máshogy állunk a másikhoz. Nyilván eltelt fél év, ami alatt nagyon közel kerültél a szívemhez, de nem úgy. Nem azért, mert rossz lennél, csak nálam más indítja be a szerelmet. Azt érzem, hogy a fiú, akiről meséltem, ő a végső állomás

– jelentette ki Pásztor Virág, így Barna bekerült abba a híres „barátzónába”, amit minden férfi próbál elkerülni.

Emellett pedig az is kiderült, hogy a színésznőnek is van egy kiszemeltje, akivel még nem alkotnak egy párt. Azonban a ValóVilág korábbi szereplője kitálalt arról, hogy ebben a fél évben pontosan mi is történt kettőjük között. „A legbosszantóbb az egészben, hogy ő azt mondja, hogy egyértelmű jeleket adott, azzal kapcsolatban, hogy nem szeretne tőlem semmit. Viszont ez nincs így. Sok olyan program volt, amit férfi és nő barátságból nem csinál. Nem alszunk csak úgy együtt, nem fekszünk le a másikkal, nem megyünk el kettesben vacsorázni. Ha nem akarok valakivel semmit, akkor ott nincs testi kontaktus” — szögezte le Fenyvesi Barna.

Pásztor Virág elsírta magát, miután mélypontra került a barátsága Barnával (Fotó: RTL)

Pásztor Virág végleg lezárta a kapcsolat lehetőségét

A színésznőnek egy idő után elege lett, hogy Barna elmondása szerint nem mondja el az igazat, ezért kifakadt és véget vetett az egész kapcsolatnak.

Soha nem jönnék veled össze. Én ezt már rengetegszer mondtam már, de találsz mindig egy kibúvót, hogy miért nem így van. Ha neked az kell, akkor szakítsuk meg a kapcsolatot. Fájni fog, de tegyük ezt akkor

– zárta le a vitát Pásztor Virág.